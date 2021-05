Les nominations de président émérite peuvent conduire à des conflits potentiels, déclare l’IiAS

Une forte représentation des promoteurs à bord prive le conseil d’administration d’une vision impartiale des activités de l’entreprise. (Image représentative)

Les entreprises indiennes ont de plus en plus tendance à nommer un président émérite. Le règlement exigeant la séparation du président et du directeur général entrant en vigueur à compter du 1er avril 2022, les entreprises peuvent chercher à nommer leurs administrateurs / promoteurs de longue date en tant que président émérite, compte tenu de leur expérience et de leur valeur ajoutée. Cela pourrait créer deux centres de pouvoir, conduisant à des conflits potentiels, a déclaré les Services de conseil aux investisseurs institutionnels (IiAS) dans son dernier rapport, qui contient des données jusqu’en décembre 2020.

Le titre de président émérite revient généralement aux fondateurs de l’entreprise ou à une personne qui a été dans l’entreprise pendant une longue période et a contribué de manière significative à sa croissance. Le titre de président émérite n’est pas reconnu dans la loi sur les sociétés, mais certains sont des invités permanents au conseil d’administration de la société sans avoir le pouvoir de voter.

Selon l’IiAS, 14 des 500 entreprises du Nifty avaient un président émérite à la fin de 2020.

L’IiAS a déclaré qu’un domaine nécessitant une attention particulière est la nomination de femmes à la présidence du conseil. Seules 21 des entreprises Nifty 500 avaient une femme présidente en 2020, malgré l’augmentation du nombre de femmes administrateurs au fil des ans, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que si toutes les sociétés du Nifty 500 respectent l’âge minimum requis pour les administrateurs, neuf sociétés ont des administrateurs de moins de 30 ans et 27 ont des administrateurs qui ont entre 30 et 35 ans. Ce sont toutes des sociétés appartenant à des promoteurs. Selon l’IiAS, bien que l’âge ne soit pas un critère de nomination, le manque d’expérience de ces jeunes administrateurs peut s’avérer un obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions. «Nous encourageons les promoteurs à ne pas considérer les sièges au conseil d’administration comme un terrain d’entraînement pour la prochaine génération», a déclaré le cabinet de conseil.

En ce qui concerne la taille du conseil, le rapport de l’IiAS a déclaré que bien que la taille ne détermine pas nécessairement l’efficacité, dans la plupart des cas, la grande taille du conseil est motivée par le fait d’avoir plus de membres de la famille des promoteurs au conseil, ce qui n’est pas une tendance saine. Une forte représentation des promoteurs à bord prive le conseil d’administration d’une vision impartiale des activités de l’entreprise.

Au 31 décembre 2020, les conseils d’administration de 22 des entreprises du Nifty 500 avaient une représentation des familles de promoteurs de 50% ou plus. «Les conseils devraient idéalement être composés de diverses personnes capables de défier le conseil sur des questions, au besoin, et de personnes qui peuvent participer à des discussions constructives et prendre des décisions objectives. Cela ne veut pas dire que ces administrateurs ne sont pas efficaces, mais la dynamique familiale qui pénètre dans la salle du conseil ne peut être exclue », a déclaré l’IiAS.

Il a déclaré que d’une part, les grands conseils d’administration peuvent être plus diversifiés et bénéficier de perspectives variées. Dans le même temps, ils ne seront peut-être pas en mesure de parvenir à un consensus sur les questions de manière rapide. «Dans certaines situations, la taille du conseil peut augmenter lorsque les entreprises insistent pour avoir de nombreux membres de la famille de promoteurs à bord ou des personnes ayant des antécédents similaires (par exemple, des bureaucrates à la retraite dans les conseils d’administration des PSU). Cela peut conduire à une réflexion de groupe et limiter l’avantage des diverses perspectives offertes par des conseils d’administration plus importants », indique le rapport.

Il a également suggéré que les entreprises indiennes envisagent d’élaborer une politique de retraite obligatoire pour leurs conseils d’administration. Selon l’IiAS, pour 2020, 52% du total des administrateurs des conseils d’administration de Nifty 500 étaient âgés de 60 ans et plus et 19% avaient 70 ans et plus. Douze sociétés comptaient encore des administrateurs âgés de 90 ans et plus au sein de leur conseil. Il a déclaré qu’à l’échelle mondiale, les conseils d’administration ont commencé à divulguer un âge de retraite obligatoire pour leurs administrateurs. Par exemple, en 2020, 70% des conseils d’administration américains du S&P 5005 ont déclaré une politique de retraite obligatoire.

