Les niveaux d’objets de Pokemon Unite sont payants (au début)

Je me suis beaucoup amusé avec le dernier spin-off Pokémon de Nintendo Switch, le combattant d’arène gratuit Pokémon Unite. Venant du monde dense et inconsolable de Dota 2 de Valve, il y a beaucoup de choses que je pourrais pinailler sur les commandes, l’interface et l’équilibre de Pokémon Unite, mais mec, si ce n’est pas génial de voler comme Charizard et de plonger sur d’autres Pokémon. Il y a juste un problème : vous pouvez payer pour aller de l’avant.

Ils ont vraiment tout entassé dans Pokémon Unite, comme un mashup de League of Legends et NBA2K. Vous pouvez acheter des chapeaux sympas pour votre entraîneur, des skins alternatifs pour votre Pokémon et des objets spéciaux pour augmenter votre puissance au combat. Vous voulez débloquer plus de Pokémon pour jouer ? Si vous ne voulez pas passer des heures à broyer avant de pouvoir essayer la liste complète, cela coûtera aussi de l’argent. Alors que le jeu propose des déverrouillages de personnages via le nivellement et les défis, ainsi que des choix gratuits hebdomadaires, vous pouvez en effet accélérer le processus. Il existe également des passes de saison, des loteries et plusieurs devises. L’économie du jeu Unite est dense. Il est peut-être gratuit de jouer sur la boîte, mais passez plus de quelques heures avec et vous voudrez commencer à débourser de l’argent.

Alors qu’il en coûterait un peu plus de 100 $ pour déverrouiller tous les 21 Pokémon de départ du jeu dès le saut (Gardevoir, ajouté juste aujourd’hui, coûte environ 4 $ ou 8 000 en monnaie du jeu gagnable), le véritable coupable de la microtransaction est le paiement discutable de Unite. objets à gagner. Bien que vous puissiez gagner des objets via le temps de jeu, vous pouvez également les acheter, puis les améliorer avec des mises à niveau. Les Pokémon commencent avec un emplacement d’objet, et au fur et à mesure que vous progressez dans votre niveau d’entraîneur général, vous en débloquez éventuellement deux autres. Vous pouvez augmenter vos objets disponibles avant d’obtenir tous les emplacements. Ainsi, dans le dernier jeu, il existe des emplacements pour jusqu’à trois objets qui peuvent renforcer les forces existantes ou fournir de nouveaux bonus de statistiques qui peuvent souvent changer le cours des combats d’équipe et des matchs entiers.

Prenez un article de premier plan comme le casque Rocky par exemple. Il redirige une petite quantité des dégâts que vous avez reçus vers les adversaires proches. Au niveau 10, il fournit +90 HP et +14 Défense. Au niveau maximum 30, il fournit +270 HP et +42 Défense, ce qui le rend trois fois plus puissant. La devise par défaut pour acheter des rehausseurs d’objets pour améliorer les objets sont les tickets Aeos, qui sont généralement gagnés en jouant. Finalement, cependant, vous pourriez en manquer – et le jeu vous donne la possibilité d’en acheter plus pour Aeos Gems, la devise payante du jeu. Certains vont probablement grincer des dents pour y arriver. D’autres, bien sûr, laisseront tomber l’argent. Alors qu’inévitablement, tous les joueurs inconditionnels se retrouveront avec des objets au maximum pour les versions souhaitées, au début du jeu, ceux qui cherchent à obtenir des inventaires complets ont un écart notable entre eux et ceux qui dépensent de l’argent.

Quelques maths rapides. La mise à niveau d’un objet jusqu’au niveau 30 nécessite 2 587 rehausseurs d’objet. Vous pouvez les gagner via le temps de jeu, le pass de combat (qui coûte de l’argent) ou simplement en achetant les gemmes. si vous dépensez de l’argent, cela coûte 2 587 Aeos Gems (restez avec moi). C’est environ 40 $ par article entièrement mis à niveau, si vous optez pour cette voie. Chaque Pokémon peut équiper trois objets, donc pour maximiser votre Gengar ou Machamp, cela représente environ 120 $ si vous souhaitez créer immédiatement une construction Pokémon Unite de premier plan. Comme dans à peu près tous les jeux gratuits, vous pouvez bien sûr attendre et moudre lentement les autres devises du jeu pour acheter les objets et les mettre à niveau. Ce n’est pas une mince affaire, cependant. Alors que l’obtention d’un objet du niveau 1 au niveau 10 ne nécessite que 82 amplificateurs d’objet, passer du niveau 10 au niveau 20 nécessite 485 amplificateurs d’objet. Les dix derniers niveaux nécessitent cinq fois ce montant.

Ici à Kotaku, EIC Patricia Hernandez a obtenu deux objets au niveau 15 et deux objets au niveau 10 après environ 8 à 10 heures de jeu, sans perdre d’argent. Il semble évident que ces éléments seront maximisés en temps voulu, mais la route à parcourir pourrait être longue et escarpée, surtout si elle décide d’essayer de niveler d’autres éléments.

Peut-être que vous vous contentez de broyer au niveau de votre entraîneur, de passer au combat, de collecter des récompenses de défi et d’améliorer lentement vos objets au fil du temps. Mais certains ne le seront pas, vous laissant dans la position malheureuse d’être parfois complètement détruit par quelqu’un qui joue un Zeraora au maximum. Peu de temps après la sortie d’Unite la semaine dernière, le streamer Cr1TiKaL a montré cette dynamique à l’œuvre, affrontant des équipes adverses entières invaincues. Cela peut être une nuisance en mode standard, mais en mode classé, cela peut vraiment tester votre détermination.

Là encore, sur Classé, les joueurs les plus sérieux ne se contenteront pas de maximiser leurs objets – ils se réuniront en groupe. Puisqu’il s’agit d’un jeu compétitif en équipe, le simple fait d’avoir un personnage légèrement plus puissant ne garantit pas une victoire. Se concentrer sur le fait de tuer des ennemis ne vous rapporte pas intrinsèquement de points, ce dont vous avez besoin pour une victoire.

Finalement, l’économie pour les joueurs free-to-play et pay-to-win s’équilibrera à mesure que les joueurs accumuleront plus d’heures et gagneront plus de devises dans le jeu. Mais une semaine après le lancement, nous n’en sommes pas encore là. “Pokemon Unite ne fait qu’appâter les idiots pour qu’ils dépensent de l’argent pour gagner du rang maintenant”, a écrit un joueur d’Ultra Rank sur le subreddit du jeu. «Cependant, une fois que tout le monde aura obtenu des billets gratuits, les joueurs P2W Ultra et Master passeront au rang Grand et Expert. Attendez, ne dépensez pas votre argent pour le rang de la saison 1.

Ou mieux encore, TiMi Studio Group, la société détenue par Tecent derrière le jeu, pourrait prendre l’option de dépenser de l’argent pour améliorer complètement les objets. Plus tôt cette semaine, les développeurs du jeu ont tweeté un sondage demandant les commentaires des joueurs. “S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, tout le monde sélectionne la réponse sur l’accent mis sur le paiement de l’argent”, lire la réponse du haut.

De nombreux jeux gratuits ont abandonné la boîte à butin et les éléments de paiement pour gagner ces dernières années, bien qu’ils soient toujours courants dans l’espace mobile où Unite se dirige plus tard cette année. Jouer à Unite sur mon Switch, cependant, tout cela ressemble à un tas de bêtises supplémentaires qui me distrait de ce que le jeu fait le mieux: laissez-moi habiller mon Venusaur comme s’il venait de récupérer son temps partagé dans les Florida Keys.