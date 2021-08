Les NFT sont révolutionnaires pour les musiciens et artistes indépendants – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Cette fois-ci, la révolution ne sera pas télévisée, mais sera frappée. Plus tôt en 2021, il y a eu une augmentation massive puis une chute des jetons non fongibles (NFT). Ils dominaient les médias grand public et la culture populaire. Beaucoup ont entendu parler de ces jetons, mais le battage médiatique était-il réel ?

Les plus grands magnats des médias et hommes d’affaires comme Gary Vee et Mark Cuban préconisent toujours l’utilisation du NFT et le rôle que les contrats intelligents joueront bientôt, alors que de nouveaux échanges et abandons NFT continuent de se déployer chaque semaine.

Actuellement, la photo de profil Twitter de Jay-Z présente un CryptoPunk NFT. Ce système de récompenses de grande valeur et principalement unique que fournissent les jetons non fongibles est révolutionnaire et une opportunité assez attrayante pour les musiciens.

Avec ou sans tout ce buzz, l’un des impacts les plus négligés et les plus puissants des TVN est sur le secteur de la musique. Les NFT ont le pouvoir de modifier l’espace pour les artistes indépendants en offrant une nouvelle façon de gagner un revenu, tout en se connectant simultanément avec les fans. Beaucoup disent que ce type de changement était attendu depuis longtemps.

Musiciens et musique

Il y a plusieurs aspects des NFT qui les rendent très attrayants pour la plupart des musiciens. Le premier est l’aspect financier : les jetons non fongibles se sont vendus à des prix élevés, des artistes superstars comme Steve Aoki et Kings of Leon ayant vendu des NFT pour des millions de dollars.

Même ces créateurs de contenu moins connus comme Vérité et Zack Fox ont gagné des dizaines de milliers de dollars américains grâce à la vente de leurs NFT. Fait intéressant, l’artiste Young and Sick comptait environ 27 000 abonnés sur Instagram lorsqu’il a vendu son NFT pour 865 000 $.

Tous ces chiffres semblent incroyables, surtout par rapport au taux de paiement des plateformes de streaming. Les plateformes de streaming ont été une source de revenus principale pour les musiciens à l’ère numérique et sont même devenues plus fiables pendant la pandémie de COVID-19 en 2021 lorsque les revenus des spectacles en direct ont cessé de couler.

Néanmoins, les taux de paiement de ces plateformes ne sont pas significativement élevés. Cela a toujours été un sujet majeur depuis leur création. Spotify paierait environ 0,003 $ à 0,005 $ en moyenne par flux. Cela équivaut à près de 3 000 $ à 5 000 $ pour 1 million de flux. Néanmoins, un million est une tâche ardue pour un artiste indépendant.

L’année dernière, seuls 13 400 artistes ont généré plus de 50 000 $ de revenus annuels sur Spotify, ce qui est le salaire médian des travailleurs américains. Avec ces rapports d’analyse et ces statistiques, il est clair de constater pourquoi les NFT semblent être une réelle opportunité.

Les artistes peuvent vendre une chanson ou un objet de collection et gagner plus d’argent avec une seule vente qu’ils ne pourraient gagner toute leur carrière à partir d’une plateforme de streaming. Les tokens non fongibles peuvent également offrir un revenu récurrent : dans certains cas, ils peuvent être codés de manière à ce que le créateur d’origine obtienne 2,5 % à 10 % d’une vente à chaque revente du token. C’est assez chouette.

NFT pour les musiciens

L’autre valeur des jetons non fongibles pour les musiciens est leur fonction « à débloquer ». Il permet aux créateurs d’inclure simplement des avantages supplémentaires dans le contrat d’un NFT. Ceux-ci peuvent aller d’appels vidéo en tête-à-tête avec des fans à des produits physiques ou à des cris, ou même renoncer à la propriété partielle d’une chanson.

Ce dernier cas est unique car il permet aux artistes de traiter les chansons comme des investissements en capital où ils peuvent développer un TVN et céder jusqu’à 30 % de la propriété de la chanson. Cette stratégie permet à ceux qui contribuent de l’argent d’obtenir un réel retour sur investissement, tandis que les artistes ont de l’argent dans leurs poches. Par conséquent, il s’agit d’une version plus gratifiante d’un site de financement participatif.

Même en Inde, les jetons et les cryptos non fongibles gagnent en popularité. Aujourd’hui, plus de 15 millions d’Indiens détiennent pour près de 6,6 milliards de dollars de cryptos. Les artistes visuels ont également commencé à faire des entrées dans le métaverse NFT en vendant des œuvres d’art 2D et 3D.

En mai 2021, un musicien du sud de l’Inde a vendu un jeton non fongible d’une démo de ses 200 000 $ (15 millions de roupies). Actuellement, il reste encore beaucoup à explorer dans l’espace NFT, mais le potentiel est là. Les systèmes de récompense uniques et de grande valeur offerts par les NFT constituent une opportunité assez révolutionnaire pour les musiciens du monde entier.