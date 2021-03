Les NFT viennent à Saturday Night Live dans un sketch rap

L’engouement pour les jetons non fongibles, ou NFT, a apparemment atteint un sommet de parodie après que la célèbre comédie de sketchs de Saturday Night Live de NBC l’ait présenté dans un sketch avec la secrétaire au Trésor des États-Unis «Janet Yellen».

Dans l’émission d’hier soir animée par l’ancienne membre de la distribution Maya Rudolph, Yellen – représentée par la comédienne Kate McKinnon – s’exprime dans un cours d’économie universitaire lorsqu’un étudiant lui demande de parler exactement de ce qui sont des jetons non fongibles par le biais du rap.

«Qu’est-ce qu’un NFT? Apparemment, une crypto-monnaie. Tout le monde gagne tellement d’argent – pouvez-vous expliquer ce qu’est un NFT? »

Le croquis présente une liste absurde de certains NFT réels et inventés dans l’espace cryptographique, y compris des images du juge de la Cour suprême américaine Chuck E. Cheese et du personnage de Family Guy Peter Griffin trempant un ballon de basket. Le casting de personnages se compose principalement de Peter Davidson dans le rôle de l’étudiant incarnant le rappeur Eminem habillé en acolyte de Batman Robin, Morpheus de Chris Redd de la franchise Matrix et un malheureux « homme avec une vadrouille » – joué par l’invité musical Jack Harlow – qui fournit le plus explication succincte des jetons.

« Non fongible signifie que c’est unique », a-t-il frappé. « Il ne peut y en avoir qu’un comme vous et moi. Les NFT sont insensés, construits sur une blockchain. Un registre numérique des transactions, il enregistre des informations sur ce qui se passe. Une fois qu’ils sont frappés, vous pouvez le vendre comme de l’art. »

Soulignant la flambée soudaine du nombre d’œuvres d’art inhabituelles, d’animations et d’autres images sur les marchés numériques, l’esquisse de rap comique pourrait amener certains dans l’espace crypto à rappeler l’offre musicale NFT d’Elon Musk ce mois-ci. Le milliardaire et PDG de Tesla a publié un clip vidéo jouant une chanson qui mettait en vedette une paire de mains en diamant sous la lune avec des chiens Shiba Inu tournoyant. Musk a dit plus tard qu’il ne «se sentait pas tout à fait juste de le vendre» comme un NFT.

Dans les dernières secondes du sketch Saturday Night Live, les trois personnages ainsi que « Yellen » sont découpés dans l’image fixe et collés dans un arrière-plan de la traversée d’Abbey Road de l’album des Beatles, révélant un NFT vendu pour 420 Ether (ETH) – environ 718 000 $ à l’époque.