Les niveaux de stress causés par la pandémie ont-ils été réduits?

Les données sur les infections, les hospitalisations et les décès dus au Covid-19 restent stables et à des niveaux faibles.

En attendant de savoir si nous avons surmonté la pandémie, le Les Espagnols reprennent progressivement le contrôle de leur vie, intériorisant et réadaptant leurs habitudes et leurs vieilles routines à la nouvelle réalité.

Le résultat de ce retour à la «normalité» suppose une diminution des niveaux de stress dérivés de la pandémie.

Concrètement, dans notre pays, 75 % des personnes interrogées souffrent actuellement de stress, comme en témoigne l’étude « Enquête sur le bien-être Cigna 360 ».

Un chiffre inférieur de 6 points au pourcentage enregistré il y a moins d’un an, 81 % en décembre 2020.

Et c’est qu’à ce moment-là on sortait à peine de la deuxième vague et on entrait dans la troisième à cause des vacances de Noël.

Une pandémie de stress ?

Une pandémie de stress ?Avant l’émergence du Covid-19, l’incidence de ce problème était encore plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ainsi, dans Janvier 2020, 77% des Espagnols reconnaissent souffrir de stress.

« Bien que les chiffres fournis par notre étude traduisent une amélioration, ils restent élevés au point de montrer que nous sommes face à une autre pandémie mondiale, celle du stress. Pour cette raison, dans ce contexte de transition, il est crucial de continuer à travailler pour réduire ses effets psychologiques », explique María Sánchez, responsable médicale e-Santé chez Cigna Espagne.

Et, comme l’explique le Dr Sánchez, il ne faut pas perdre de vue qu’« une exposition prolongée à un état de tension a de graves conséquences sur notre bien-être holistique », et finit par provoquer de multiples troubles physiques, comportementaux ou émotionnels tels que :

Fatigue Maux de tête Problèmes gastro-intestinaux Insomnie Impulsivité Agression Nervosité Faible estime de soi Manque d’attention Frustration Tristesse Dépression Anxiété

Comment faire face au stress

Comment faire face au stressCompte tenu de cette longue liste de problèmes que les niveaux élevés de stress génèrent dans notre santé, il est important d’adopter des lignes directrices à partir d’une approche globale.

Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de comprendre comment et pourquoi une personne réagit d’une certaine manière, ou à quelles situations elle éprouve des émotions négatives.

Pour y parvenir, les experts proposent six actions simples et très utiles lorsqu’il s’agit de faire face aux nombreux facteurs de stress qui surviennent au quotidien et qui, en fin de compte, ont un impact sur la santé et le bien-être des personnes :

Connectez-vous au cercle social le plus proche et partagez vos préoccupations. Un solide réseau de soutien est l’un des piliers fondamentaux de la santé.

Parce que profiter de liens affectifs de qualité génère des émotions positives qui influencent le bien-être physique et mental.

Par conséquent, partager une situation stressante avec des amis, de la famille ou des collègues peut être un grand soulagement et offrir une nouvelle perspective.

Reconnaître et comprendre la réalité actuelle. Le stress peut être déroutant. La pression accumulée peut être créée par n’importe quoi, qu’il s’agisse d’une charge de travail excessive ou de problèmes financiers.

Pour éviter cela, il est conseillé de prendre du recul et d’évaluer ce qui se passe, sachant que tous les piliers qui influencent la santé globale sont interconnectés (santé au travail, famille, domicile, réseau de soutien, santé financière et accès aux soins médicaux).

Ainsi, il sera plus facile de prendre en main la situation et de prendre le contrôle de la réalité.

Convertissez l’exercice physique régulier. Pratiquer une activité physique contribue à la libération de sérotonine, une hormone responsable de la stimulation de l’humeur.Acquérir des habitudes de repos la nuit. Le respect régulier des heures de sommeil permet également de relancer l’esprit et d’améliorer la sensation de bien-être. Alimentation riche en vitamine C et oméga-3. L’alimentation permet de lutter contre le stress, en misant sur des aliments riches en vitamine C, magnésium, calcium et oméga-3, qui garantissent la libération de dopamine et de sérotonine, hormones qui influencent le sentiment de bonheur.Consultez un professionnel de la santé mentale. Il est recommandé d’assister à des séances de coaching avec des thérapeutes ou des psychologues pour faire face à d’éventuels conflits au quotidien.

Il faut se rappeler que chaque personne a une façon différente de ressentir et de percevoir l’environnement, il est donc essentiel d’apprendre à gérer les émotions qui peuvent être générées.

Bien-être mental. Il peut être utile de réaliser des activités visant à réduire le stress et l’anxiété afin de prendre soin de la santé mentale des personnes.

Mais au-delà de ces actions, il est important de garder à l’esprit que la pandémie va évoluer et va fixer de nouvelles directives à suivre.

À l’échelle mondiale, le pourcentage de personnes qui avouent actuellement être stressées s’élève à 83 %, un chiffre très élevé qui dénote l’importance de continuer à lutter contre cette pathologie.