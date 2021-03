Les NFT surchauffés? Un créneau du marché de la cryptographie en plein essor ou en panne

Dans un tourbillon de sept jours, qui a commencé avec le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, prouvant que presque tout peut être symbolisé – même son ancien tweets – et a culminé jeudi avec une vente aux enchères d’art Christie’s qui a apporté une enchère ahurissante de 69,3 millions de dollars pour une œuvre symbolique de Beeple – rapportant plus à une vente aux enchères que des pièces de George Seurat, Paul Gaugain ou Salvador Dalí – certains observateurs ont demandé: Les jetons non fongibles échappent à tout contrôle?

Même avant que la maison de vente aux enchères ne catapulte l’artiste Mike Winkelmann, alias Beeple, dans la société raréfiée de Jeff Coons et David Hockney – c’est-à-dire des artistes vivants capables de commander des prix stratosphériques pour leurs œuvres – certains remettaient en question la santé mentale du marché. Le gourou du marketing et auteur Seth Godin, par exemple, a écrit dans un article de blog: «Les NFT sont un piège dangereux», et la manie actuelle est «une agitation non réglementée et non transparente avec une« bulle »écrite partout.»

Pendant ce temps, le 8 mars, une version NFT d’un tableau de Banksy délibérément brûlé s’est vendue près de 400 000 $ sur le marché OpenSea, ce qui a incité Zavier Ellis, directeur d’une galerie londonienne, à dire au Telegraph du Royaume-Uni: «Je me demande si c’est une forme de vente pyramidale où finalement quelqu’un sera brûlé. » David Knowles, qui dirige une société de conseil en art, Artelier, a déclaré que l’achat d’œuvres d’art contemporaines est généralement risqué, mais l’achat de jetons non fongibles semble être la «fin extrême» de cette situation.

Il vaut la peine de se demander après une telle semaine: Le marché des NFT bouillonne-t-il et si oui, les gens vont-ils être blessés??

En route pour une chute?

« Les NFT sont une innovation passionnante », a déclaré à Cointelegraph Fabian Schär, professeur au département de commerce et d’économie de l’Université de Bâle, « mais cela ne signifie pas que chaque doodle est soudainement précieux simplement parce qu’il est représenté par un ERC-721 ou Jeton ERC-1155 », ajoutant:

«Il y a des projets intéressants là-bas, et ils sont susceptibles de rester ici, mais la grande majorité des NFT seront complètement sans valeur une fois que le battage médiatique sera terminé.»

«Je ne dirais pas que les choses sont incontrôlables, mais les NFT semblent être devenus la tendance actuelle, et tant d’opportunistes prennent le train en marche dans l’espoir de gagner rapidement de l’argent», Gary Bracey, co-fondateur et PDG de Terra Virtua, a déclaré Cointelegraph. «Je crains la sursaturation des produits médiocres et les nouveaux arrivants n’apportant rien d’innovant ou de différent à la fête.»

Qu’est-ce qui pourrait motiver cette spéculation? Misha Libman, co-fondateur du marché de l’art Snark.art, a déclaré à Cointelegraph: «La flambée des prix est liée au fait que les gouvernements injectent des milliards de dollars dans l’économie mondiale pour contrer les dommages causés par la pandémie, et cet excès de liquidité se manifeste à travers le monde. tableau. »

Cependant, les bulles causent-elles généralement des dommages lorsqu’elles éclatent? Répondit Bracey: «Je voudrais penser que les gens sont plus intelligents que cela et ne tomberont pas dans les manigances des« nouveaux vêtements de l’empereur ».» Toute la communauté NFT serait affectée négativement si les choses venaient à éclater, a suggéré Libman, ajoutant:

«Mais je pense qu’il est important de noter que l’attention et les investissements actuels qui se dirigent vers le secteur aident également à construire l’infrastructure et les outils indispensables qui faciliteront et coûteront moins cher la construction de projets utilisant la technologie blockchain.»

Blake Finucane, co-auteur d’un document de synthèse sur l’art basé sur la NFT intitulé «Crypto art: une vue décentralisée», a déclaré à Cointelegraph: «Une bulle est particulièrement difficile à éviter avec les NFT car l’un des avantages notables des NFT est la capacité de achetez-les, vendez-les et échangez-les instantanément, où que vous soyez dans le monde. » Par conséquent, selon elle: «Le retournement est inévitable dans un marché chaud où l’achat et la vente sont aussi faciles qu’une simple pression sur un bouton.» Ceux qui y sont à court terme – «seulement pour retourner ce qu’ils achètent» – sont les plus exposés, a-t-elle ajouté.

Les acheteurs sont-ils «aveugles» aux limites des NFT?

Godin a en outre écrit dans son article: « Les acheteurs de NFT peuvent être aveugles au fait qu’il n’y a pas de limite à l’offre. » Un exemple qu’il a donné est que «dans le cas de l’art, il y a un nombre limité de peintures célèbres et une quantité limitée d’espace d’étagère chez Sotheby’s.

Est-ce une critique valable? Tout en convenant que le marché du NFT est actuellement en surchauffe, Schär a exprimé son désaccord avec cette évaluation, notant que si n’importe qui peut créer un NFT, « il n’est pas possible de créer des copies d’un NFT spécifique. » Quant aux exemples spécifiques cités dans l’article:

«Quand je possède des cartes de baseball physiques, je n’ai aucun moyen de dire combien d’exemplaires de cette carte de recrue existent. En plus de cela, les cartes sont assez faciles à contrefaire. Ces deux problèmes peuvent être résolus avec les NFT. »

En ce qui concerne la comparaison des «peintures célèbres»: «Je suis d’accord que la plupart des NFT sont totalement sans valeur. Mais il en va de même pour les peintures, et cela ne signifie certainement pas que le concept des NFT est fondamentalement imparfait.

Quant à l’analogie de «l’espace de stockage»: «Il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle il ne peut pas y avoir d’équivalent virtuel à« l’espace de stockage ».» Des plates-formes comme OpenSea peuvent être utilisées pour la conservation.

«Je serais complètement en désaccord avec cette déclaration, car elle ne comprend pas la nature des objets de collection numériques», a déclaré Libman, se référant à la remarque de Godin, ajoutant: «Dans le monde de l’art, la pratique de l’édition existe depuis longtemps, en particulier dans la photographie et la gravure, et si un artiste peut certainement violer la confiance de ses collectionneurs en vendant plus d’éditions, la perte de réputation dévaloriserait toute œuvre future.

Une consommation excessive d’énergie?

Dans son message, Godin a également averti que «le reste d’entre nous allons payer pour les NFT pendant très longtemps. Ils utilisent une quantité incroyable d’électricité pour créer et échanger. Répondant à cette critique, Giovanni Colavizza, professeur assistant en sciences humaines numériques à l’Université d’Amsterdam, a déclaré à Cointelegraph que «l’innovation technologique est déjà en avance sur cette question», ajoutant encore: «Ethereum passera bientôt à un protocole de preuve de participation qui est beaucoup plus écologique. »

Farooq Anjum, professeur agrégé à l’Université des sciences et de la technologie de Harrisburg, a déclaré à Cointelegraph qu’il n’était pas sûr que la réprimande sur la consommation excessive d’énergie était valide. «Ne dépensons-nous pas un montant incroyable pour protéger la Joconde ou d’autres actifs non numériques de valeur?»

Bracey a admis que la question écologique l’avait considérablement dérangé lorsqu’il a commencé à s’impliquer dans la blockchain, «mais la technologie et l’efficacité se sont améliorées depuis lors, et je crois comprendre que des processus sont en cours pour résoudre en grande partie le problème du gaz / électricité, en particulier. avec le niveau deux et le prochain Ethereum de nouvelle génération. »

Pendant ce temps, certains se demandaient si les NFT étaient autant de châteaux dans les airs. «Est-ce une bulle?» a demandé Mati Greenspan, fondateur de Quantum Economics, dans son bulletin quotidien. «C’est possible, mais à mon humble avis, nous ne faisons que commencer.» Il a affiché le NFT pour un singe pixelisé qui «vient de se vendre 800 ETH (environ 1,5 million de dollars), et ici je l’utilise dans le cadre d’une newsletter sans payer un centime, ni même enfreindre les règles.»

Mais il ne s’agit pas de copier de l’art, a poursuivi Greenspan: «Ce que font ces artistes s’apparente davantage à vendre des tirages dédicacés de leur travail, seul l’autographe est vérifiable numériquement et en quantité limitée, garantissant l’élément de rareté souhaité par les collectionneurs.

Colavizza a déclaré à Cointelegraph qu’il est difficile d’identifier une bulle quand on est réellement à l’intérieur d’une bulle, ajoutant: «À court terme, la croissance des NFT et des cryptos nécessitera un ajustement après une poussée rapide. La volatilité restera probablement élevée. » À plus long terme, cependant, le marché devrait croître de manière significative:

«Les innovations de la cryptographie et des NFT ne se sont pas encore pleinement concrétisées. Nous en sommes encore aux premiers jours, comme avec le World Wide Web à la fin des années 1990. Y avait-il alors une bulle? Oui. Cela signifie-t-il que ces innovations ne seront pas à long terme extrêmement réussies et percutantes? Je crois que non. »

Y a-t-il une utilisation appropriée d’un NFT?

Y a-t-il alors une utilisation appropriée des NFT – au-delà de la simple spéculation? «Absolument», répondit Schär. «Pour les artistes, c’est un moyen d’atteindre un public plus large et de monétiser leur travail», tandis que pour les collectionneurs, il offre «une rareté prouvable».

Anjum a ajouté: «Les NFT peuvent éventuellement être utilisés pour résoudre le problème de l’attribution de la propriété des médias numériques sans un tiers de confiance», bien que ce problème ne soit toujours pas résolu, probablement parce que le marché n’est pas suffisamment décentralisé. «Nous essayons de courir ici même si nous n’avons pas appris à marcher», a déclaré Anjum.

En rapport: À l’assaut du « dernier bastion »: angoisse et colère alors que les NFT revendiquent un statut de haute culture

Colavizza a reconnu que certains «usages particuliers des NFT» ont été affichés récemment – il a mentionné les tweets tokenisés – mais a ajouté que «nous voyons déjà beaucoup de créatifs et de créateurs sérieux capables pour la première fois d’atteindre directement leur marché et de monétiser leur travail. . »

« Il existe une multitude » d’utilisations appropriées « pour les NFT », a ajouté Bracey, ajoutant: « La possibilité d’authentifier la propriété, de sauvegarder une édition limitée d’un objet de collection spécial, ou tout ce qui nécessite une validation ou une certification formelle sera bénéfique des NFT. Nous ne faisons qu’effleurer la surface. »

«Est-ce une bulle?» demanda Libman. « Peut-être. » Mais il pourrait aussi s’agir de quelque chose qui peut fondamentalement changer la façon dont le contenu numérique est créé, vendu et consulté, a-t-il déclaré, ajoutant: «Ce n’est pas un changement technologique trivial qui va simplement souffler et revenir en arrière.»