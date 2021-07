Les noms des frères Chew confondus avec Pikachu et Raichu au Japon

Ce ne sont pas des athlètes olympiques. Capture d’écran : Netflix

Lorsque les représentants américains Phillip et Ryan Chew ont joué contre le Japon dans le tournoi olympique de badminton en double masculin, leurs noms ont été raccourcis pour la diffusion télévisée du pays.

Une capture d’écran peut être vue ici.

Comme indiqué sur Yahoo! News Japon, les noms des joueurs de l’équipe américaine étaient écrits à l’écran comme “P・チュウ” (“P. Chew” en anglais) et R・チュウ (“R. Chew”), avec leurs noms de famille en katakana et leurs prénoms Phillip et Ryan n’obtenant que leurs initiales. C’était pour rentrer dans la boîte chyron, aux côtés des noms des joueurs japonais Keigo Sonoda et Takeshi Kamura. Lorsque les noms de famille étrangers sont les mêmes, cette pratique n’est pas inhabituelle au Japon.

Cependant, comme l’ajoute J-Cast News, l’ajout des premières initiales du joueur a amené certains téléspectateurs japonais à établir instantanément une connexion Pokémon, en lisant leurs noms comme “Pikachu” et “Raichu”. P・チュウ (P Chu) et R・チュウ (R Chu) écrits en japonais évoquent ピカチュウ (Pikachu) et ライチュウ (Raichu).

(Cependant, P・チュウ (P Chu) ressemble plus à “Pichu”, donc aucune idée de la raison pour laquelle cette connexion n’a pas été établie au départ.)

“Je regarde le badminton, mais j’ai vraiment sommeil, et quand j’ai vu P・チュウ et R・チュウ écrits, je les ai lus comme Pikachu et Raichu”, a écrit un utilisateur de Twitter.

« Excuses », a écrit un autre. “Je pensais que P・チュウ et R・チュウ de l’équipe américaine étaient Pikachu et Raichu.”

Les frères Chew ont des liens profonds avec le badminton. Leur grand-père Don Chew a fondé le Orange County Badminton Club, où les deux s’entraînent. Phillip a participé aux Jeux olympiques d’été de Rio 2016, alors que ce sont les premiers jeux olympiques de Ryan. Les deux ont déjà remporté l’argent et l’or aux championnats panaméricains.

Selon ., le duo est la paire de double masculine la mieux classée depuis 2018. “Certaines personnes nous disent qu’elles ne pourraient jamais jouer avec leur frère mais, pour nous, nous faisons un bon travail pour communiquer les uns avec les autres, que ce soit ce sont des suggestions sur notre jeu ou notre style, donc ça marche pour nous deux », a déclaré Ryan à la publication.

L’équipe des États-Unis a finalement été battue par l’équipe de badminton du Japon lors du match de double masculin.

Vous pouvez regarder ci-dessous les moments forts du match des frères Chew contre la Chine. L’équipe des États-Unis était l’outsider au départ, mais en regardant le match, mon Dieu, tous les réflexes des joueurs sont intenses. Jetez un oeil si vous l’avez manqué: