Les NFT sont-ils morts ? Nouvelles tendances qui changent le jeu ⋆ Crypto nouveaux médias

Les NFT se sont avérés être le chouchou de la blockchain. Avec des artistes, des musiciens et même des stars du sport remarquables qui publient leurs propres pièces et collections privées. Les jalons les plus notables ont été la pièce Beeple, THE FIRST 5000 DAYS, qui a été vendue aux enchères chez Christie’s pour 69 millions de dollars. Cela s’est avéré être un tournant pour l’art numérique et les NFT, qui étaient passés d’un lieu de mèmes numérisés comme le premier Tweet, les gifs et les chansons de Jack Dorsey, à un éveil de l’art moderne,

Plus qu’une simple collection, c’était un moyen pour le monde de l’art d’exposer plus de pièces à plus de gens. Cela a éloigné l’art de quelques-uns, où une pièce attachée au mur de quelqu’un pouvait désormais être vue par des millions de personnes dans une galerie numérique.

Cependant, les NFT ont heurté une bosse sur la route. Les nouvelles ont frappé fort sur la façon dont la frappe d’un seul NFT pourrait consommer la même quantité d’énergie qu’un ménage dans l’UE utiliserait au cours d’un mois complet. Cela a marqué un tournant pour les NFT, les critiques affirmant que les NFT étaient une mauvaise nouvelle.

Et pourtant, malgré les critiques, selon ., le marché des NFT a atteint de nouveaux sommets au 2T21, avec 2,5 milliards de dollars de ventes à ce jour, contre seulement 13,7 millions de dollars au premier semestre 2020. Et pourtant, les volumes de ventes montent en flèche alors que OpenSea, l’une des principales places de marché NFT, rapporte des volumes de ventes mensuels atteignant un niveau record en juin.

Cependant, les NFT sont bien plus qu’il n’y paraît. C’est un âge où littéralement n’importe quel actif tangible peut être symbolisé. Lorsque la sauvegarde d’un jeton avec un actif réel apporte de nombreux avantages, de la sécurité, l’authentification automatique et la vérification de la propriété et une solution logistique à la livraison et au stockage des marchandises.

Examinons quelques-uns des thèmes clés où les NFT laissent leur empreinte :

Bon vin

Le marché actuel des propriétaires de vignobles est difficile. Ils empruntent souvent de l’argent chaque saison pour le développement de leur vignoble ainsi que pour la culture, la culture et la fabrication de leur produit. Et pourtant, ils ne voient aucun retour sur leurs emprunts pendant des mois voire des années jusqu’à ce que leur vin soit sorti dans le monde. S’ils ont une mauvaise récolte un an en raison des conditions météorologiques ou d’infestations, cela les expose à un risque de défaut de paiement. La tokenisation de leur produit équivaut à une garantie contre les produits actuels ou futurs, de la même manière que le fonctionnement des contrats à terme sur les matières premières.

WiV est un projet qui symbolise les vins fins à collectionner (et à boire). Les vins de collection sont populaires en tant qu’investissement alternatif pour les investisseurs qui cherchent à résister aux marchés baissiers, en allouant des investissements alternatifs dans leurs portefeuilles. WiV donne à ses investisseurs un jeton pour représenter la propriété du vin qu’ils achètent. Cela signifie que les investisseurs n’ont pas à se soucier de la logistique et de l’authenticité du vin. WiV, dont l’objectif est de « devenir LA source de collecte de vin sur la blockchain, et dans tous les métaverses », joue également un rôle important pour les vignerons et les vignerons.

Tokeniser des objets de jeu

Pour les vrais joueurs inconditionnels, les objets de collection dans le jeu sont importants. Ils sont quelque chose à travailler, quelque chose à collectionner et quelque chose dont on peut être fier après avoir passé des heures à travailler pour les collectionner. Pour les joueurs, l’idée d’avoir la propriété réelle de leurs objets de collection, de manière à pouvoir les conserver, les vendre ou les utiliser dans d’autres jeux est un gros problème. (vous devez être un joueur pour l’obtenir) et avec l’essor de l’industrie du jeu, c’est une grosse affaire.

Le Hoard Marketplace permet aux utilisateurs d’échanger, d’acheter, de vendre, de prêter ou de louer des jetons non fongibles (NFT), tels que des objets de jeu, ainsi que de l’art numérique, ainsi que des noms de domaine. Hoard donne aux développeurs de jeux les bases pour fusionner leurs éléments de jeu avec la blockchain Ethereum. Les utilisateurs de Hoard « se rencontrent » dans un environnement peer-to-peer pour forger une interaction entre les joueurs et les développeurs. Le jeton HRD représente les actifs négociables qui le sous-tendent, tels que les objets de jeu. En plus de cela, les détenteurs du jeton peuvent miser leurs jetons pour un rendement passif, effectuer des transactions avec eux et conserver les droits de vote. Hoard fait même la promotion des prêts flash, qui sont des prêts instantanés aux utilisateurs, aucune vérification de crédit n’est nécessaire.

« La fonction de prêt sur le Hoard Market ouvre de nouvelles possibilités pour les détenteurs de NFT. Il s’agit de la première étape du développement de nouvelles fonctionnalités/utilitaires NFT que Hoard va introduire dans les mois à venir », a déclaré Radek Zagórowicz, PDG de Hoard.

Cartes à collectionner à collectionner

Les gens aiment collectionner des objets. La mode la plus récente et la plus en vogue pour frapper la blockchain est les cartes à collectionner à jetons. De nombreux marchés NFT proposent des cartes à collectionner à collectionner, qui peuvent être collectées, échangées et vendues à des fins lucratives, et il s’agit d’un créneau populaire.

Tarasca a construit un produit autour de ce créneau pour le B2B, qui donne aux entreprises la possibilité de créer leurs propres cartes à collectionner privées, qu’elles peuvent distribuer à leurs clients, ou bien elles peuvent créer toute une entreprise autour des collections de cartes à collectionner. Plus une carte à collectionner ou NFT est rare ou personnalisée, plus sa valeur est grande. Avec Tarasca, les utilisateurs peuvent créer et échanger des objets de collection à l’aide de leur DEX.

Monétisation des TVN

La clé de la popularité des NFT et des autres produits de la blockchain est l’adoption massive. Plus il y a de monde à bord, plus efficacement la longévité et le potentiel futur de cette arène unique sont meilleurs. L’astuce ici est de créer des produits qui plaisent aux masses en étant accessibles.

Une entreprise qui y travaille est Spores Network. Ils sont centrés sur le créateur et offrent aux utilisateurs la possibilité de frapper et de transférer à un prix raisonnable, augmentant ainsi le potentiel de profit des utilisateurs. Ils le font de diverses manières, notamment en partageant les redevances avec les créateurs. Spores travaille à la création du tout premier marché NFT à s’asseoir sur la blockchain Cardano, qui présente de nombreux avantages. Ceux-ci incluent l’efficacité énergétique et les frais de transaction très bas liés à l’exploitation minière et à la frappe par rapport à Ethereum et Bitcoin.

NFT pour les campagnes marketing

Comme tout se passe en ligne maintenant, les NFT s’avèrent être un moyen efficace pour les spécialistes du marketing de faire des cadeaux et d’inciter les utilisateurs, de manière automatisée et sans confiance. Enjin, un écosystème de premier plan pour les NFT, a récemment lancé sa campagne marketing « MyFirstNFT », qui a ouvert la voie à la façon dont nous menons le marketing en ligne. Une nouvelle méthode pour les marques d’interagir directement avec leurs clients, sans agence digitale au milieu. Cette campagne a vu 50 000 NFT d’art numérique uniques en leur genre être abandonnés à un ensemble complètement aléatoire d’utilisateurs qui avaient interagi avec ses publicités et ses publications sur les réseaux sociaux.

La ligne de fond

Les limites et le potentiel des NFT et de la blockchain sont infinis. Si vous pouvez le penser, alors vous pouvez le construire. Une chose que nous avons apprise au cours de la dernière année, c’est que les habitudes et les schémas des gens peuvent changer rapidement, tout comme les interactions numériques. Les NFT ne sont pas morts, ils ont à peine commencé.

Source de l’image : DépôtPhotos.