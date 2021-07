Les nombreuses façons de jouer au boom immobilier d’aujourd’hui

Le marché du logement est sur Feu.

Source : Shutterstock

Mardi dernier, l’indice des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller a montré que les prix des maisons aux États-Unis ont établi un nouveau record en mai, augmentant de près de 17 % en glissement annuel.

Mais vous n’aviez pas besoin de moi pour expliquer ce point de données pour vous prouver que le marché du logement est brûlant en ce moment. Tu peux le dire juste en ouvrant Zillow (NASDAQ :Z), ou alors Fin rouge (NASDAQ :RDFN), et en regardant les prix des maisons à vendre dans votre quartier.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, faites-le maintenant – c’est une véritable révélation. Je parie que vous verrez des prix qui vous feront littéralement tomber la mâchoire ; des prix que vous pensiez ne jamais voir auparavant. Et si vous voulez vraiment vous amuser, allez vérifier l’estimation de Zillow pour votre maison (vous repartirez plus riche qu’avant, croyez-moi).

Le marché du logement chaud

De toute façon, le marché immobilier est en feu, et nous le savons tous.

En conséquence, il y a beaucoup de gens qui disent que le boom immobilier actuel a créé une bulle immobilière et que les prix des maisons aux États-Unis vont inévitablement s’effondrer bientôt.

A ces personnes, je pose une question simple : Pourquoi?

Comme le dit le proverbe, les marchés haussiers ne meurent pas de vieillesse et les bulles n’éclatent pas simplement parce que. Donc, même si nous sommes dans une bulle immobilière, il doit y avoir un catalyseur qui émerge pour faire éclater cette bulle et mettre fin au boom du marché immobilier.

Quel est ce catalyseur ?

Franchement, vous auriez du mal à en trouver un.

La demande intérieure est et restera robuste. Tous ces millennials qui ont repoussé l’achat d’une maison pour toujours ont maintenant économisé une tonne d’argent et sont prêts à tout décharger comme acompte pour leur première maison. Beaucoup d’entre eux sont simplement assis sur la touche en ce moment, attendant le moment où les prix sur le marché du logement baissent, même un peu, pour pouvoir saisir l’occasion – ce qui, bien sûr, fera remonter les prix.

De plus, les ménages ont économisé une somme d’argent record pendant la pandémie, et la pandémie a déclenché une escalade permanente de la valeur perçue par le consommateur d’une maison. De plus, les baby-boomers réduisent leurs effectifs, tandis que la Fed s’engage à appliquer une politique de taux zéro, qui maintient les taux de financement hypothécaire près de leurs plus bas historiques et améliore l’abordabilité des maisons.

En d’autres termes, il y a beaucoup de moteurs qui travaillent en faveur de la demande du marché du logement en ce moment – et tous ces conducteurs semblent avoir une autonomie de plusieurs années.

En regardant la situation de l’offre, nous voyons des tendances haussières similaires. Les constructeurs de maisons n’ont pas construit en 2020. Cela a conduit à une offre historiquement restreinte sur le marché du logement aujourd’hui. Certes, tous ces constructeurs de maisons ont rapidement repris la construction en 2021 – mais il faut du temps pour construire une maison, surtout ici et maintenant avec des pénuries de bois, et une grande partie de cette nouvelle offre ne sera probablement pas mise en ligne avant la fin de 2022 ou le début 2023.

Donc, vous envisagez encore plus de 12 mois d’un énorme déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du logement. Et, même lorsque toute cette nouvelle offre sera mise en ligne, sera-t-elle suffisante pour compenser la hausse de la demande ? Ou va-t-il simplement « équilibrer » le marché ?

Ce que l’avenir nous réserve

Nous pensons que c’est ce dernier – ce qui signifie qu’une fois que cette nouvelle offre sera en ligne, nous verrons simplement une appréciation des prix plus lente, et non un effondrement du marché du logement de type 2008.

Net net, nous sommes peut-être dans une bulle immobilière, mais les fondamentaux sous-jacents impliquent que le boom immobilier actuel durera les 12 à 24 prochains mois, au moins.

Nous voulons investir dans ce boom — mais hélas, voici la question à un million de dollars : quelle est la meilleure façon de jouer le boom du marché immobilier ?

Vous pourriez acheter des constructeurs de maisons. Après tout, l’offre de logements est faible et doit augmenter. Cela signifie que les constructeurs de maisons bénéficieront de nombreuses activités de construction au cours des 12 prochains mois et plus. Des noms comme Maisons LGI (NASADQ :LGIH), Groupe Pulte (NYSE :MPS), Accueil Ko (NYSE :KBH), Lennar (NYSE :LEN), et Frères de péage (NYSE :TOL) semble intéressant.

Les FPI résidentielles sont également intéressantes. Communautés d’AvalonBay (NYSE :AVB) et Équité Résidentiel (NYSE :EQR) sont les deux meilleurs jeux là-bas. Et, bien sûr, vous avez toujours Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) et Lowe’s (NYSE :FAIBLE) comme de grands jeux, parce que plus les gens achètent des maisons, plus ils vont installer des planchers de bois franc, refaire des cuisines et remodeler des salles de bain.

Mais aucune de ces options n’inclut le meilleur stock de logements à acheter pour jouer sur ce marché du logement brûlant.

Au lieu de cela, le meilleur stock de logements à acheter en ce moment est un type d’entreprise complètement différent… une entreprise qui n’est pas seulement un participant au marché du logement… elle redéfinit complètement la façon dont le monde achète et vend des maisons.

Parce que voici le problème : près de 40 % des milléniaux – qui deviennent le cœur du marché du logement – ​​sont à l’aise d’acheter une maison en ligne.

Ouais. Vous avez bien lu. Ils veulent acheter des maisons en ligne. Et les progrès technologiques en matière de science des données, de streaming vidéo et de réalité augmentée amélioreront considérablement l’expérience d’achat à domicile en ligne au cours des prochains mois et années.

Dans cette mesure, nous pensons qu’il est inévitable que le marché des achats à domicile se déplace en ligne dans les années 2020, tout comme les marchés des achats de vêtements et d’électronique grand public se sont déplacés en ligne dans les années 2010.

Et à l’épicentre de ce changement de mille milliards de dollars sur le marché immobilier américain se trouve une startup technologique – un petit stock qui va monter en flèche de plus de 10X au cours des prochaines années.

Pour connaître le nom, le symbole boursier et les principaux détails commerciaux de cette opportunité d’investissement explosive, cliquez sur ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne un rendement ridicule de 100 % sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il fait.