Les noctambules souffrent davantage de dépression et d’anxiété | Vie

Que votre horloge biologique ne s’adapte pas à votre mode de vie ou à vos horaires de travail peut vous amener à éprouver des déséquilibres dans votre humeur Une nouvelle étude a vérifié que les personnes qui sont plus nocturnes ont tendance à avoir plus de problèmes de dépression ou d’anxiété en raison de l’inadéquation de leurs rythmes circadiens.

Tous les êtres humains, y compris les animaux, possèdent une horloge biologique qui régule leurs rythmes circadiens. C’est pourquoi il y a des gens qui travaillent mieux dès les premières heures de la journée et d’autres qui ont plus d’énergie au fur et à mesure que la journée avance.

Les scientifiques associent ces modèles de préférence diurne ou nocturne à gènes. Et maintenant, une nouvelle étude publiée par Molecular Psychiatry, et rassemblée par la revue Science, l’a également liée à la ambiance.

On a vu que chez les personnes dont le corps préfère naturellement se lever tôt, il existe un moins de risque de dépression et le bien-être est généralement plus élevé. Cela pourrait être parce que les oiseaux de nuit ont tendance à souffrir davantage de désalignement avec leurs horloges biologiques devoir se lever tôt pour travailler, par exemple.

Ces résultats sont basés sur des recherches antérieures sur le disposition génétique à la préférence diurne, démontrant en outre que les gens du matin semblent profiter des avantages pour la santé associés à la vie dans alignement plus étroit avec vos horloges biologiques.

L’étude a été menée sur la base d’une analyse statistique de plus de 451 000 personnes et de leurs dossiers de santé obtenus auprès de la UK Biobank, et des données de suivi du sommeil pour près de 86 000 d’entre elles.

Cependant, l’étude n’a pas été en mesure de confirmer la relation causale entre les habitudes de sommeil erratiques et la dépression et l’anxiété, mais offre des preuves solides, selon les chercheurs, en raison du grand nombre de participants et des différentes approches qui ont été adoptées pour les données.

“Nous avons trouvé la preuve la plus solide à ce jour qu’être une personne matinale protège contre la dépression et améliore le bien-être”, explique O’Loughlin, biochimiste à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni.

Bien que corroborant cette constatation, la relation entre les habitudes de sommeil et l’humeur n’est pas nouvelle. Les scientifiques ont déjà parlé de la nécessité de périodes de repos régulières pour le corps, pour aider à maintenir une bonne santé physique et mentale.

Ce que souligne cette étude, c’est la l’importance d’aligner le sommeil sur les horloges biologiques de chacun, bien que ce soit une tâche compliquée pour certains types de travail.

Les chercheurs ont également voulu souligner le pandémie comme l’un des facteurs qui ont le plus influencé les changements dans les habitudes de sommeil au cours des derniers mois, et suggèrent que les heures de travail plus flexible à l’avenir, cela pourrait aider atténuer certains des effets négatifs sur la santé enregistrés dans cette étude.

“Nos recherches indiquent que l’alignement des horaires de travail sur l’horloge biologique d’un individu peut améliorer la santé mentale et le bien-être des oiseaux de nuit”, conclut la chercheuse Jessica Tyrrell de l’Université d’Exeter.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Irina Pérez.