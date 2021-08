Les NFT vivront bientôt dans votre cerveau – Location gratuite ⋆ Crypto nouveaux médias

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

La première vague de jetons non fongibles (NFT) a apporté principalement des spéculations sur l’art lié à une blockchain (bien que non déployée sur une blockchain) et un peu d’innovation technologique. Pourtant, les ventes de NFT ont explosé : Beeple à 69 millions de dollars, CryptoPunks à 7,58 millions de dollars, et bien d’autres. Cela a créé FOMO (peur de manquer), dans lequel tout le monde par cupidité a essayé de gagner de l’argent rapidement sans examiner ce qu’ils achetaient ou quand ils l’achetaient. À long terme, cependant, les NFT pourraient être adoptés dans un large éventail de cas d’utilisation, y compris sur le marché des jeux, et l’art cryptographique pourrait jouer un rôle décroissant dans l’utilisation globale des NFT.

État des TVN aujourd’hui

Un NFT est une forme de technologie – une forme d’information – qui est stockée sur une blockchain, et elle représente le droit à la propriété numérique. Cette technologie est un sous-produit d’un type de norme de contrat intelligent Ethereum – généralement, la norme ERC-721.

La technologie sous-jacente des NFT existe depuis un certain temps, mais ce n’est que récemment que le public a mieux compris un cas d’utilisation spécifique. Les NFT peuvent être liés numériquement à des éléments de la vie réelle. Par exemple, un avocat ou un juge peut considérer un jeton unique comme preuve de propriété. Les NFT peuvent également être liés à des objets virtuels, tels que des objets 3D dans le jeu ou des terrains numériques.

Premièrement, les NFT peuvent être utilisés sur des marchés plus lents. Par exemple, vous pourrez peut-être vendre votre maison ou votre voiture à l’aide d’un TVN. Une fois que vous souhaitez transférer l’article, vous effectuez le paiement avec, disons, Ethereum et transférez le NFT à l’autre personne. La personne qui possède maintenant ce TVN peut le montrer à un tribunal et prouver la propriété du bien.

Les NFT pourraient devenir largement reconnus dans le monde juridique, représentant la propriété immobilière, les actions d’une entreprise et même les accords de mariage ou de divorce. C’est ce que Bitcoin et les blockchains suivantes ont été conçus pour faire : conserver des enregistrements.

Dans le cas d’une crypto-monnaie, l’enregistrement indique qui contrôle l’accès à une pièce et à quel moment. De même, dans le cas des biens réels, les TVN offrent un processus plus efficace que le traitement des accords papier.

Cette technologie arrive. Mais certaines questions persistent. À quelle vitesse la réalité juridique rattrapera-t-elle? Quelles interfaces seront utilisées ? Comment les gens les utiliseront-ils ? En combien de temps un TVN pourrait-il être transféré et combien cela coûtera-t-il ?

L’avenir des TVN

Parce que la réalité virtuelle est le meilleur endroit pour ressentir et expérimenter des objets 3D dans le jeu, l’avenir du jeu sera probablement construit sur la VR, et les NFT peuvent jouer un rôle dans cet espace. Le film Ready Player One nous a montré comment la réalité virtuelle peut transformer notre quotidien. Basé sur un roman du même nom d’Ernest Cline, l’histoire du film se déroule en 2045, lorsque les gens cherchent à échapper à la réalité à travers l’OASIS (Simulation Ontologiquement Anthropocentrique Sensorielle Immersive), qui est une simulation VR qui doit être fermée tous les mardis et jeudis pour forcer les gens à passer plus de temps dans le monde réel.

D’ici 10 ans, nous pourrions avoir une intégration directe de la réalité augmentée (RA) avec des lunettes ou même avec nos globes oculaires, et les environnements virtuels 3D peuvent être directement diffusés à travers notre cerveau. Par exemple, les nouvelles lunettes de Snap sont des lunettes AR. Bien qu’ils ne soient pas encore prêts pour le marché de masse, les lunettes de Snap servent d’exemple de ce qui est à venir.

Ils sont dotés d’écrans à double guide d’ondes capables d’afficher des effets AR, ainsi que de cadres dotés de quatre microphones, de deux haut-parleurs stéréo, d’un pavé tactile et de caméras frontales pour détecter les objets et les surfaces afin que les graphiques puissent interagir naturellement avec le monde qui vous entoure.

“Oubliez la crise de Covid”, a déclaré Rafael Yuste, neurobiologiste à l’Université de Columbia, à Moises Velasquez-Manoff, rédacteur d’opinion pour le New York Times. « Ce qui va arriver avec cette nouvelle technologie peut changer l’humanité. »

Les récents progrès de l’informatique ont transformé la société. Nous sommes passés d’ordinateurs centraux de la taille d’une pièce à des ordinateurs de bureau personnels et des ordinateurs portables à l’informatique mobile avec des smartphones. La technologie de lecture cérébrale non invasive, un troisième grand saut potentiel, est-elle à venir ? Beaucoup pensent que c’est une certitude.

Neuralink d’Elon Musk est considéré par certains comme la principale technologie de détection cérébrale actuellement en développement. Bien qu’il nécessite une intervention chirurgicale, Neuralink se veut fin, flexible et capable de s’adapter à la topographie du cerveau, dans le but ultime de lire et d’écrire dans le cerveau.

Il est possible qu’à l’avenir, nous ayons des graphiques de haute qualité diffusés directement à nos yeux, et que la meilleure façon de tout expérimenter – y compris les éléments 3D basés sur NFT – soit dans nos têtes.

Ancien CTO de CFlow, Andrius Mironovskis est désormais le PDG du plus grand marché de jeux NFT et plate-forme de collecte de fonds, Gamestarter, une plate-forme concurrente de Kickstarter avec des niches dans les NFT, les jeux indépendants et la collecte de fonds. Andrius est un vétéran de l’industrie du jeu et possède une expérience exceptionnelle dans le développement de logiciels. Surfant sur la vague des NFT et des jeux blockchain, Andrius aide les jeux et produits émergents à collecter des fonds via la plate-forme Gamestarter pour atteindre de nouveaux niveaux de développement et d’engagement alors que l’espace continue de croître rapidement.

