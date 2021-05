Les Noirs “ traqués ” par la police ⋆ .

Le drame de football du lycée de la CW, All American, a repris là où il s’était arrêté la semaine dernière, traitant des conséquences de la mort par balle d’une jeune femme noire innocente, Tamika Pratt, par la police. Et si vous pensiez que l’émission ne pouvait pas avoir plus de dédain pour la police qu’avant, vous auriez tort, car ils prétendaient que le système de police est «fondé sur [black people’s] oppression depuis le début »et que les personnes de couleur sont« traquées »par la police.

L’épisode de lundi, «Fight the Power», s’ouvre sur les retombées de la décision d’Olivia (Samantha Logan) de voler des images de caméra corporelle du tournage de Pratt sur l’ordinateur de sa mère Laura (Monet Mazur) et de les divulguer au public. Sa mère, qui est blanche, est le procureur et Olivia a pensé à tort qu’elle essayait de dissimuler les images pour protéger la police.

Nous voyons ensuite Spencer (Daniel Ezra) revenir sur les officiers blancs le harcelant lui et son ami Jordan (Michael Evans Behling) juste pour être dans un quartier blanc. Les garçons craignent pour leur vie alors que les policiers les poussent brutalement au sol et les menottent alors qu’ils sont faussement accusés d’avoir tenté de résister à l’arrestation:

Présentateur de nouvelles:… Obtenu une copie des images de la caméra corporelle divulguées lors de la fusillade de Tamika Pratt par un policier. À l’heure actuelle, nous avons identifié de manière positive Mme Pratt, ainsi que les agents Miller et Falls. Nous vous prévenons, ce que vous êtes sur le point de voir est de nature graphique et dérangeante. Officier: Réveillez-vous, madame. J’ai dit réveille-toi! Tamika: Quoi? Officier: J’ai besoin que vous sortiez de la voiture. Tamika: Je veux juste – J’essaye juste de dormir. Officier: Allez, je ne vais plus demander! Allons-y! Jordan: Oh, mon Dieu. Officier: Allez! Laura: Comment diable ont-ils obtenu les images de la bodycam? Olivia: Je leur ai donné. Kia: Ces images auraient dû être diffusées il y a 5 mois, quand c’est arrivé. Je veux dire, au moins maintenant, il n’y a aucun moyen que ces flics ne soient pas inculpés, non? Je veux dire, ces images étaient claires comme le jour. Chris: Elle n’avait que 21 ans. Je suis trop jeune pour me sentir aussi fatigué. Kia: Des mots que je me dis tous les jours, mais nous ne pouvons pas arrêter de nous battre. Je veux dire, c’est de nos vies dont nous parlons. Chris: Pouvez-vous imaginer? Officiers: Que faites-vous les garçons dans ce quartier? Jordan: Vous êtes sérieux en ce moment? Spencer: Ce n’est même pas nécessaire. Jordan: Nous n’avons rien fait de mal, mec. Spencer: Hé, chill! Chill, mec! Jordan: Regarde, mec! Oh! Officier: Arrêtez de résister. Spencer: Continue de me regarder, d’accord? Continue de me regarder. Kia: Spencer? Spencer? Spencer: Ouais? Kia: Ça va? Spencer: Ouais, je vais bien.

Bien sûr, personne ne soutient un tel profilage racial et une telle brutalité, mais dans la plupart des cas, les champions de Black Lives Matter, les suspects ont été résister à l’arrestation, sinon combattre carrément la police, parfois avec des armes, ce qui a créé des circonstances dangereuses qui ont contribué à leur mort.

Lorsque Spencer se sent coupable d’être excité pour un match de football important qui pourrait envoyer son équipe aux championnats d’État, sa mère Grace (Karimah Westbrook) lui dit qu’il est normal d’être bouleversé par Tamika et d’avoir toujours de la joie dans la vie malgré la guerre de la police. ” contre eux. «Sinon, ces salauds gagnent», dit-elle.

Spencer décide de protester lors du match et tente de persuader son entraîneur et coéquipier Chris (Spence Moore II) de s’agenouiller pendant l’hymne national. Chris hésite car il s’inquiète des retombées possibles. Leur entraîneur Billy (Taye Diggs) les avertit: «Les écoles peuvent et ont été connues pour suspendre les athlètes qui s’agenouillent.» Chris souligne que s’ils sont suspendus, ils ne participeront pas aux séries éliminatoires et il n’y aura pas de match de championnat pour eux. Cela pourrait aussi signifier que le programme de football de l’école, qui risque d’être coupé, serait supprimé. Billy dit que la décision doit être unanime pour qu’ils prennent ce genre de risque, mais Chris n’est pas d’accord.

Laura, quant à elle, est submergée par les émotions de gérer la haine dirigée contre elle par le public parce que les gens croient à tort qu’elle couvrait la police. (Olivia ne savait pas que sa mère se battait pour la justice dans les coulisses.) Elle a également peur que sa fille puisse penser qu’elle est une raciste complice du meurtre de Tamika.

Quand elle dit à Grace qu’elle pense que le système est toujours capable de changer, Grace a une vision très désastreuse de «tout un système qui continue de tuer» des Noirs, prouvant où se situe ce spectacle – contre toute police, même la grande majorité des bons officiers, ainsi que l’ensemble de notre système de justice. Le même système qui a récemment tenu Derek Chauvin responsable du meurtre de George Floyd et rendu justice dans cette affaire:

Laura: Tu élèves deux enfants toute seule. Avez-vous déjà remis en question les décisions que vous avez prises? Grace: Oh, chérie, je remets tout en question. L’astuce consiste simplement à ne laisser personne le voir. Laura: Que fais-tu quand tu échoues? Je veux dire, ma propre fille ne croit pas que je me soucie suffisamment pour me battre pour Tamika. Je veux dire, est-ce qu’Olivia pense vraiment que je suis une sorte de raciste? Ou, pire encore… complice? Grace: Je ne peux pas parler de tout ce à quoi Olivia pense, mais je te promets qu’elle t’aime et qu’elle ne pense pas au pire de toi. Son besoin de défendre ce qui est juste, cela vient de vous. Elle me l’a dit. Sa passion et son engagement envers la justice ne sont pas accidentels. Laura: J’apprécie ça. Tout est tellement foiré en ce moment avec cette affaire… Chez nous, dans le monde. La grâce: Je crois que vous voulez que justice soit faite avec Tamika, et je sais que vous voulez que les lois changent pour le bien de votre propre famille. Mais pensiez-vous vraiment que votre enquête interne aurait fait une différence? Laura: Je pense que le système est capable de changer. La grâce: Certains systèmes, peut-être, mais pas ceux qui reposent sur notre oppression depuis le début. Laura: Vous ne pensez pas qu’une réforme soit possible en éliminant les pommes pourries? La grâce: Chaque fois qu’un flic tue une personne noire, encore plus de garçons en bleu restent silencieux. C’est beaucoup de pommes pourries. Écoutez, notre système de justice est fondamentalement brisé. C’est juste la vérité. C’est pourquoi Olivia a pris des mesures aussi extrêmes. Elle ne doutait pas de vous. Elle en avait juste assez de tout un système qui ne cesse de tuer des gens qui lui ressemblent.

Juste avant le grand match, Spencer arrête ses coéquipiers dans le couloir et propose bien plus que de simplement s’agenouiller pendant l’hymne – il veut qu’ils renoncent à tout le match pour protester contre «être chassé» par la police:

Spencer: “Mettez tout cela en jeu.” Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps, non? Hé, mec, nous nous sommes battus comme un diable cette saison, vous tous, et pas seulement pour avoir une chance aux séries éliminatoires, pas seulement pour un titre d’État. Non, nous nous sommes battus pour sauver ce programme de football qui a sauvé tant d’entre nous, mais maintenant il y a quelque chose de plus grand pour lequel se battre. Rome… brûle, et même si nous aimerions tous nous enfouir la tête dans le sable, nous ne pouvons pas, pas quand nous sommes chassés. Nos pères, mères, frères et sœurs chassaient, nos futurs enfants chassaient. Et si nous ne faisons rien, si nous ne défendons pas Tamika, George, Breonna, Elijah, nous-mêmes, mec, si nous ne faisons pas ça, alors quand ça va s’arrêter? Le pouvoir est en nous maintenant. Chris: Hé, Yo, Spencer a raison. Alors on s’agenouille pendant l’hymne pour protester. Spencer: Non. Ça ne suffira plus. Nous allons gros ou nous rentrons à la maison. Joueur: Vous nous demandez de renoncer à la partie. Joueurs: Non, mec. Allez. Spencer: Elle était l’une des nôtres! Tamika ne peut plus se battre pour elle-même, mais nous pouvons. Ecoute, je sais que ça veut dire mettre fin à notre saison. Je comprends le sacrifice que je vous demande de faire. C’est pourquoi ça doit être une décision d’équipe. C’est soit nous tous, soit aucun d’entre nous, et quoi que vous décidiez, je m’en tiendrai. Billy: Très bien, messieurs, à main levée. Aucun jugement. Tous en faveur?

En fin de compte, non seulement leur équipe décide de renoncer, mais l’équipe adverse également, car ils s’agenouillent tous solidaires sur le terrain, levant les poings dans le symbole du pouvoir noir:

Annonceur du stade: Ok, on vient juste de recevoir un mot. Il semble que les South Crenshaw Chargers viennent de perdre le match pour protester contre la brutalité policière et la fusillade de Tamika Pratt. Si cela est vrai, cela met officiellement fin à leur course pour le championnat d’État. Leur saison est finie. Ils ont tout sacrifié. Olivia: Est-ce que votre offre de m’aider est toujours valable? Annonceur du stade: incroyable. North View Park a également perdu. Ils ont eu une vraie chance de remporter le titre de champion d’État, autant que les Chargers. Quel spectacle d’allié. Remarquable!

C’est une scène émouvante, et oui, les vies noires comptent. Oui, nous devons être solidaires dans les cas de brutalité policière et de racisme manifestes. Mais il y a des hommes et des femmes, noirs et blancs, qui mettent leur vie en jeu chaque jour en tant que policiers pour servir et protéger le public, qui sont confrontés à un harcèlement extrême dans la culture anti-flic d’aujourd’hui. Certains ont même été assassinés par des partisans du BLM. Leur vie compte aussi.

Peindre chaque policier comme une «mauvaise pomme», mentir sur les origines du système policier, affirmer que la police est là pour «chasser» les Noirs, et affirmer qu’il n’y a aucun moyen de régler les situations de vrai racisme et de brutalité parce que tout le système est cassé, est tout simplement faux.

La gauche crée la haine, la division et la peur et leur «plan» n’a de bons résultats pour personne. Pas pour les entreprises noires qui ont été incendiées et pillées par les manifestants du BLM, pas pour les vies innocentes en noir et blanc qui ont été prises pendant les manifestations du BLM et dans la montée de la criminalité qui a suivi, pas pour les officiers innocents qui continuent de risquer leur vie pour nous protéger. , pas pour les relations raciales dans ce pays, ni pour les Noirs eux-mêmes. Rien ni personne ne gagne dans leur récit, sauf le chaos, l’anarchie et la haine.

Les conservateurs ripostent! Cet épisode a été sponsorisé par Colgate, Walmart, Liberty Mutual et Starbucks. Cliquez sur chaque annonceur pour obtenir ses coordonnées afin que vous puissiez lui faire savoir ce que vous pensez de cet épisode!