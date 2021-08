Les NFT sont-ils le nouveau paradigme des actifs de propriété intellectuelle ? – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

in

L’octroi de licences ou la vente de brevets via des NFT, automatisés par l’utilisation de contrats intelligents, pourraient profiter aux éventuels vendeurs, acheteurs et titulaires de licence. Les jetons non fongibles (NFT) sont des enregistrements numériques de la propriété de divers actifs. Les types d’actifs qui sont principalement associés aux NFT incluent les actifs numériques tels que les illustrations, les mèmes, les GIF ou les personnages ou propriétés de jeu.

Néanmoins, les actifs représentés par les NFT peuvent être physiques, numériques, tangibles ou intangibles. Des exemples de types d’actifs qui ont déjà été transférés ou dont la propriété a été enregistrée à l’aide de NFT incluent les droits d’auteur sur la musique, l’immobilier, les œuvres d’art et les souvenirs sportifs. Les actifs de propriété intellectuelle et principalement la propriété et le transfert de propriété des brevets peuvent également être enregistrés et transférés en tant que NFT.

La propriété des biens immobiliers peut être enregistrée dans un registre des actes et la propriété des brevets peut être enregistrée auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). En outre, la propriété des œuvres écrites ou de la musique peut être enregistrée à la Bibliothèque du Congrès via le système du droit d’auteur.

Étant donné qu’il n’existe pas de systèmes similaires d’enregistrement des propriétaires pour les types d’actifs tels que les clips vidéo, les objets de collection, les avatars numériques, les mèmes ou les inventions jugées inéligibles à la brevetabilité en raison de leur caractère trop abstrait, l’utilisation des NFT présente un avantage majeur.

Néanmoins, même les actifs disposant de systèmes existants d’enregistrement de la propriété, comme l’USPTO pour les brevets, pourraient toujours bénéficier de l’utilisation des NFT pour aider les vendeurs, acheteurs et titulaires de licence potentiels à comprendre et à déterminer le propriétaire et la valeur d’un brevet spécifique.

Technologie NFT et blockchain

Dans tous les cas, la propriété des NFT est enregistrée sur la blockchain, un grand livre numérique distribué qui prend en charge les enregistrements immuables des transactions et pour les transferts de propriété des actifs via un code logiciel appelé contrats intelligents. La technologie Blockchain est principalement connue comme la technologie d’enregistrement des transactions impliquant des cryptos, telles que Bitcoin (BTC).

L’enregistrement des NFT sur une blockchain offre de nombreux avantages. Une fois sur une blockchain, les informations comme les NFT sont enregistrées dans une série de blocs de données d’une taille spécifique, sous réserve de l’implémentation de la blockchain. Chaque fois que la quantité d’informations à enregistrer est suffisante pour répondre aux besoins de taille de bloc de la blockchain, un nouveau bloc de données est développé et ajouté à la fin de la chaîne de blocs actuelle au sein de la blockchain.

Le nouveau bloc de données comporte un code cryptographique appelé hachage cryptographique. Il est généré à partir d’une combinaison de données liées aux informations du nouveau bloc et du hachage cryptographique du bloc précédent. Il sécurise les informations contenues dans les blocs d’une blockchain.

Au cas où une partie malveillante tenterait de modifier des informations dans un bloc d’une blockchain ; par exemple, un enregistrement de propriété inclus dans un NFT ; cela entraînerait une modification du hachage cryptographique du bloc associé. Une telle modification entraînerait des discordances ou des modifications des hachages cryptographiques dans les blocs de données suivants, offrant une indication de la modification inattendue et non autorisée des informations enregistrées.

De plus, les blocs de données d’une blockchain, appelés de manière cumulative le grand livre de la blockchain, ne sont pas enregistrés dans un emplacement centralisé. Au lieu de cela, le grand livre blockchain est enregistré dans de nombreux systèmes informatiques différents, normalement des utilisateurs qui ont exécuté une transaction via la blockchain ou qui ont développé un ou plusieurs nouveaux blocs sur la chaîne.

L’absence d’un emplacement centralisé unique pour le registre de la blockchain augmente également la sécurité des informations enregistrées sur la blockchain. Toute partie malveillante ne peut pas pirater un seul système informatique pour modifier les enregistrements dans une blockchain, car le registre de ce système informatique pourrait alors ne pas correspondre aux registres enregistrés sur d’autres systèmes informatiques du réseau.

Dans le cas où il y avait une indication d’un changement dans les informations précédemment enregistrées sur la blockchain ; par exemple, en raison d’un changement dans un hachage cryptographique d’un ou plusieurs blocs ; les grands livres de plusieurs ou de tous les différents systèmes dans lesquels le grand livre a été enregistré peuvent être comparés pour déterminer quels systèmes spécifiques ont été compromis.

Par conséquent, l’enregistrement de la propriété, des cessions et des ventes ou licences antérieures d’actifs, comme des brevets, en tant que NFT sur une blockchain profiterait aux vendeurs, acheteurs et licenciés potentiels en offrant un dossier public non modifiable.

Brevets et NFT

Aujourd’hui, il n’y a aucun besoin stipulé pour l’enregistrement des cessions ou des ventes de brevets auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). Ainsi, il est surtout difficile de connaître ou de déterminer le propriétaire d’un brevet. Il est également difficile d’évaluer la valeur d’un brevet puisque les conditions de vente ou les licences de brevets ne sont pour la plupart pas rendues publiques.

Chaque fois qu’un brevet est vendu ou concédé sous licence par le biais de jetons non fongibles, un enregistrement de la vente et du propriétaire actuel ou de la licence du brevet serait rapidement mis à la disposition du public. Pour bénéficier également à tous les acheteurs, vendeurs et titulaires de licence potentiels, la vente et l’octroi de licences de brevets via un NFT peuvent être automatisés à l’aide de contrats intelligents.

Le premier NFT a été créé en mai 2014, mais les jetons non fongibles n’ont pas attiré beaucoup d’attention du public jusqu’en 2017, lorsque Larva Labs a lancé un projet connu sous le nom de CryptoPunks pour le commerce de personnages de dessins animés sur la blockchain Ethereum. Plus tard, Dapper Labs a publié le projet de jeu CryptoKitties qui a permis à un joueur d’acquérir, d’échanger et d’élever des chats virtuels.

Le marché associé à la vente de NFT a connu une croissance rapide et massive en 2021, avec une valeur de vente approximative de plus de 250 millions de dollars. Les ventes NFT notables incluent le tout premier tweet du PDG de Twitter Jack Dorsey de 2006 en mars 2021 qui a été vendu pour 2,9 millions de dollars; une image de pixel art générée par un algorithme représentant un extraterrestre du projet CryptoPunks en mars 2021 qui a été vendu pour 7,57 millions de dollars ; et plein d’autres.

Dans l’une des ventes NFT les plus chères à ce jour, la maison d’enchères Christie’s a vendu une œuvre d’art numérique intitulée “Everydays: The First 500 Days”, de l’artiste numérique Mike Winkelman, également appelé Beeple, vendue pour 69,3 millions de dollars en mars 2021. Nonfongible les jetons peuvent désormais être créés puis vendus sur des sites d’enchères numériques ou par des commissaires-priseurs traditionnels comme Christie’s.

Le développement d’un marché basé sur le NFT pour les types d’actifs tels que les brevets devrait prendre du temps et peut nécessiter que les brevetés adoptent un nouveau paradigme sous réserve de l’enregistrement de la propriété des brevets, des transferts et des licences. Un gros travail initial serait nécessaire pour mettre en place les représentations numériques de la propriété des brevets existants en tant que jetons non fongibles.

Des défis peuvent survenir si les transferts ou les licences ont été effectués mais n’ont pas été enregistrés sur la blockchain. Par conséquent, cela crée des enregistrements de propriété contradictoires. Mais, le travail sur un tel marché a commencé. Par exemple, IBM a confirmé vouloir travailler avec le marché des brevets Ipwe pour développer une place de marché numérique pour enregistrer et proposer le transfert de propriété des brevets via les NFT.

True Return Systems LLC a lancé la première vente aux enchères d’un brevet sous la forme d’un NFT, de manière appropriée pour un brevet portant sur la technologie blockchain.