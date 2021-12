Les nominés pour les prix 2021 des meilleurs influenceurs de la Coalition of Indigenous Americans sont annoncés

2021 Coalition of Indigenous Americans Félicitations aux Top Influencers Awards

*Le Prix ​​des meilleurs influenceurs de la Coalition of Indigenous Americans les nominations ont été officiellement annoncées récemment, lors d’une émission du BURN/Black University Radio Network animée par le producteur exécutif Lamar Blackmon et nous avons les résultats ci-dessous. Soit dit en passant, BURN célèbre actuellement son 25e anniversaire (37+ campus universitaires)

La fin de l’année, remise des prix de reconnaissance des meilleurs influenceurs

Diffusion en direct ! Réveillon du 31 décembre 2021

[email protected] Chaîne de l’héritière américaine.

Heure : 17 h Est – 14 h Pacifique

Deux grands prix seront décernés au « Meilleur influenceur de l’année » et à « Indigène américain, chanson de l’année ».

Valeur du grand prix : 3 000 USD en promotions nationales, relations publiques, marketing, suivi radio et services de marque.

Six nominés recevront des certificats exclusifs de la Coalition of Indigenous Americans.

« La Coalition of Indigenous Americans est une organisation populaire basée en Californie, dédiée à éclairer notre peuple sur notre histoire cachée et notre véritable identité. » La remise des prix est notre façon d’honorer les influenceurs dévoués, qui ont travaillé dur, en éduquant, en informant et en dirigeant, via leur YouTube, leurs plateformes de médias sociaux et leurs chaînes au cours de l’année écoulée. – Kristian Stovall, Coalition of Indigenous Americans, fondateur

Partenaires médias : EURweb BURN Spin It Media Blackmon Entertainment Media

FÉLICITATIONS Coalition des Autochtones américains !

Top Influenceurs 2021 NOMINÉS

Débat de l’année

-Grand pouvoir aborigène contre frère Sanchez

– Légendaire Topcatz contre frère Jabari

– P&F Digital Prophet Media tv Vs Root Words

Rookie de l’année

-111 Chercheur de vérité

– Big Dog Philly OG

– Radio Sistar Soul Mane

Meilleure émission hebdomadaire

-Le spectacle Wake and Bake de Big Aboriginal Power

-Sœur Bethy Talk Show

-La Matriarche Express

Meilleur podcast de groupe

-La Matriarche Express

-Sistar Soul Mane Radio

-Wake and Bake de la grande puissance autochtone

Meilleure série documentaire

-Légendaire Topcatz « La fabrication d’un afro-américain »

-Dane Calloway « De l’Indien au Coloré »

-Supreme Chief Holiday « Le spectacle d’horreur aborigène »

Meilleure chanson de l’année

-Trey Ali « Codes noirs »

-Threadz 3000 « Mon Nijji »

-Roi Azir « Incarné »

Le plus cohérent

-Grande puissance autochtone

-L’impératrice de cuivre originale Holbert

-Télévision autochtone

Influenceur le plus positif

-L’héritière américaine

-La Matriarche Express

-432 La radio de chute

Plus de croissance

-111 Chercheur de vérité

-Tribe Biz

-Wanaghi

Meilleur documentaire

-Chasseurs d’histoire ancienne tout droit sortis d’Amérique

-Kurimeo Ahau Pre Columbus Nations « noires » d’Amérique

-UB Newz Boule

