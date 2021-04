Les nombres de Covid du Minnesota défient la logique et devraient faire chier tout le monde ⋆ .

Spoiler: Bien qu’il ait été présenté comme la prochaine peste noire, après un an d’exposition à Covid, presque aucun Minnesota en bonne santé n’en est mort. Nos vies ont été altérées, peut-être ruinées, par une terrible réponse gouvernementale justifiée entièrement sur des données statistiquement insignifiantes.

C’est un fait bien établi que les chiffres de Covid sont déjà gonflés. Ce site, comme beaucoup d’autres, a présenté à plusieurs reprises des preuves montrant que les tests PCR falsifiaient les cas positifs en s’appuyant sur des seuils d’amplification absurdement élevés. D’autres ont souligné qu’un cas positif ne reposait plus sur des preuves de laboratoire en plus des preuves symptomatiques. C’était une première pour la communauté médicale. Ce serait semblable à un test positif pour le syndrome du côlon irritable, mais sans douleur abdominale, gaz, ni irrégularité dans la fréquence ou la consistance des selles.

Le même tour de passe-passe peut facilement être dit des certificats de décès. Ce site a récemment publié un article sur les exploits courageux du candidat au poste de gouverneur du Minnesota, le Dr Scott Jensen. Lui et un collègue de la législature de l’État ont découvert des preuves selon lesquelles entre 25 et 40% des certificats de décès du Minnesota indiquaient Covid comme la cause du décès alors qu’en fait, ce n’était pas vrai. Des exemples de noyade, d’accidents d’automobile et même simplement d’exposition potentielle découverts après coup ont été inclus dans le décompte de l’État. Pour ses efforts visant simplement à souligner l’évidence, il a été menacé de révocation de sa licence médicale.

Les chiffres exagérés ne sont que la première partie d’un problème narratif plus vaste. En creusant dans des données accessibles au public – mais non publiées – le fait étonnant est que près des deux tiers de tous les décès de Covid dans l’État sont survenus uniquement dans des établissements de soins de longue durée. Cela signifie qu’un infime pourcentage d’une population déjà séquestrée a contribué à la grande majorité des totaux utilisés pour justifier l’incitation à la peur et l’érosion des libertés individuelles. Le récit inquiétant, mais finalement faux, a permis la perpétuation de décrets exécutifs brûlants pour la liberté et la cessation de la pensée de bon sens chez au moins la moitié de la population dupée de l’État.

Quand j’ai examiné les données de deux des plus grands comtés métropolitains de l’État – Hennepin et Ramsey – et les chiffres de l’État dans son ensemble, je m’attendais à trouver des tendances inquiétantes, mais je ne m’attendais pas à devenir furieux de ce que j’ai découvert. Ce n’est pas une hyperbole de suggérer que vous serez furieux d’avoir vécu l’année dernière en sachant à quel point Covid a eu peu d’impact sur la population générale du Minnesota.

Commençons par le comté le plus peuplé du Minnesota. Actuellement, le site de l’essai Derek Chauvin, le comté de Hennepin est le plus grand en population et aussi le plus dense en population. Étant donné que Covid se propagerait facilement en étroite collaboration et affecte de manière disproportionnée les communautés racialement diverses, il devrait être logique que le comté de Hennepin soit l’épicentre d’une épidémie massive et dystopique. Mais est-ce arrivé?

Selon le propre tableau de bord Covid-19 du comté, il y a eu un total de 1 650 décès attribuables à Covid. Pour mettre ces chiffres en perspective, le comté de Hennepin compte environ 1,25 million d’habitants. À première vue, un total de 1 650 décès dans une communauté de 1,25 million d’habitants est une pilule assez dure à avaler. Nous fermons la société pour ça? Plus que cela meurent probablement chaque année d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer, du tabagisme, de la consommation de drogues et d’accidents d’automobile. Mais encore une fois, ce chiffre n’inclut pas le fait que les deux tiers des décès sont survenus dans des maisons de retraite isolées. En d’autres termes, nous pouvons présumer qu’un peu plus de 500 résidents quotidiens du comté de Hennepin sont morts de Covid.

Cinq cents. Le total. Sur un million et quart de citoyens. Les calculs à ce sujet ne sont pas statistiquement pertinents. Andrew Cuomo, le gouverneur en disgrâce de New York, a déclaré que ses efforts en valoir la peine si tout ce qu’il faisait ne sauvait qu’une seule vie. Non seulement il a menti en assassinant des milliers de personnes âgées, mais son processus de pensée est tout simplement insensé. Sauver cinq cents vies, en particulier celles qui ont des comorbidités auto-infligées (l’obésité était présente dans 2,2 millions de décès sur 2,5 millions de Covid dans le monde dans une étude de mars), n’en vaut pas la peine. Permettre à des millions de personnes d’exercer leur propre jugement au détriment de quelques centaines en vaut la peine.

Le comté de Ramsey, qui abrite la capitale de l’État de Saint-Paul, a des chiffres tout aussi déprimants. J’utilise déprimant dans le sens où d’innombrables vies ont été détruites à cause de… quoi? Le tableau de bord du comté montre qu’un peu plus de 800 personnes sont mortes de Covid depuis le début du dénombrement il y a plus d’un an. Dans tout le pays, qui, comme Hennepin, comprend un centre urbain, une banlieue du premier anneau et quelques banlieues du deuxième anneau de diversité économique, ethnique et raciale, il y a environ 550 000 habitants. Encore une fois, en tenant compte du fait que les deux tiers des décès de Minnesota Covid se sont produits dans des établissements de soins de longue durée, environ 250 habitants du comté sont morts de Covid.

Le calcul sur 250 décès sur une population de plus d’un demi-million de personnes est aussi infiniment petit que dans le comté de Hennepin. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point les décès liés à Covid ont été négligeables; s’ils avaient eu connaissance de telles informations, les réponses destructrices d’emplois et de vol à dessein auraient certainement été repoussées avec plus de force. Le temps nous dira combien de vies supplémentaires ont été perdues à cause du suicide, de la dépression, de la toxicomanie et de la violence physique à la suite des efforts des médias et du gouvernement pour démettre le président Trump de ses fonctions en 2020.

Les comtés de Hennepin et de Ramsey révèlent que Covid n’a guère affecté les communautés respectives. Bien que chaque mort soit tragique, il y a d’autres considérations que les chefs d’État doivent peser. Est-ce que le fait d’essayer de sauver – en vain, pourrais-je ajouter – 500 vies dans le comté de Hennepin ou 250 vies dans le comté de Ramsey justifie-t-il d’en ruiner des millions d’autres de manière mesurable et incommensurable? Non seulement la vie des adultes a été dévastée par la perte d’emploi, le sens du but ou la ruine financière due à la fermeture forcée d’une petite entreprise, mais près d’un million d’étudiants ont perdu une année d’apprentissage et, plus important encore, ont perdu l’accès à des interactions sociales durables, sans doute plus. important pour le développement de l’enfant que même l’apprentissage du livre. Est-ce que ça valait le coup? La réponse semble si évidente qu’elle évite d’avoir à poser la question.

Un regard sur les chiffres globaux du Minnesota reflète la tendance observée dans ses deux principaux comtés. Le ministère de la Santé, lié ci-dessus, fait état d’un total de près de 6 900 décès. Il convient de répéter que ce chiffre est probablement inexact et que toute comptabilité honnête produirait probablement un total inférieur. Pourtant, aux fins de cet article, même le nombre de morts gonflé démontre les mesures impies prises contre ce virus largement insignifiant. Le Minnesota abrite environ 5,5 millions de personnes. Il a été établi que 67% de tous les décès liés à Covid sont survenus dans des établissements de soins de longue durée. Par conséquent, sur les 6 900 décès, seuls 2 300 représentent des décès de personnes ne se trouvant pas dans ces établissements.

Donc, pour résumer, dans un État comptant plus de 5,5 millions d’habitants, 2300 présumés qui n’étaient pas 1) des personnes âgées et 2) confinées dans un établissement de soins de longue durée sont décédés en raison de la présence du coronavirus chinois. Comment est-ce possible? Covid était censé tuer tous les grands-parents et anéantir chaque famille. Le seul contre-argument serait que les verrouillages et les mandats de masques ont empêché davantage de décès, mais les données à ce sujet montrent que les verrouillages et les masques ne font aucune différence. En réalité, en plus de simplement prolonger la pandémie, ils aggravent la situation. Il n’y a tout simplement aucun bon argument pour les mesures prises contre le faible nombre de morts inimaginable de Covid.

Chaque résident du Minnesota devrait être furieux comme moi. Le reste du pays doit également se réveiller et commencer à regarder les chiffres Covid de leur État. Tout politicien qui a soutenu, tout expert des médias qui a sonné l’alarme et toute voix qui a encouragé la fermeture insensée de la société américaine doit être tenu responsable de ses mensonges intentionnels. Cette folie doit cesser.

