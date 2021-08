Les Nigérians déplacent près de 40 millions de dollars dans le commerce de bitcoins P2P en un mois Crypto new media

Le trading de Bitcoin a toujours été largement adopté dans les pays dont les devises se déprécient rapidement. Le Nigeria, pays d’Afrique de l’Ouest, a toujours été à l’avant-garde de l’adoption de la BTC dans la région. La combinaison d’une importante population de jeunes, de la popularité croissante de la technologie et d’une monnaie qui se déprécie rapidement a poussé les citoyens du pays africain le plus peuplé à se tourner vers une autre option de stockage de valeur.

Plus tôt dans l’année, le gouvernement du Nigeria a annoncé une interdiction nationale des crypto-monnaies. Enjoindre aux établissements bancaires et de paiement de cesser de faciliter l’achat et la vente d’actifs numériques. Mais malgré l’interdiction, l’adoption du bitcoin continue d’augmenter dans le pays. En 2020, Paxful a publié des chiffres montrant que les Nigérians constituaient le deuxième plus grand marché BTC, juste derrière les États-Unis.

Cette croissance du Bitcoin s’est poursuivie dans le pays. Avec des échanges comme Binance, Buycoins, LocalBitcoins, Paxful et bien d’autres, offrant aux citoyens la possibilité d’échanger des BTC via P2P. Le Nigeria continue de dominer le continent en matière d’adoption de la BTC.

Marché P2P en plein essor

L’interdiction ne semble pas avoir eu beaucoup d’effet sur l’élan de l’adoption du bitcoin dans le pays. Les données de UsefulTulips montrent que les Nigérians à eux seuls ont échangé et déplacé près de 40 millions de dollars de trading BTC P2P en l’espace de 30 jours.

Les données qui ont été prises du 4 juillet au 4 août ont montré que la valeur P2P du BTC négocié en naira nigérian (NGN) s’élevait à 38 083 688 $ en 30 jours. Ce nombre a été tiré de deux services P2P de premier plan utilisés dans le pays, Paxful et LocalBitcoins. Alors que la période précédente de 30 jours avait vu plus de 37 millions de dollars échangés et déplacés sur les principales plates-formes P2P.

Les Kenyans sont arrivés à la deuxième place du Nigeria pour le volume de BTC échangés sur P2P, avec 14 054 477 $. Moins de la moitié du volume a été déplacé par les seuls Nigérians. Mais toujours légèrement supérieur au montant déplacé dans le pays au cours des 30 derniers jours, qui s’élevait à un peu plus de 13 millions de dollars.

Raisons de l’adoption croissante de Bitcoin

L’adoption du Bitcoin en Afrique est en hausse. L’utilisation du BTC comme moyen d’envoyer des fonds à la maison devient de plus en plus populaire sur le continent. Dans des pays comme le Nigéria, les envois de fonds à des proches restés au pays peuvent être un processus fatigant et épuisant. Avec des réglementations rendant le changement de dollars en Naira un processus difficile.

Bitcoin fournit des transactions rapides et efficaces pour les personnes qui envoient de l’argent chez eux. Avec leurs proches recevant les pièces envoyées en quelques minutes. Et échanger les pièces contre la monnaie locale en quelques étapes à l’aide du trading P2P BTC.

Avec les dévaluations monétaires, les citoyens se sont désormais tournés vers les actifs numériques comme nouvelle réserve de valeur. Le taux d’inflation du Nigeria a maintenant atteint jusqu’à 20%, d’où le pouvoir d’achat de la monnaie locale a considérablement diminué. Bitcoin offre une alternative viable à la baisse de la devise.

