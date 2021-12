Les nombreux visages de Donkey Kong, le gorille de 40 ans de Nintendo

Image : La vie de Nintendo

Le singe aux multiples manteaux de Nintendo – un Donkey Kong, Esq. – a récemment eu 40 ans. Quarante ans jeune et toujours aussi vital, mais on pourrait raisonnablement affirmer que le vieux Kongmeister a traversé une crise d’identité pendant la majeure partie de sa vie. L’homme-singe s’est tourné d’un talon à l’autre plus de fois que The Big Show (un pour les fans de catch, là-bas).

Naturellement, accompagnant ces changements d’humeur, il y a un surplus de styles de jeu intéressants et divers que notre ami fan de banane est obligé de porter sur ses épaules comme une sorte d’Atlas poilu. Alors, quelle meilleure façon de marquer le mois de sa naissance estimée qu’en jetant un coup d’œil aux différentes saveurs de DK et en voyant si nous pouvons trouver une sorte de ligne directrice pour nouer un nœud soigné autour de l’ensemble de l’expérience ?

Car il faut avouer que pour l’un des personnages phares de Nintendo, le Big N est étonnamment disposé à pousser le bateau avec lui…

L’OG DK : Donkey Kong, Donkey Kong Jr et Donkey Kong 3

Les versions Arcade Archives donnent aux propriétaires de Switch une chance de revoir les originaux sur Switch (Image: Nintendo)

1981 Donkey Kong est l’un des jeux vidéo les plus emblématiques jamais créés. Nous dirions également que c’est l’un des tout premiers jeux qui reste agréable à ce jour – qui n’aime pas un tour rapide dans cette première boucle? Mais en examinant le Donkster lui-même, il est évident que s’il est la star de la série (d’où le titre), il en est aussi l’antagoniste. Le Jumpman (alias Mario), qui n’a pas encore été nommé correctement, grimpe sur des poutres d’un violet vif, esquivant les barils alors que DK les repousse vicieusement, chevauchant des ascenseurs et faisant sortir d’énormes supports des plates-formes, sauvant finalement la belle dame Pauline et provoquant Kong. s’effondrer au sol – subissant une blessure à la tête vraisemblablement permanente.

On pourrait faire valoir de manière fastidieuse et conforme au canon que ledit traumatisme crânien explique probablement la volte-face de DK au fur et à mesure que la série avance, mais ce serait de mauvais goût. Les rôles ont tourné l’année suivante, cependant, avec les années 1982 Donkey Kong Jr. qui vous a présenté comme le tyke titulaire dans le but de sauver les pauvres, capturé Donkey Kong du désormais correctement surnommé Mario. Vraisemblablement allongé à l’hôpital après avoir été sauvagement battu, Mario a pris un siège arrière pour le suivi de l’année prochaine Donkey Kong 3, mais DK est revenu au rôle de méchant en tant que héros Nintendo moins aimé, Stanley the Bugman (comment diable n’est-il pas devenu un nom connu ?!) , qui doit tenir à distance les insectes et les bêtes avec son insectifuge à haute pression.

C’est bien, mais ce n’est pas très Donkey Kong, n’est-ce pas ?

L’Icône : Donkey Kong Country et ses suites

Image : Nintendo

Confier à la société britannique de logiciels Rareware le magnifique singe était un coup de maître de Nintendo, en tant que divers brillant et bien-aimé Pays de Donkey Kong La série est probablement la première chose à laquelle la plupart des joueurs pensent lorsque « Donkey Kong » est mentionné. Et pour cause, ces titres ont codifié DK en tant que héros, combattant le méchant roi K.Rool dans trois aventures Super NES consécutives.

Les eaux, cependant, sont à nouveau brouillées par le fait que Donkey Kong ne joue pas réellement un rôle principal dans les première et deuxième suites. La quête Kong de Diddy ou Le double problème de Dixie Kong, au lieu de cela relégué à une sorte de rôle d’hominoïde en détresse. Cela suggère une tendance plutôt angoissante selon laquelle DK n’est pas jugé assez intéressant pour être le personnage jouable, tout en ayant toujours son nom sur la boîte.

Heureusement, l’éventuel Wii-quel Donkey Kong Country Returns et sa suite bien-aimée Wii U/Switch Gel tropical placez le héros en première position là où il appartient – ​​vous jouez toujours en tant que DK ici, bien que les Kongs partenaires puissent être retirés. Probablement la sous-série DK avec l’identité la plus forte, la saga Country est connue sous le nom d’expérience Donkey Kong. Mais c’est loin d’être le seul, comme vous le verrez bientôt…

The Beat Technician : Donkey Konga et Jungle Beat

Image : Nintendo

En 2003, Nintendo a eu un petit épisode et a sorti le DK Bongos, un périphérique magnifiquement spécifique pour GameCube conçu autour d’une série de trois jeux de rythme-action sur le thème de Kong (un inédit en Occident) basé sur la populaire série de percussions Taiko no Tatsujin. Et c’étaient des jeux amusants, oui, mais DK était à peu près une façade en eux.

Plus remarquable, nous pensons, était Donkey Kong Jungle Beat, un jeu de plate-forme fascinant, magnifique et complètement fou qui utilisait les DK Bongos pour ses commandes – frappez le tambour droit pour aller à droite, le tambour gauche pour aller à gauche, les deux ensemble pour sauter et taper physiquement dans vos mains pour, eh bien, demandez à DK de taper le sien mains. Et cela nous a présenté un autre monde pour le Kongster, un monde que nous n’avions jamais vu auparavant dans lequel il était à nouveau du côté des anges mais avec très peu de choses reconnaissables de Donkey Kong en dehors des bananes de collection habituelles. Le jeu a été réédité sur Wii sous la ligne « New Play Control » et vaut vraiment la peine d’être acheté.

L’énigme : Mario vs Donkey Kong, ses suites et son prédécesseur

Image : Nintendo

Avant DKC, Nintendo a sorti une incarnation Game Boy de Donkey Kong communément appelée Donkey Kong ’94, qui a ramené Mario au rôle principal et a également récupéré les racines du DK original. En fait, les premiers niveaux sont des recréations améliorées du jeu d’arcade et ce n’est qu’après les avoir battus que les choses s’ouvrent de manière quelque peu explosive, emmenant Mario dans une aventure de plus de cent niveaux à travers toutes sortes de mondes dans un jeu de puzzle de plate-forme pour les âges. Si vous n’avez pas joué à celui-ci, allez l’acheter dès maintenant sur 3DS.

Nous attendrons. J’ai compris? Bon, maintenant c’est huit heures plus tard et tu sais à quel point c’est bon. Nintendo ne l’a pas fait, et il a fallu dix ans à l’entreprise pour donner un suivi au titre GBA de 2004 Mario contre Donkey Kong, offrant un gameplay similaire mais légèrement moins intéressant aux côtés de sprites pré-rendus vraiment laids et d’une cargaison de Charles Martinet Mario Blather. Suite à cette suite quelque peu manquante (mais toujours assez bonne) de ce chef-d’œuvre de Game Boy, la série Mario vs Donkey Kong est allée dans une direction totalement différente, offrant une succession de jeux prenant après les goûts de lemmings, L’Incroyable Machine et Pipe Rêve. De bonnes choses, en général, mais qu’est-ce que cela a à voir avec le fait d’être un singe géant !?

Le Cloud Clu-Clu Lander : DK : King of Swing

Image : Nintendo

En quelque sorte associé à la série Country, mais vraiment sa propre chose, DK : Roi du swing a frappé Game Boy Advance en 2005 et a offert une autre version du grand singe. Avec un gameplay utilisant uniquement les boutons L et R de votre GBA, DK a navigué dans des mondes bien conçus et incroyablement frustrants construits à partir de chevilles, chacun des boutons d’épaule fermant la prise de son poing respectif et permettant à DK de grimper sur les scènes pour collecter des médailles , des noix de coco en cristal et – oui – des bananes.

Suite DK : Grimpeur de la jungle a basculé deux ans plus tard avec une version beaucoup plus raffinée et réfléchie de la même formule, restant l’un des titres les plus sous-estimés de toute la franchise. Mais cela bouleverse les choses avec les bananes extraterrestres géantes Xananab de la planète Plantaen (soupir profond) emmenant DK ainsi que ses amis et ennemis dans des lieux cosmiques bizarres qui n’ont jamais été revisités. C’est probablement pour le mieux.

Le baril de plaisir : le reste

Image : Nintendo

Cela couvre-t-il tous les nombreux rôles et inversions de DK ? Non pas du tout. nous n’avons pas couvert Donkey Kong 64 pour commencer, un jeu qui fait tangentiellement partie de la série Country mais qui n’y ressemble vraiment que très peu. Il y a aussi Explosion de baril Donkey Kong, un jeu de course tragique destiné à l’origine aux DK Bongos mais déplacé plus tard sur la Wii. Ensuite, il y a des titres comme le Super Smash Bros série, qui peut lancer DK en héros ou en méchant selon le match-up.

En fin de compte, la seule chose vraiment cohérente à propos des jeux de Donkey Kong est qu’ils sont généralement assez bons. Même sa plus récente aventure Donkey Kong Country: Tropical Freeze évite les ennemis et les nombreux gadgets de son prédécesseur immédiat en faveur d’une toute nouvelle équipe de monstres à affronter. Et même si cela s’est avéré excellent à presque tous égards, il est impossible de ne pas remarquer la réinvention constante de la série DK. C’est probablement pour le mieux et cela a aidé à garder les choses fraîches, mais il serait peut-être agréable de voir la série DK prendre le temps de développer un style visuel cohérent à tout le moins. Pourtant, si la qualité doit rester aussi élevée, nous sommes tout à fait prêts à ignorer le manque d’identité de la série.

Que veux-tu voir ensuite du Donkster ? Les rumeurs d’une aventure en 3D complète ont abondé récemment, mais rien ne semble avoir refait surface. Voulez-vous une autre réinvention? Un troisième DKC moderne pour cimenter une deuxième trilogie ? Ou peut-être que le singe reprenne sa place à la tête de la galerie du voyou de Mario ? Tout ce qui peut être garanti, c’est tout ce que Nintendo a dans sa manche pour le simien supérieur, ce sera couvert ici.