Les niveaux de prix EOS tombent à 5,18 $ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix EOS montre que les niveaux de prix ont rapidement baissé à mesure que les ours gagnent du terrain. La valeur a chuté soudainement à 5,28 $. Une nouvelle baisse des prix est attendue si le support passe en dessous de 5,23 $.

L’analyse des prix EOS va vers la direction baissière, et la dynamique baissière se renforce chaque heure. Le prix a baissé à 5,3 $ aujourd’hui, ce qui a bouleversé les commerçants acheteurs.

Les niveaux de prix sont devenus baissiers au cours des dernières heures et une nouvelle baisse de la valeur des pièces est à prévoir. Le prix est devenu extrêmement bas par rapport à la valeur de la moyenne mobile (MA) qui est de 5,54 $.

Graphique des prix EOS/USD sur 1 jour : le mouvement des prix descend à 5,21 $

Le graphique des prix sur 1 jour montrant les valeurs des crypto-monnaies montre une baisse considérable de la valeur des pièces aujourd’hui. Les niveaux de prix ont augmenté au cours des dernières semaines, mais la tendance d’aujourd’hui montre un léger changement car la ligne de tendance a tendance à baisser.

Le prix a atteint la valeur de 5,31 $, la moyenne mobile étant relativement plus élevée et se situant à 5,32 $. La lente diminution de la volatilité est un signe négatif pour la crypto-monnaie dans son ensemble.

Tableau des prix EOS/USD 1 jour. Source : TradingView

Le score de l’indice de force relative (RSI) va dans la moyenne et affiche actuellement un score neutre de 57. Si nous parlons des indicateurs des bandes de Bollinger, ils nous montrent les valeurs exactes ; la bande supérieure glissant à 5,94 $ et la bande inférieure à 4,01 $, respectivement.

Analyse des prix EOS: le graphique en 4 heures montre une baisse après la marge de la dynamique haussière

L’analyse des prix EOS de 4 heures montre que la valeur de la crypto-monnaie devient massivement baissière, le prix baissant fortement pour atteindre un nouveau niveau. Le graphique montre que le prix est actuellement fixé à 5,28 $ après une baisse importante. La moyenne mobile est comparativement plus élevée et se situe à 5,54 $ de niveau. La volatilité augmente progressivement et la moyenne de la bande de Bollinger a atteint une valeur de 5,46 $.

Tableau des prix EOS/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Si nous avançons et discutons du score RSI, alors il est actuellement en baisse et affiche la valeur à 44,75. Les bandes de Bollinger sont en expansion, et la bande supérieure est présente à 5,7 $ et la bande inférieure est présente à 5,23 $ de valeurs, respectivement.

Graphique des indicateurs techniques EOS/USD. Source : TradingView

Le graphique des indicateurs techniques montre un signal légèrement haussier car ces derniers jours ont également observé certains retracements haussiers. Le résumé montre qu’un total de 13 indicateurs sont présents à la position d’achat, trois à la vente tandis qu’un dix se tient à la position neutre.

Les indicateurs de moyennes mobiles deviennent fortement haussiers, car les tendances globales observées au cours des dernières semaines ont été davantage vers le support haussier. Il y a un total de 12 indicateurs de moyenne mobile sur la position d’achat, deux sur la position de vente et un seul reste neutre.

Les oscillateurs sont relativement neutres, avec neuf indicateurs du côté neutre, et un indicateur chacun est présent sur les positions de vente et d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix EOS

Les graphiques des prix sur 1 jour et sur 4 heures montrent une baisse rapide de la valeur des prix aujourd’hui. Le choc a fait baisser le prix à 5,289 $. Les niveaux de support à 5,23 $ pourraient baisser si la dynamique baissière continue de croître pour la crypto-monnaie. Ce n’est qu’après un décalage et une poussée inattendus du côté des acheteurs, que la tendance actuelle se tournera vers leur côté.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.