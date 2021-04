Les nombreux visages du prince Philip dans “ The Crown ” – WWD

LONDRES – La populaire série Netflix «The Crown» a créé une nouvelle familiarité entre le public et le duc d’Édimbourg, mais a également exploré certaines des parties les plus sombres de sa vie – avec une précision historique discutable.

Au cours des deux premières saisons de la série, le duc a été joué par l’acteur britannique Matt Smith. Ces épisodes racontaient l’histoire d’un jeune Philip, sa cour avec la princesse Elizabeth, la future reine; les premières années de leur mariage et les tensions qui ont commencé à bouillonner après le couronnement. Selon les producteurs de l’émission, le statut de Philip en tant que patriarche de la famille se heurtait souvent au nouveau titre de monarque du pays de sa femme.

Tobias Menzies, célèbre pour ses rôles dans «Game of Thrones» et «Outlander», est ensuite intervenu pour jouer un duc d’Édimbourg d’âge moyen, traversant une crise de la quarantaine et toujours aux prises pour trouver son but et son rôle au sein de la famille royale. Jonathan Pryce, nominé aux Oscars, jouera le duc lors des deux dernières saisons de la série.

La série populaire explore les aspects les plus légers et les plus sympathiques de la personnalité du duc. Il est montré taquiner la reine Elizabeth et avoir un faible pour la princesse Anne. À un moment donné, il déclare de manière ludique que tout parent qui prétend ne pas avoir d’enfant préféré se ment à lui-même.

Il examine également certains des moments les plus sombres de la vie du duc, qui auraient été douloureux pour la famille à revoir lors de la diffusion de l’émission. Ceux-ci incluent des instantanés de l’enfance de Philip quand il a perdu sa sœur dans un accident d’avion, et comment il a grandi seul à l’internat écossais le plus en forme, Gordonstoun. Ils soulignent également sa relation intense avec son fils aîné, le prince Charles. Ce dernier était trop «mou» au goût du duc, selon l’émission. Le spectacle examine également la prétendue liaison du royal avec la danseuse de ballet Galina Ulanova.

Pour de nombreux téléspectateurs plus jeunes de l’émission, cela aurait été leur première rencontre avec Philip et son histoire et beaucoup auraient probablement pris l’émission comme une représentation exacte de la réalité. Cependant, de nombreux historiens royaux qui suivent la famille depuis des décennies ont critiqué «La Couronne» pour son inexactitude et parfois son caractère offensant.

D’une part, le refus du prince Philip de s’agenouiller lors du couronnement de la reine a été rapidement rejeté comme faux: “ Je doute que le prince Phillip ait jamais prononcé ces mots à sa femme parce qu’il venait d’une maison royale qui avait emprunté une grande partie de son rituel et de son protocole aux Britanniques. famille royale. Il savait très bien ce que l’on attendait de lui en public et était prêt à l’accepter », a déclaré l’expert royal Christopher Wilson à« The Crown Chronicles ».

L’émission a également suggéré l’implication du prince Philip dans le scandale Profumo des années 1960, qui a vu de puissants hommes de l’establishment liés à des mannequins et des showgirls. Le palais a nié toute implication de la part du duc.

Un autre historien royal, Hugo Vickers, a consacré un livre entier, «The Crown Dissected», à sélectionner ce qu’il considère comme des mensonges dans le spectacle.

«’The Crown’ est très somptueusement produit, bien écrit et bien joué, vous ne pouvez pas simplement le rejeter. La plupart des gens pensent que c’est vrai. La fiction doit vous aider à comprendre la vérité, elle ne doit pas pervertir la vérité et la déformer contre elle », a déclaré Vickers à WWD l’année dernière. Il s’est également offensé de la description des relations du duc avec la princesse Diana dans la dernière saison de l’émission, diffusée à la fin de l’année dernière.

Commentant une scène dans laquelle Philip dit à Diana qu’un divorce avec le prince Charles «ne se terminerait pas bien», Vickers écrit que le portrait de Philip est injuste. Il soutient que Philip avait de bonnes relations avec son ancienne belle-fille, entretenant une correspondance avec elle et agissant en tant que médiateur, lorsqu’il était confronté à des problèmes conjugaux avec Charles.

“[The scene] soutient les rumeurs à peine crédibles, toujours alimentées par Internet, selon lesquelles l’accident de voiture mortel de Diana dans un tunnel à Paris en 1997 était un «coup» meurtrier ordonné par le prince Philip et conçu pour ressembler à un accident », a écrit Vickers dans une colonne pour le Mail le dimanche.

L’écrivain de la série Peter Morgan a souvent adressé des critiques en défendant son droit à la liberté de création et en soulignant que l’émission ne propose que des «spéculations éclairées» sur ce qui se passe derrière les murs du palais.