Les NFT surpasseront Bitcoin en raison d’un test de propriété d’objets dans le monde réel, déclare Kevin O’Leary

L’investisseur de Shark Tank et président de O’Shares Investment Advisers, Kevin O’Leary, pense que les jetons non fongibles (NFT) ont plus de chances de surpasser Bitcoin, car ils peuvent montrer numériquement la propriété de choses du monde réel comme des voitures flash ou des montres de créateurs. .

S’exprimant mercredi sur Capital Connection de CNBC, O’Leary a révélé ses sentiments optimistes sur les NFT, déclarant:

« Vous verrez beaucoup de mouvement en termes d’authentification, de taxe sur les transferts immobiliers et de polices d’assurance en ligne au cours des prochaines années, faisant des NFT un marché beaucoup plus vaste et potentiellement plus fluide que le simple bitcoin. »

Cependant, il a révélé qu’il investissait des deux côtés de l’équation.

La dernière suggestion d’O’Leary est un changement de ton car il était auparavant un grand critique des crypto-monnaies, même à une époque appelée Bitcoin « junk » en 2019.

Les NFT continuent d’avoir une influence de premier plan dans le monde, leur capitalisation boursière totale s’élevant à 31,6 milliards de dollars fin 2021.

Les NFT sont des actifs numériques dont la propriété est basée sur la blockchain. De plus, sa valeur est liée à son unicité.

Un NFT est différent d’un token crypto typique en raison de sa fongibilité. Un jeton fongible peut être échangé contre un autre, tandis qu’un jeton non fongible (NFT) ne peut pas se fier à sa nature finie. De plus, les TVN ne sont pas divisibles car ils doivent être achetés dans leur intégralité. Pour les crypto-monnaies comme Bitcoin, une fraction d’entre elles peut être achetée, mais ce n’est pas possible avec un NFT.

Par conséquent, ces traits créent la valeur intrinsèque des NFT en raison de leur offre limitée et du fait qu’ils sont acquis en tant que jeton complet.

Certains des cas d’utilisation les plus courants pour NFT incluent les billets d’événement, les articles de jeu, les objets de collection numériques, les licences logicielles, les certificats numériques, les accessoires de jeu, les certificats d’authentification et les noms de domaine.

En septembre de l’année dernière, William Quigley, co-fondateur de stablecoin Tether (USDT), a estimé que les NFT pourraient devenir le modèle de revenus du métaverse.

Source de l’image : Shutterstock