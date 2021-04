Les nombreuses nuances de safran

Le livre montre comment le RSS et ses différentes tenues ont, au cours des dernières décennies, travaillé à la base pour créer une société hindoue unifiée en ramenant les sections marginalisées – Dalits, tribaux et castes arriérées – dans son giron (photo express)

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) est une organisation très ancienne de la politique et de la société indiennes et bien qu’elle prétende être de nature et d’intention sociales, son influence sur la politique indienne est plus que significative à travers son bras politique, le Bharatiya Janata Party (BJP). Il y a eu des études, des livres et des articles sur le RSS et sa vision du monde qui se concentrent en grande partie autour de ses origines pour conclure que c’est fondamentalement une caste hindoue supérieure, une organisation conservatrice, qui veut établir des Rashtra hindous en Inde; est anti-musulman, et est dangereux pour le caractère pluriel du pays car il a un agenda communal. Ce récit particulier existe depuis le mouvement national sous le Mahatma Gandhi, mais après l’indépendance est devenu de plus en plus criard et amer, la gauche commençant à dominer les universités et les programmes éducatifs indiens. Le résultat est que ce récit particulier s’est ossifié au fil des ans dans l’esprit d’un libéral moyen.

Les gens ont le droit d’avoir leurs points de vue sur RSS et de les propager, mais le problème est qu’un récit ossifié ne fait qu’exacerber un problème au lieu de le contrer, car alors le combat est ramené à un mirage plutôt qu’à l’objet réel. C’est en somme le sujet du livre de l’historien social et anthropologue culturel Badri Narayan, Republic of Hindutva: How the Sangh is Reshaping Indian Democracy. Narayan, qui est directeur du GB Pant Social Science Institute, Allahabad, n’est ni polémique ni post-moderniste, mais a basé son travail sur des recherches approfondies sur le terrain, en particulier dans l’Uttar Pradesh et le Bihar. Il n’a aucune excuse pour RSS ou pour le Sangh Parivar, mais il est tout aussi vrai qu’il n’a pas une grande admiration pour la vision ossifiée du RSS qui est exprimée par la soi-disant intelligentsia libérale de gauche du pays.

Comme il l’écrit: «Les analystes politiques qui se tiennent sur le RSS dans des débats télévisés houleux ne comprennent pas le véritable pouvoir du RSS. Ils utilisent des aspects relativement superficiels comme les succès électoraux et le communautarisme pour définir le RSS. Le problème de l’opposition est qu’elle se bat avec une image du RSS qui n’est pas sa réalité. Le RSS change de jour en jour mais les politiciens des partis d’opposition s’attaquent à l’image du RSS qui est beaucoup plus ancienne et devenue obsolète. Les forces politiques qui attaquent le RSS attaquent en fait son ombre mais sont incapables de comprendre le vrai RSS. »

Si je peux ajouter de mon côté, la soi-disant intelligentsia de gauche libérale est tellement coincée dans l’Italie et l’Allemagne des années 1930 (fascisme et nazisme) qu’elle n’a pas remarqué que le monde avait changé. Si le diagnostic est erroné, il est évident que le médicament prescrit ne fonctionnera pas. Critiquez, opposez-vous, mais au moins tenez-vous au courant des réalités changeantes sur le terrain. Ici, le travail de Narayan peut être utile pour les pires critiques du Sangh Parivar, mais seulement s’il est lu avec un esprit ouvert.

Le succès électoral du BJP aujourd’hui, dans lequel RSS a un grand rôle à jouer, est un fait avec lequel il est devenu difficile pour son adversaire de se battre. Quelle est la raison de ce succès? La réponse paresseuse est de jouer la carte de la communauté et d’insuffler un sentiment d’insécurité dans l’esprit des religieux majoritaires. Mais si tel était le cas, le succès ne reviendrait-il pas longtemps? Narayan montre comment le RSS et ses différentes tenues, à la fois directement liés à lui et à plusieurs autres qui lui sont vaguement liés, ont au cours des dernières décennies travaillé à la base pour créer une société hindoue unifiée en attirant les sections marginalisées – Dalits, tribaux , et castes arriérées – dans son repli. C’est ce travail, qui consiste à construire des écoles dans l’arrière-pays, à fabriquer des temples pour les icônes des Dalits et à mettre en valeur leurs chefs historiques, ce qui a fait des merveilles pour cela. Cela a créé une banque de votes hindoue, qui est presque inattaquable si les contradictions sont gérées.

Il est facile de tester cette hypothèse de Narayan dans le laboratoire d’histoire. Qu’y a-t-il derrière le succès du Congrès? Il avait le soutien des hindous des castes supérieures et inférieures ainsi que des musulmans. Comment a-t-il perdu cette base de soutien? En penchant vers une ou quelques sections de sa base de soutien, c’est-à-dire ne pas pouvoir gérer les contradictions d’une coalition de classe, caste, région et religion. Qu’est-ce qui se cache derrière la montée en puissance des partis de caste dans divers États, qui remettent en question l’hégémonie du Congrès? La principale base de soutien de ces partis comprenait les castes dominantes avec une alliance avec les musulmans. Étant donné que les musulmans dans la plupart des circonscriptions représentent 20 à 25% de la population, de telles alliances ont fonctionné à merveille. Donc, dans l’essentiel, il n’y avait pas de banque de vote hindoue car elle était fragmentée. Cela a retenu le BJP parce que sa base de soutien principale était parmi les hindous urbains, les castes supérieures et les classes commerciales.

Alors, qu’a fait le RSS? Il a travaillé sans relâche pour ramener les Dalit, les arriérés et les tribaux dans son giron. Et comment? En cooptant des idéologies différentes et opposées dans son giron. Comme le dit Narayan, «Dans un passé récent, les groupes dalits se sont identifiés à de nombreux personnages mineurs dans les textes hindous et les ont présentés comme des symboles de l’injustice qui leur a été faite. Des efforts sont faits pour mettre en évidence ces personnages mineurs dans le discours du Sangh, dans lequel ils et leur identité pourraient être respectés. Il a cité le cas d’Eklavya, un personnage du Mahabharata qui est décrit par le Sangh comme un dharmaparayan Dalit (un dalit qui suit son dharma).

Grâce à des recherches sur le terrain dans l’UP, Narayan souligne comment RSS répond aux aspirations religieuses des Dalit et des communautés marginalisées comme Sahariya, Kabutara, Nat et Sapera, entre autres. Ces communautés veulent que des temples soient construits pour leurs divinités locales, ce que le Sangh accomplit. Ils veulent que leurs divinités locales soient placées dans des temples aux côtés de divinités comme Shiva, ce que RSS fait. Ces temples agissent comme des centres de rassemblement pour les communautés marginalisées, répondant à nouveau à l’un de leurs désirs profonds.

Une autre stratégie qui a fonctionné est de changer le récit des héros de caste des Dalits et à l’envers, qui auparavant était une discrimination de la part des castes supérieures, en guerriers hindous et célébrant leurs anniversaires. L’un d’eux est Suheldeo, que la caste Pasi Rajbhar de l’UP considère comme leur héros. Le RSS a lancé une campagne pour projeter Suheldeo comme un héros hindou parce qu’il aurait vaincu un général Ghaznavid.

Prenons cet exemple: lors d’un rassemblement politique à Fatehpur pendant sa campagne électorale en février 2017, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré: «Si vous créez un Kabristaan ​​(cimetière) dans un village, alors un Shamshaan (terrain de crémation) devrait être créé.» L’intelligentsia de gauche libérale l’a qualifiée de communautaire, oubliant que ce sont les Dalits qui travaillent dans les lieux de crémation hindous, et en soulevant cette question, le BJP leur a offert un sentiment d’inclusion.

De même, les Sangh ont coopté les castes arriérées en travaillant parmi les non-Yadav (OBC) et les non-Jatav (SC). Les Yadavs forment la principale base de partis comme le Parti Samajwadi dans l’UP et le Rashtriya Janata Dal dans le Bihar. De même, les Jatavs sont la principale base du parti Bahujan Samaj de Mayawati. Le Sangh / BJP a parlé, travaillé et, dans une certaine mesure, réussi à faire émerger le concept de quota dans les limites des quotas. Étant donné que les emplois sous réserve, etc., sont pour la plupart acculés par les Yadav et les Jatav car ils forment la couche crémeuse, ce discours sur les quotas dans les quotas a bien fonctionné électoralement pour le BJP.

En bref, le Sangh a bien compris que, qu’il s’agisse de Dalits, d’OBC ou de tribaux, ce ne sont pas des communautés homogènes comme cela est mal décrit dans le récit de gauche. L’hétérogénéité parmi les sections marginalisées a été bien exploitée par RSS / BJP.

Les études de cas réalisées par Narayan et son équipe, qui mettent en évidence les réalités de terrain qui sont si nécessaires pour comprendre la politique et la société indiennes, ne sont pas sorcières et auraient pu être réalisées par de nombreux autres intellectuels et leurs groupes de réflexion. La raison pour laquelle ces derniers ont échoué est qu’ils travaillent avec un ensemble d’hypothèses adaptées à leurs résultats. La recherche sur le terrain donne de vrais résultats si elle est entreprise avec un esprit ouvert, et non avec le fantôme de Karl Marx dominant les outils analytiques.

Cependant, il y a un aspect sur lequel on sent que Narayan aurait pu habiter plus et plus en détail. Dans quelle mesure cette stratégie de cooptation des couches inférieures et de tissage d’un récit unifié de l’Hindutva est-elle durable, car au niveau micro, dans les zones rurales, les hostilités entre les castes supérieures et inférieures existent sur plusieurs sujets. Bien que Narayan ait déclaré que des éléments hindous marginaux, ne faisant pas partie de RSS et de ses affiliés, gâchent souvent le parti du Sangh et posent un gros défi à la tenue safran, peut-être aurait-il pu être plus exhaustif ici en citant quelques études de cas.

Malgré certaines de ces limitations, le livre de Narayan est très perspicace et est recommandé à la fois aux critiques et aux admirateurs du RSS. Pour que les admirateurs soient conscients des pièges, et pour que les critiques connaissent au moins l’ennemi avant de monter une attaque.

République d’Hindutva: Comment le Sangh remodèle la démocratie indienne

Badri Narayan

Pingouin Random House

Pp272, Rs 499

