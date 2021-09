Les nominations pour les GRAMMY Awards sont fixées au 23 novembre

Aujourd’hui le Académie d’enregistrement a annoncé que la 64e édition des nominations aux GRAMMY Awards aura lieu le mardi 23 novembre 2021.

Music’s Biggest Night®, qui revient au STAPLES Center de Los Angeles le lundi 31 janvier 2022, sera diffusé en direct sur le réseau de télévision CBS et diffusé en direct et à la demande sur Paramount+ de 20 h à 23 h 30 HE / de 17 h à 20 h 30 pm HP. Vous trouverez ci-dessous une liste des dates du 64e processus annuel des GRAMMY Awards et des détails supplémentaires :

1er sept. 2020-sept. 30, 2021

Période d’éligibilité du produit

22 octobre-nov. 5, 2021

Vote au premier tour

Mardi 23 novembre 2021

Les nominés annoncés pour la 64e édition des GRAMMY Awards

6 déc. 2021-janv. 5, 2022

Vote final

Lun. 31 janvier 2022

64e GRAMMY Awards annuels

Les événements clés de la semaine des GRAMMY seront annoncés à l’approche de la 64e édition des GRAMMY Awards.

Les Grammy Awards 2021 étaient différents de ceux que nous ayons jamais vus. Au lieu d’un Staples Center bondé, un nombre très limité de participants tournants étaient rassemblés dans une tente extérieure en face du stade. L’animateur Trevor Noah a fait du bon travail en déplaçant l’événement d’une performance à une autre, qui a commencé avec des chansons de Les Pumas Noirs, HAIM, et Grammy chéri Billie Eilish.

Juste un an après Billie fait l’histoire aux 62e Grammy Awards en devenant la plus jeune artiste à remporter les quatre catégories principales, elle est revenue pour un tour de victoire, remportant le record de l’année pour “tout ce que je voulais”. À ce stade, c’est une surprise quand Eilish ne gagne pas. Au cas où la victoire du record de l’année ne suffirait pas, Eilish a également remporté l’or pour “Pas le temps de mourir», en compétition dans la catégorie Meilleure chanson écrite pour les médias visuels. Bien que le film de James Bond ne soit pas encore sorti, le succès d’Eilish est déjà une pierre de touche culturelle.

Taylor Swift a donné une performance captivante dans une cabane enchantée aux côtés de Jack Antonoff et Aaron Dessner de The National. Le trio a interprété trois chansons, dont “cardigan” et “august” du folklore et “willow” de evermore. Plus tard dans la soirée, Taylor a remporté son 11e Grammy lorsqu’elle a remporté l’album de l’année pour folklore.

