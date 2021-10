À la veille de sa sortie, Chris et Andy parlent de The Many Saints of Newark et des raisons pour lesquelles The Sopranos a toujours autant d’importance culturelle plus d’une décennie après son dernier épisode (1:00). De plus, replongez-vous dans l’expérience du cinéma (36:19) et plus de discussions sur Squid Game (45:15).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

