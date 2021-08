Les NFT sont les plus grands catalyseurs d’éther depuis la création de DeFi ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Les jetons non fongibles (NFT) ont joué un rôle important dans le succès du réseau Ethereum. Les NFT sont un type de jeton de crypto-monnaie qui prend diverses formes, mais sont fondamentalement quelque chose d’unique qui pourrait être stocké numériquement sur une blockchain – une œuvre d’art ou un fichier musical – et être considéré comme ayant une valeur.

Un observateur sur Twitter, « CroissantETH », a noté que les NFT pourraient être l’un des plus grands catalyseurs qui ont conduit à la domination d’Ethereum depuis la finance décentralisée (DeFi). Pour ce faire, les NFT ont apporté de la liquidité et de la valeur à des actifs auparavant incorporels – en d’autres termes, les NFT ont permis de programmer la valeur en interaction avec les actifs incorporels. Il décrit dix cas d’utilisation que les NFT ont trouvés dans des industries de plusieurs milliards de dollars qui illustrent cela.

L’une de ces industries est l’industrie des médias. Forbes, une société de médias de plusieurs milliards de dollars utilise les NFT via Unlock Protocol – une plate-forme qui propose des solutions de paywall via Ethereum – pour donner aux lecteurs un accès à leur site sans publicité dans la section d’actualités sur les crypto-monnaies.

Les NFT ont également fait sensation dans le monde des jeux. La programmabilité de tout contenu numérique en tant que NFT signifie que les joueurs peuvent devenir des participants actifs à la création des jeux auxquels ils jouent et être payés pour leurs efforts. Ce modèle incite toutes les parties impliquées dans l’industrie du jeu, à la fois les entreprises et les joueurs, à développer en permanence les jeux.

Il existe déjà des exemples de plates-formes de jeux NFT à succès, notamment Sandbox, Vidya et Axie Infinity, où les joueurs gagnent de l’argent réel en jouant à des jeux. De plus en plus de participants à l’industrie du jeu cherchent également à adopter et à créer leurs propres plates-formes NFT.

Publicité





GameStop, la société qui est récemment devenue célèbre car son action a atteint le statut de stock de mème lorsque les investisseurs de détail ont été poussés à l’acheter par l’influence des médias sociaux, a également cherché à créer une plate-forme NFT. La plate-forme NFT de la société l’aidera à combler le fossé entre le commerce traditionnel avec le monde de la blockchain et les NFT. Notamment, la société a noué des partenariats avec d’autres grands noms du jeu, notamment Hasbro, Xbox et de nombreuses équipes Esports.

Pour construire la plate-forme, GameStop a embauché Jordan Holdberg, développeur et PDG de Hodlberg Finance, en tant qu’ingénieur principal. Holdberg a créé Hodlberg NFTs, un jeton capable de combiner tous les différents soldes de portefeuille d’un utilisateur en un seul jeton, sans compromettre la confidentialité. Son implication chez GameStop profitera à la plateforme NFT de la firme si elle intègre cette fonctionnalité.

Les industries des médias et des jeux ne sont pas les seules à innover en matière de NFT. L’industrie du sport a également vu une adoption massive des NFT. Les équipes sportives et les joueurs ont émis des NFT aux fans. En fait, un récent rapport CoinGecko a révélé que les NFT sportifs étaient les plus populaires sur le marché NFT d’un milliard de dollars.

Cependant, à part les NFT à collectionner par les fans, les NFT ont trouvé un simple cas d’utilisation dans le sport. Le basketteur des Brooklyn Nets de la NBA, Spenser Dinwiddie, a créé une obligation NFT après avoir souhaité symboliser son contrat de 34,4 millions de dollars. Si son mouvement réussit, Ethereum pourrait voir d’autres joueurs faire un mouvement similaire, entraînant des investissements importants sur la plate-forme.

De plus, les créateurs de contenu peuvent également bénéficier de la programmabilité des NFT car ils seront en mesure de couper les intermédiaires, tels que les grandes entreprises où ils publient leur contenu et de gagner plus de valeur pour leur créativité. Cela est particulièrement vrai dans l’industrie de la musique. Lorsque cette industrie adoptera le Web 3.0, la blockchain Ethereum pourrait connaître une croissance massive.

Les NFT n’apportent pas seulement plus de programmabilité aux actifs incorporels, comme nous l’avons mentionné, mais ils apportent également ces caractéristiques aux actifs corporels. Asprey, un bijoutier qui entretient une relation de longue date avec la royauté, a récemment annoncé qu’il utiliserait des NFT liés à chacun de ses bijoux pour résoudre le problème de liquidité et de difficulté à confirmer l’authenticité. Chaque bijou acheté chez le bijoutier sera désormais accompagné d’un NFT.

Dans le même ordre d’idées, Dallas Mavericks, le club de basket-ball appartenant au milliardaire Mark Cuban, a également révélé son intention de vendre ses billets de match en tant que NFT, afin de pouvoir programmer des taxes sur les billets pour les ventes sur le marché secondaire. Cette décision résoudra le problème de la tricherie de la tenue par des bots et des scalpers qui revendent leurs billets à des tarifs exorbitants.

En outre, les NFT ont également trouvé une utilité principale dans l’industrie de la blockchain avec leur utilisation dans le métaverse et dans l’Ethereum Naming Service (ENS).