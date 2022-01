Les nominations aux IGF Awards sont arrivées, célébrant les meilleurs jeux indépendants de l’année dernière

Image : @igfnews

Avant la GDC 2022 en mars, l’un des temps forts de l’événement se prépare déjà. Les Independent Games Festival Awards (IGF 2022) ont lieu à l’exposition, et aujourd’hui, les nominations mettent en lumière de nombreux jeux indépendants formidables.

Le plus grand prix est le Grand Prix Seumas McNally, et vous pouvez voir les nominés ci-dessous ; quelques-uns de ces jeux sont également disponibles sur l’eShop.

Il a également été noté que Unpacking et Inscryption sont les principaux candidats avec quatre nominations chacune dans différentes catégories. Unpacking, de Witch Beam, s’est avéré être un énorme succès avec son mélange de détente, de nostalgie et de narration subtile. Inscryption a décollé sur PC avec tout le monde et leur grand-mère qui semblent y jouer, il a donc également beaucoup de buzz méritant.

Vous pouvez voir tous les détails sur le site officiel.