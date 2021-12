Les nombreuses façons dont la reine Elizabeth a honoré le prince Philip à Noël

À Noël dernier – et à tous les autres avant – elle lui a donné son cœur. Et aujourd’hui, le prince philippe reste comme toujours une partie importante de celui-ci pour Reine Elizabeth II.

Dans ce qui était sans doute son discours de Noël le plus personnel, la monarque a rendu hommage à son défunt mari, décédé en avril à l’âge de 99 ans. Assise dans le White Drawing Room du château de Windsor, avec une seule photo d’elle et de Philip derrière elle, la reine a été vue portant une broche en saphir, le même accessoire qu’elle portait lors de leur photocall de lune de miel en 1947 – et pour célébrer plusieurs de leurs anniversaires de mariage.

« Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers », a-t-elle commencé. « Cette année, en particulier, je comprends pourquoi. Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, le Commonwealth et le monde. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à tirer le plaisir de n’importe quelle situation – étaient tous irrépressibles. «