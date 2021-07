Les nominations aux Emmy Awards 2021 snobent et surprennent .

La plupart des meilleurs programmes télévisés de nos jours proviennent de la série limitée, un fait indémodable que vous connaissez et que je connais, mais qui a échappé à l’académie de télévision, qui n’a toujours pas ajusté ses numéros de nomination aux Emmy pour suivre le temps.

Et cet échec ne peut conduire qu’à un seul résultat lors de cette matinée de nomination aux Emmy : des “snobs”.

Pas de vrais rebuffades, remarquez. Les électeurs n’évitent activement personne. (Bien que ce soit Hollywood, alors je ne devrais peut-être pas sous-estimer le potentiel de mesquinerie.) C’est juste qu’il y a trop peu de créneaux pour la quantité d’excellent travail effectué dans le format de série limitée.

Alors, quels spectacles et quels acteurs ont été « snobés » ? Et, sur une note plus heureuse, qui se sent heureux maintenant que les nominations sont arrivées ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

SURPRISE : ‘Emily in Paris’ (série comique)

Rappelez-vous quand la Hollywood Foreign Press Assn. a été ridiculisé pour avoir qualifié cette série Netflix légère de l’une des meilleures comédies télévisées? Les électeurs des Emmy n’y ont pas prêté attention ou étaient trop occupés à s’émerveiller des tenues de créateurs de Lily Collins pour s’en soucier.

SNUB : ‘Small Axe’ (série limitée)

La série d’anthologies de cinq films de Steve McQueen – un regard épique et intime sur la communauté antillaise de Londres du milieu des années 1960 aux années 1980 – a toujours été destinée à être diffusée à la télévision parce que McQueen voulait qu’elle soit accessible à un large public. Mais cela n’a pas arrêté le Los Angeles Film Critics Assn. d’avoir décerné son prix de la meilleure photo à “Small Axe” l’année dernière. Peut-être que les électeurs Emmy étaient confus. Étaient-ce des films ? Télévision? Et si ce dernier, quel genre de télévision ? Étaient-ils trop britanniques ? Trop intelligent? Oui, je saisis la raison de l’omission la plus lamentable dans la catégorie des séries limitées bondée.

SNUB : Thuso Mbedu, « Le chemin de fer clandestin »

Mbedu est une star dans son Afrique du Sud natale, mais l’adaptation par Barry Jenkins du roman de Colson Whitehead a été son introduction à la plupart des électeurs. Elle a apporté une intensité ardente à Cora, la jeune femme esclave en chemin vers la liberté, captivant les téléspectateurs à chaque geste. Apparemment, il n’y avait pas assez de téléspectateurs, car aucun acteur de la série n’a obtenu de nomination. Il aurait peut-être bénéficié d’un déploiement hebdomadaire au lieu d’être déposé d’un seul coup sur Amazon.

SURPRISE : Cynthia Erivo, « Génie : Aretha »

Eh bien… autant de surprise que cela puisse être pour un double nominé aux Oscars et lauréat d’un Grammy de gagner une nomination pour avoir joué la reine de la soul dans une série limitée très promue. Pourtant, Erivo a remporté une place dans la catégorie la plus compétitive des Emmys – actrice principale, série limitée / téléfilm – ouvrant peut-être la voie à Jennifer Hudson, qui jouera dans un autre biopic d’Aretha Franklin, “Respect”, arrivant dans les salles en août.

SURPRISE : Ewan McGregor, « Halston »

“Halston” a un score de 49 sur l’agrégateur de critiques Metacritic, mais les électeurs n’ont pas blâmé McGregor pour cette série limitée de Ryan Murphy inhabituellement sobre et paresseusement tracée. Je dirai que personne n’a fait mieux en fumant une cigarette depuis Rita Hayworth dans “Gilda”. Apparemment, ça vaut quelque chose.

SURPRISE : les nominations par intérim de « Hamilton »

Écoute, j’ai pleuré quand Philip est mort. Et je reçois toujours un peu de verklempt en entendant « Qui vit, qui meurt, qui raconte votre histoire ». Mais « Hamilton » n’est pas un téléfilm. C’est une représentation filmée d’une pièce de théâtre. On pourrait penser que les électeurs de l’académie de télévision comprendraient la différence.

MISE À JOUR

13 juillet 2021 | 21h08

Quand sont les Emmy Awards ?

La 73e édition des Primetime Emmy Awards aura lieu le 19 septembre. La cérémonie sera diffusée en direct sur CBS et disponible en streaming sur Paramount+.

Qui a obtenu le plus de nominations ?

Qui accueillera la cérémonie de remise des prix ?

Selon les experts, quoi et qui seraient nommés ?

Sur le Buzzmeter du LA Times, six journalistes de télévision chevronnés ont regardé leurs écrans jusqu’à ce que le monde n’ait plus de sens juste pour vous apporter leurs pronostics dans 14 catégories Emmy.

SURPRISE : « The Boys » (série dramatique)

Des branchies qui parlent, des baleines qui explosent, d’énormes… euh… des appendices, des têtes qui explosent… “The Boys” n’est pas “The Crown”. Et ses justiciers ne sont pas non plus des super-héros Marvel. Mais la narration subversive de la série Amazon a attiré suffisamment d’électeurs au cours d’une année où les séries dramatiques plus traditionnelles étaient en pause pandémique.

SNUB : Pedro Pascal, « Le Mandalorien »

Hé, cette moustache était sur le point. Pourquoi pas d’amour pour notre papa de l’espace doux?

SNUB : ‘Master of None’ (série comique)

Une série est-elle une comédie si elle offre à peine un sourire, encore moins un vrai rire ? Les électeurs Emmy ne le pensaient pas, n’ayant pas nommé la troisième saison de l’émission Netflix d’Aziz Ansari (ses deux premières saisons, qui étaient en fait drôles, ont remporté des hochements de tête.) Le dernier opus de “Master of None” n’était pas sans mérite. Mais c’était sans humour. Il aurait dû passer au drame, où peut-être les électeurs auraient-ils récompensé son détachement imbibé de Bergman.

SURPRISE : « Conan » (série de discussions sur les variétés)

Les électeurs des Emmy ont envoyé à Conan O’Brien et à son équipe un beau cadeau d’adieu pour leur dernière remise des gaz, donnant à la série de discussions sa première nomination depuis sa saison inaugurale.

SNUB : ‘Girls5eva’ (série comique)

Cette comédie Peacock sur un groupe de filles à succès revenant de l’obscurité avait l’empreinte de Tina Fey et le pétillement du favori Emmy “30 Rock”, ainsi qu’une merveilleuse performance de la star de “Hamilton” Renée Elise Goldsberry. Apparemment, les électeurs sont toujours en train de se familiariser avec le Peacock, bien qu’ils aient suffisamment aimé Goldsberry pour la nommer pour le truc “Hamilton”.

SNUB : Ethan Hawke, « L’oiseau du bon Dieu »

Le tour remarquable de Hawke en tant qu’abolitionniste John Brown dans cette série limitée Showtime a été l’un des moments forts de la dernière année télévisée. Les électeurs l’ont ignoré et ont plutôt choisi, entre autres, deux acteurs d’une version filmée d’une comédie musicale de Broadway tournée il y a cinq ans.

