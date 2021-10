Claudine Reid MBE affirme que les banques doivent avoir des « conversations difficiles » avec les communautés sous-représentées dans le secteur (Photo : Claudine Reid)

Les Noirs restent « invisibles » dans les conseils d’administration britanniques malgré une « vague » de talents, a déclaré un entrepreneur social de premier plan.

Claudine Reid MBE dit qu’il existe un « goulet d’étranglement » de personnes qui pourraient apporter de la diversité à certaines des plus grandes entreprises du pays, si elles changent d’approche et ignorent leurs antécédents coloniaux.

Malgré le mouvement Black Lives Matter qui a balayé le Royaume-Uni, la diversité a fait un pas en arrière, selon les chiffres publiés cet été, le nombre atteignant zéro après avoir stagné au cours des six dernières années.

Il n’y a pas de Noir dans les trois principaux postes de direction dans aucune entreprise du FTSE 100, selon l’analyse du cabinet de conseil en leadership Green Park.

Une analyse séparée parrainée par Lloyds montre d’énormes niveaux de méfiance entre les entrepreneurs noirs et le secteur bancaire et le gouvernement.

Le géant de la finance s’est engagé à augmenter la représentation des Noirs de 0,6% dans les grades supérieurs à au moins 3% d’ici 2025, conformément au marché du travail britannique.

Claudine, cofondatrice de l’organisation communautaire du sud de Londres PJ’s, a été nommée présidente du Black Business Advisory Committee de la banque en décembre 2020.

« Les Noirs sont visibles mais invisibles », dit-elle.

« Visible en raison de la couleur de leur peau, mais invisible en ce qui concerne les compétences, le talent et la capacité qu’ils peuvent apporter à la salle de réunion.

«Il y a des problèmes, notamment un manque de maîtrise culturelle, des préjugés qui ne sont plus pertinents pour cette période et des problèmes systémiques.

«Comme pour mon travail avec Lloyds, il s’agit de défendre auprès des organisations que ce qui a pu fonctionner dans le passé ne fonctionne plus.

« La forme, la couleur et la nature des communautés dans lesquelles nous vivons évoluent rapidement et à moins que les grandes organisations n’acceptent ce changement, elles se rendront elles-mêmes et, plus important encore, leurs résultats, un mauvais service. »

Claudine Reid travaille avec Lloyds pour engendrer le changement chez le géant bancaire par le biais de son Black Business Advisory Committee (Photo : Claudine Reid)

S’adressant à Metro.co.uk pour notre série State of Racism, Claudine, 47 ans, a appelé les entreprises à tendre la main aux organisations locales et à débloquer l’échelle de carrière dans les communautés du centre-ville.

« Cela commence par la volonté des grandes organisations d’avoir une conversation ouverte et dure sur les problèmes systémiques », dit-elle.

«Il n’y aura pas d’approche teintée de rose à ce sujet et il va falloir désapprendre et réapprendre ce qui fonctionne dans cette ère post-coloniale, post-Brexit, post-Covid.

«Nous sommes une toute nouvelle génération.

« Ces organisations doivent créer une sensibilisation culturelle et s’associer avec des organisations communautaires et locales afin de gagner la confiance et de s’assurer que les Noirs sont à l’aise pour demander de l’aide. »

Le rapport sponsorisé par Lloyds montre que seulement 43% des propriétaires d’entreprise noirs font confiance aux banques pour avoir leur meilleur intérêt à l’esprit.

Encore moins, 27 %, font confiance au gouvernement. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de racisme sociétal, selon les recherches du Black Business Network menées par Savanta.

Lloyds essaie d’accroître la diversité aux niveaux supérieurs et a mis en place un comité consultatif des entreprises noires pour aider à apporter des changements (Crédits : PA)

Ceci malgré la valeur importante de la « livre noire », les entreprises appartenant à des personnes d’origine africaine et caribéenne contribuant 25 milliards de livres sterling par an à l’économie britannique.

« Les raisons de la méfiance sont complexes et remontent aux débuts du secteur bancaire, explique Claudine.

«Ils sont ancrés dans le colonialisme, dans la traite négrière transatlantique et, pour certaines personnes, cela est encore très brut et important.

« Maintenant, il y a un changement pour vouloir faire amende honorable pour cela, mais ce n’est pas un moment léger, cela va prendre du temps.

« Tout comme vous amenez quelqu’un de manière thérapeutique à une façon différente de penser, c’est la même chose que les secteurs bancaires et autres doivent faire.

« Ils doivent être prêts à avoir des conversations avec des groupes communautaires, à écouter et à assurer le suivi par des investissements et des actions concrètes. »

Deux rapports distincts ont identifié de fortes disparités entre les principales sociétés financières et la communauté noire (Photo: .)

En avril 2021, un rapport soutenu par le gouvernement a déclenché une réaction furieuse en concluant qu’il n’y avait aucune preuve démontrant l’existence d’un racisme institutionnel au Royaume-Uni.

Claudine a déclaré que si la barrière de la race est une réalité, la façon dont elle affecte ceux qui essaient de gagner des promotions ou de développer leur portefeuille est complexe.

L’autodidacte qui a grandi à Croydon et a hérité d’une tendance entrepreneuriale de ses grands-parents de la génération Windrush, a été présélectionnée la semaine dernière aux British Black Business Awards 2021, qu’elle a soulignés comme une raison d’être positive malgré des inégalités bien ancrées.

« Le racisme institutionnel est un problème systémique qui imprègne les secteurs privé et public de différentes manières », dit-elle.

«Par exemple, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à gravir les échelons de leur carrière tandis que d’autres peuvent ne pas avoir accès aux opportunités une fois qu’elles ont atteint un certain niveau ou font partie du bon réseau.

«Mais il ne fait aucun doute que le talent est là-bas, avec un goulot d’étranglement de personnes prêtes à percer et des Noirs contribuant sans fin à la société et à l’économie britanniques.

«Lors de la remise des prix, le calibre des entrepreneurs et des professionnels des affaires classés soit comme des étoiles montantes, soit comme des leaders de la communauté noire était absolument phénoménal.

«Lorsque vous avez une équipe aussi impressionnante de personnes avisées qui contribuent à l’économie britannique après le Brexit, après le Covid, qui sont capables de passer au travers, cela soulève la question de savoir où se situe le racisme institutionnel et son impact sur la mobilité sociale. ‘

La réponse aux yeux de Claudine est que les banques et autres grandes entreprises s’adressent directement à la communauté noire.

« Les grandes organisations doivent reconnaître et nourrir les talents et aller là où se trouvent les talents, plutôt que dans les mêmes endroits tout le temps », a-t-elle déclaré.

«Par exemple, il n’y a pas beaucoup de Noirs dans les universités de briques rouges, mais il y a des masses de talents dispersés dans toute la communauté.

« Si les grandes organisations écoutent et apportent leur soutien, il y a une vague de personnes phénoménales prêtes à percer. »

Le PDG de Green Rock, Raj Tulsiani, déclare qu’une « chambre d’écho fermée » entre les entreprises et les consultants empêche le changement aux niveaux supérieurs (Photo: Green Rock)

Cependant, Claudine pourrait être un point de contact rare en tant que personne reliant les géants de l’entreprise au centre-ville.

Le PDG de Green Rock, Raj Tulsiani, se méfie également du point de vue selon lequel le racisme institutionnel est le seul responsable du manque de diversité dans la ville, les obstacles étant présentés par les chasseurs de têtes chargés de rafraîchir les salles de réunion.

« La cause est plutôt un manque profond d’expertise en matière de gestion et d’attraction des talents », nous dit-il.

« Le problème d’aujourd’hui est la culture du privilège dans le cadre choisi de conseillers professionnels et de professionnels des ressources humaines sur lesquels s’appuient pour augmenter le choix qui n’ont aucune idée de comment le faire, alors copiez simplement ce qui ne fonctionne pas ailleurs.

«Il suffit de regarder les entreprises dirigées par des blancs qui ont pris le train en marche l’année dernière pour voir la direction du voyage. Cela pousse les experts des minorités et leurs entreprises à sortir lorsque leur expertise est la plus nécessaire.

« C’est une chambre d’écho fermée classique. »

Lloyds travaille avec le comité pour accroître la confiance des propriétaires d’entreprise noirs, ce qui inclut le partenariat avec les communautés locales et la collaboration avec les écoles et les universités pour fournir l’entrepreneuriat et le mentorat.

La campagne est étayée par un Race Action Pan et un engagement en faveur d’un « changement à grande échelle » afin que « les entreprises appartenant à des Noirs prospèrent ».

