Les nominés aux Golden Boy Awards mis à jour avec deux joueurs du Bayern Munich dans le top 80

Les nominés pour le prix «Golden Boy» ont été annoncés à la mi-juin par Tuttosport. Une centaine de jeunes talents figuraient sur la liste, et au départ, trois joueurs du Bayern Munich figuraient sur cette liste – Jamal Musiala, Tanguy Nianzou et Alex Timossi Andersson.

Maintenant, la liste a été mise à jour, par AZ, et 20 joueurs ont été laissés de côté. L’un de ces joueurs était Andersson. Le Bayern Munich compte donc deux jeunes parmi les 80 derniers.

Le journal italien Tuttosport a créé le prix «Golden Boy» en 2003, et les journalistes peuvent voter et choisir un joueur qui a eu le plus d’impact lors de la saison de football précédente.

Cette année, il y a quelques joueurs déjà bien connus, en plus de Musiala et Nianzou du Bayern. Il y a quelques joueurs dont vous vous souvenez peut-être de la Bundesliga, tels que Gio Reyna, Florian Wirtz et Jude Bellingham.

De Premier League, nous avons Mason Greenwood et Bukayo Saka. De la Ligue 1, nous avons un espoir prometteur, qui est également lié à un transfert potentiel au Bayern Munich – Eduardo Camavinga. Et enfin, nous avons Pedri, de la Liga.

L’année dernière, Erling Haaland a remporté le prix – qui le remportera cette année ?