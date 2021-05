Les nominations de l’équipe de Bundesliga de la saison d’EA Sports FIFA 21 révélées

EA Sports vient de publier sa liste restreinte de nominés pour le vote de l’équipe de la saison FIFA 21 Bundesliga de cette année. Il est essentiel de noter que ces nominations sont basées uniquement sur les performances des joueurs en Bundesliga, donc aucune performance DFB-Pokal ou Ligue des champions n’a été prise en compte. Sur les 40 nominés pour le TOTS de cette année, sept joueurs du Bayern Munich ont été inclus. Les membres de Die Roten inclus dans la liste restreinte de cette année étaient Manuel Neuer, Alphonso Davies, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry et, bien sûr, Robert Lewandowski.

Entrées surprises

Serge Gnabry a été un choc parmi les nominés de cette année. Bien que Gnabry n’ait pas été pauvre, il n’a accumulé que 9 buts et 3 passes décisives dans la campagne de cette année, contre 12 buts et 11 passes la saison dernière. Cette saison, l’ailier allemand a pris du recul dans son jeu.

Mats Hummels était un nom que j’ai été surpris de voir dans les nominations de défenseur de cette année. Mats Hummels détient un succès de plaquage de seulement 41,9%, le plaçant au 58e rang de la ligue dans cette métrique. Le Borussia Dortmund a concédé 42 fois jusqu’à présent cette saison, ce qui n’est pas trop impressionné. Je suis déconcerté de comprendre comment Hummels a figuré sur la liste contre Nico Elvedi et d’autres défenseurs remarquables cette saison. Même si j’aime Hummels, cette saison n’était tout simplement pas sa meilleure.

Joueurs manquants notables

Jonas Hofmann était un joueur très notable absent de la liste restreinte de cette année. Bien que je ne pense pas qu’il serait dans le meilleur XI, il méritait vraiment de figurer parmi les 40 nominés. Hoffmann a été excellent pour une équipe médiocre de Gladbach et a contribué 6 buts et 11 passes en seulement 21 apparitions. Son manque d’apparences a peut-être été un facteur important dans la raison pour laquelle il n’a pas été nominé, cependant, Max Kruse a été nominé avec seulement 19 apparitions jusqu’à présent.

Le gardien de Fribourg Florian Müller était un autre joueur notable absent des nominés de cette année. Au moment de cet article, Müller affiche le pourcentage d’arrêts le plus élevé de tous les gardiens de but de la Bundesliga avec un pourcentage d’arrêts de 71,9%. Bien qu’il ne vante que 6 draps propres médiocres, il a disputé Fribourg dans de nombreux matches cette saison et est une grande raison de leur solide performance cette année. Il est choquant de le voir exclu des cinq nominés des gardiens de but.

Vous pouvez voter pour vos 11 meilleurs joueurs de la saison sur le site Web d’EA Sports. Une fois le vote terminé, ces cartes seront publiées plus tard en mai. Bien que ce ne soit en aucun cas une équipe officielle de la saison pour la Bundesliga, car ces votes sont en grande partie basés sur la sélection de leurs cartes potentielles libérées, plutôt que sur la façon dont ces joueurs ont joué cette saison. Par exemple, Coutinho a reçu une équipe de la saison l’année dernière pour sa campagne moins que mémorable avec le Bayern.

Selon vous, qui devrait faire partie de l’équipe de Bundesliga de la saison? Partagez votre opinion dans les commentaires!