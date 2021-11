Les NFT sont-ils une arnaque ? Un pirate télécharge chaque NFT dans la « baie NFT »

Les NFT sont-ils une arnaque ? Un homme a créé un référentiel de 20 To de NFT appelé « NFT Bay ».

Les jetons non fongibles (NFT) prennent d’assaut l’industrie de la musique. Plusieurs marchés ont vu le jour proposant des œuvres d’art, des tickets d’or et plus encore, tous vendus sous forme de NFT. Mais un homme remet en question l’idée des NFT et si l’achat d’un morceau numérique d’une blockchain prouve vraiment la propriété, alors n’importe qui peut « faire un clic droit » et enregistrer une image.

L’Australien Geoffrey Huntley s’est lancé dans le casse des NFT pour télécharger 20 To de NFT sur les blockchains Ethereum et Solana. Huntley a déclaré au blog de jeux Kotaku que la « NFT Bay » (sur le modèle de la tristement célèbre Pirate Bay) est une expérience conçue pour enseigner au public ce que sont et ne sont pas les NFT.

Les NFT sont-ils une arnaque ?

« Fondamentalement, j’espère que les gens apprendront à comprendre ce que les gens achètent lorsqu’ils achètent de l’art NFT en ce moment, ce n’est rien de plus que des instructions sur la façon d’accéder ou de télécharger une image », a déclaré Huntley. « L’image n’est pas stockée sur la blockchain et la majorité des images que j’ai vues sont hébergées sur un stockage Web 2.0, qui est susceptible de finir en 404, ce qui signifie que le NFT a encore moins de valeur. »

Essentiellement, posséder un TVN lié à une œuvre d’art revient à posséder un certificat d’authenticité. Lorsque les propriétaires du « ticket d’or » du NFT vendu par Kings of Leon se présentent pour un concert, leur statut sera vérifié à l’aide de ce NFT. Mais les sceptiques pensent que les jetons non fongibles ne sont pas capables d’être les identifiants numériques qu’ils prétendent être.

L’informaticien Antsstyle a déclaré que « les NFT ne sont utiles que comme outils de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de fraude à l’investissement encore plus insensée. Il n’y a aucune valeur réelle pour les NFT. Leur seul but est de créer une rareté artificielle d’une œuvre d’art pour soi-disant augmenter sa valeur.

Cette évaluation est l’argument central pour savoir si les TVN sont une arnaque ou non.

Si les organisateurs de concerts distribuent des billets de concert en utilisant la blockchain et que les propriétaires de « billet d’or » peuvent revendre leurs droits en utilisant des NFT, est-ce inutile ? C’est déjà fait pour les futurs concerts de Kings of Leon et lie une expérience physique au détenteur de ce NFT spécifique. Ces NFT finissent par perdre de la valeur ; Kings of Leon ne se produira pas éternellement en tournée.