Les nombreuses vies de la mode – WWD

e consommateur moyen jette 70 livres de vêtements par an, ce qui représente à l’échelle mondiale près de 13 millions de tonnes de déchets textiles chaque année. Cependant, ces textiles indésirables pourraient être réutilisés, recyclés et refaits à neuf. Selon une étude de la Fondation Ellen Mac Arthur, actuellement, seuls 13% des textiles sont recyclés d’une manière ou d’une autre après avoir été utilisés, tandis que 12% supplémentaires sont utilisés dans des usages de moindre valeur qui deviennent difficiles à recycler avec seulement 1% est recyclé dans de nouveaux vêtements. .

“C’est un long chemin à parcourir”, a déclaré Marco Signorini, responsable du marketing de Re.Verso™, le service de récupération et de traitement circulaire qui vise désormais à faire des déchets post-consommation une chose du passé.

La société, utilisée par des marques telles que Stella McCartney, Eileen Fisher, Patagonia, Ferragamo, Gucci et All Saints, entre autres, dispose d’une chaîne d’approvisionnement entièrement transparente et certifiée par le Global Recycled Standard (GRS). En repensant la laine, le cachemire et le chameau en utilisant à la fois des déchets pré-consommation et post-consommation, l’entreprise permet aux marques de créer des collections de fils et de tissus avec des textiles régénérés.

En termes simples, la chaîne d’approvisionnement intégrée de Reverso traite les articles que nous ne portons plus, ou « déchets post-consommation », l’entreprise peut garantir une réutilisation maximale des matériaux, offrant aux marques la possibilité de créer de nouvelles collections à partir de textiles régénérés tels que des fils, des tissus et des accessoires de déchets post-consommation.

Une analyse d’évaluation du cycle de vie menée par Prima Q a révélé que le cachemire de Re.Verso utilisait 82 % d’énergie en moins, 92 % d’eau en moins et produisait 97 % d’émissions de CO2 en moins. Et la laine de Re.Verso aurait utilisé 76 % d’énergie en moins, 89 % d’eau en moins et produit 96 % d’émissions de CO2 en moins.

En plus d’assurer une recherche et un développement dédiés pour assurer une production entièrement traçable, l’entreprise s’engage à créer de beaux tissus «Made in Italy» de haute qualité. Notamment, dans un communiqué officiel, Stella McCartney, un chef de file des pratiques durables dans l’industrie, a déclaré que la société utilise le cachemire recyclé de Re.Verso non seulement parce que l’impact environnemental est sept fois inférieur, mais également en notant que le matériau offre le « même doux, qualités isolantes comme le cachemire vierge.

Portant ses capacités à un niveau supérieur, Re.Verso a également introduit un programme de reprise permettant aux marques de retravailler les matériaux de leur propre collection précédente pour créer de nouvelles fibres textiles saison après saison grâce à une économie circulaire collaborative. Les deux derniers clients majeurs à rejoindre le programme Take Back sont la société danoise Pure Cashmere et la société allemande Unger Fashion.

« Nous avons lancé le programme de reprise grâce en partie à de nombreuses demandes et confirmations provenant directement de marques leaders du secteur concernant la possibilité de reprendre les articles post-consommation de leurs clients », a déclaré Signorini. « Ces marques étaient déjà nos clients, pour l’achat de fils et de tissus régénérés Re.Verso™, donc l’idée de récupérer les tricots usagés a présenté une nouvelle façon passionnante de collaborer, créant une véritable circularité »

Il est important de noter, a-t-il dit, que contrairement aux matériaux pré-consommation, les vêtements qui ont été repris au consommateur final par une marque fournissent à l’entreprise la connaissance préexistante de la qualité des vêtements – garantissant la capacité du matériau à être régénéré. dans de nouveaux fils et tissus Re.Verso.

En pratique, le programme Re.Verso™ Take Back est une collection en magasin innovante et rentable qui engage les consommateurs, offre une récompense incitative, stimule le trafic et les ventes en magasin et offre une portée mondiale, encourageant les consommateurs à utiliser des vêtements dans d’une manière plus durable, en montrant comment ils peuvent faire une différence dans leurs communautés.

Dans l’économie circulaire collaborative de Re.Verso, les partenariats sont la base. “La nôtre est une chaîne d’approvisionnement locale composée de 5 entreprises partenaires locales fortes et historiques dans le district textile italien”, a déclaré Signorini. « Chaque partenaire a ses propres capacités verticales, de la collecte de déchets textiles à la production de fils et de tissus Re.Verso™. En fin de compte, nous n’avons pas de fournisseurs, nous avons un système intégré.

Ces intégrations, a déclaré Signorini, sont la clé. « En partageant ouvertement des informations sur comment, où et par qui un produit a été fabriqué, puis en publiant ces informations sur chaque élément du processus de production du début à la fin, nous pouvons établir une confiance qui offrira en fin de compte encore plus de transparence et un succès mesurable à travers la mode industrie.”

« Le plus souvent, ce n’est pas seulement le consommateur qui est déconcerté par le monde de la durabilité », a déclaré Signorini. « Ce sont aussi les marques elles-mêmes qui ont besoin d’aide, toujours à la recherche de solutions véritablement durables et circulaires. Ils doivent trouver le bon partenaire qui, en interne, peut apporter des solutions et devenir un phare pour permettre à la marque elle-même de fournir la bonne information à sa communauté.

Participation inclusive

Surtout, dans sa nature, le programme Take Back de Re.Verso a été conçu pour être inclusif et nécessite une participation à plusieurs étapes, offrant la possibilité d’impliquer le consommateur final dans le processus.

Grand défenseur de la transparence, Re.Verso™ a constaté la nécessité pour les marques de communiquer et d’impliquer les consommateurs dans le processus. En considérant le point de vue du consommateur, Signorini a déclaré que Re.Verso™ et ses marques partenaires reconnaissent que les gens veulent faire des choix plus éthiques et durables lors de leurs achats, mais que pour ce faire, ils doivent être informés de ce qui se passe dans le l’industrie et ce que les marques font spécifiquement.

Notamment, le COVID-19 a eu un grand impact sur le consommateur, avec un acheteur encore plus soucieux de l’environnement émergeant de la pandémie. “Cela a été comme un événement de cygne noir”, a déclaré Signorini. « Cela incite les gens à réfléchir davantage à l’équilibre entre ce qu’ils achètent, à acheter moins mais mieux, et à reconnaître la façon dont ils passent leur temps avec les problèmes mondiaux de durabilité. Je pense que les gens sont fatigués. Ils ne veulent plus être joués – ils veulent la vérité afin de faire des choix d’achat vraiment éclairés.

Dans la construction d’une économie circulaire collaborative, Re.Verso™ continuera d’encourager les marques à permettre au consommateur d’être libre de faire des choix en offrant facilement des informations. “Je pense que la meilleure pratique pour les marques impliquant le consommateur final dans le processus est de rendre le même processus transparent et de l’impliquer à toutes les étapes de celui-ci”, a déclaré Signorini. « Les consommateurs ont le droit de savoir comment une marque impacte les problèmes qui les intéressent et c’est là qu’intervient la transparence dans la mode ! »

Pour aider à assurer la transparence dans l’industrie et montrer ce qui peut être fait, Re.Verso™ fournira un rapport structuré sur les principales économies environnementales pour les marques à intégrer dans les stratégies de marketing et de communication.

Pour en savoir plus sur Re.Verso CLIQUEZ ICI.