Les nombreuses nominations aux Emmy Awards de Lovecraft Country rendent l’annulation de HBO d’autant plus frustrante

On ne peut qu’espérer que Misha Green continuera à proposer des émissions d’horreur plus intelligentes avec Apple TV +, qui a eu une énorme journée de nominations, avec Ted Lasso gagnant un énorme 20. Plus au point de cette histoire, la série d’horreur du service de streaming Servant, du cinéaste M. Night Shyamalan, a été récompensée pour la meilleure cinématographie pour une série à une seule caméra. Et pendant que nous y sommes, The Haunting of Bly Manor de Netflix a obtenu le feu vert pour le montage sonore exceptionnel pour une série limitée ou d’anthologie, un film ou un spécial. Mais c’est à peu près tout en ce qui concerne les nominations d’horreur non-Lovecraft. (Bien que si nous voulions compter ici la Doom Patrol de HBO Max pour son contenu et son ton parfois assez horribles, il s’agit d’un candidat exceptionnel à la coordination des cascades.)