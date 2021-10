Les Noirs jouent depuis toujours au « Squid Game »

Crédit photo via Youtube : Squid Game | Bande-annonce officielle | Netflix

On a beaucoup parlé de ce que le méga-hit Netflix Squid Game signifie pour la représentation asiatique. Comment la série télévisée en langue coréenne est en passe de devenir le plus gros succès de Netflix dans toutes les langues, y compris l’anglais. Comment le spectacle fait partie de l’ascension mondiale de la culture coréenne, du groupe de musique BTS au film oscarisé Parasite.

Ce sont des choses incroyablement importantes dont il faut parler. Mais, en tant que Noir, quand j’ai regardé la série avec ma fille adolescente, quelque chose d’autre est ressorti.

Pouvons-nous parler de la façon dont Squid Game dépeint les riches Américains de la classe dirigeante ? Parce que j’adorais ça.

Alerte spoil. Si vous n’avez pas regardé Squid Game, allez-y et retrouvez-moi ici. J’attendrai. D’accord? On est bien ? Continuons.

Squid Game est, en son cœur, une mise en garde sur la façon dont les riches oppriment les pauvres. C’est une histoire de lutte des classes. Un groupe de personnes en Corée du Sud confrontées à des dettes financières écrasantes est recrutée pour risquer leur vie dans une série de jeux violents avec la promesse que le vainqueur gagnera suffisamment d’argent pour régler ses comptes avec ses créanciers. C’est essentiellement The Hunger Games réécrit par Bernie Sanders.

Les joueurs sont un équipage hétéroclite, comprenant un réfugié nord-coréen, un gangster, un accro au jeu et un prodige d’une école de commerce en disgrâce. Mais il est bientôt révélé qu’un groupe de « VIP » apparemment non coréens finance le jeu. Chacun des joueurs est représenté de manière plus sympathique que les VIP, qui portent des masques d’animaux dorés effrayants et parlent avec des accents qui semblent être très américains.

Tout le spectacle est en coréen, donc les voix américaines se démarquent vraiment, comme un Kobe Bryant maillot lors d’un match à domicile des Boston Celtics.

Les VIP sont grossiers et ont droit. Les VIP utilisent des servantes comme repose-pieds. Ils font des blagues sexuelles grossières et juvéniles sur le numéro 69. L’un d’eux essaie de violer un flic infiltré. Contrairement aux concurrents du Squid Game, qui sont humanisés et sympathiques, les VIP sont des méchants de dessins animés, haineux et irrécupérables.

J’ai adoré chaque instant.

En Amérique, nous sommes souvent encouragés à aller de l’autre côté de l’allée, pour essayer de trouver des moyens de faire des compromis avec des personnes qui représentent la marée montante de l’intolérance, de l’ignorance et de la cupidité. Lorsque les progressistes dénoncent les excès des super riches, ils sont souvent mis au pilori dans la presse en tant que socialistes, ou anti-américains, ou pire.

Il est bon de voir que, jusqu’à Séoul, en Corée, les cinéastes ont la même vision de la classe dirigeante en Amérique que de nombreux Noirs américains ont depuis longtemps. C’est un point de vue objectif, c’est un point de vue accablant, et c’est exactement ce que nous pensions depuis le début. Les masques d’animaux que les VIP portent dans Squid Game ne sont pas vraiment des masques – ce sont les vrais visages des membres de la structure de pouvoir patriarcale. Ce sont des bêtes qui s’attaquent aux démunis. Ce n’est pas un point de vue subjectif venant de l’intérieur de l’Amérique, c’est une vue objective à des milliers de kilomètres.

Comme mon homme Frantz Fanon a écrit dans Black Skin, White Masks : « Il y a trop d’idiots dans ce monde. Et l’ayant dit, j’ai la charge de le prouver.

Les idiots sont exposés dans le monde entier dans Squid Game.

À un moment donné dans Squid Game, l’un des personnages raconte comment les patrons d’une usine automobile dans laquelle il travaillait avait mal géré l’entreprise et licencié des travailleurs. Lui et d’autres travailleurs ont repris l’usine et se sont battus avec les flics. Ses souvenirs de la prise de contrôle de l’usine s’estompent dans le jeu Squid. Tout cela fait partie du même système.

Vers la fin de la série, un journal télévisé diffusé en arrière-plan dans un salon de coiffure livre le reportage suivant sur l’économie coréenne : « La dette des ménages du pays augmente rapidement, dépassant la moyenne mondiale.

Dette. Licenciements. Brutalité policière. Des gens super riches arrogants. Même sans les sous-titres, nous comprenons tous le message. Le Squid Game est un jeu auquel les Noirs jouent depuis longtemps en Amérique.

J’ai hâte de voir la saison deux.

CJ Farley est l’auteur de cinq romans, dont le nouveau roman pour jeunes adultes « Zero O’Clock », et d’un certain nombre de livres de non-fiction dont « Before the Legend : The Rise of Bob Marley » et le best-seller national « Aaliyah : More than a Woman, » qui a été adapté en un film à succès pour la télévision à vie. Farley a co-écrit et co-édité le livre « The Blues » (Harper Collins), le volume d’accompagnement de la série documentaire PBS de Martin Scorsese. La courte fiction de Farley a été présentée dans un certain nombre d’anthologies, dont « The Vintage Book of War Fiction » et « Kingston Noir ». Diplômé de Harvard, il a remporté de nombreux prix, dont un NAACP Image Award en 2020. Le dernier roman de Farley, « Zero O’Clock », parle d’une adolescente de New Rochelle aux prises avec la pandémie qui se retrouve dans le mouvement Black Lives Matter. L’auteur de « The Hate U Give » Angie Thomas a déclaré que « Zero O’Clock » est « perspicace, révélateur et inventif ».

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Dear Culture » ​​ou Acting Up ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !