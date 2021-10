Les noms des puces «M1 Pro» et «M1 Max» apparaissent dans le journal des applications avant l’événement Apple de lundi

Un peu plus de 24 heures avant le lancement très attendu par Apple des MacBook Pro redessinés de 14 et 16 pouces, de nouvelles preuves sont apparues suggérant qu’Apple pourrait appeler les puces qui alimentent les prochains Mac « M1 Pro » et « ‌M1‌ Max. «



Les nouveaux MacBook Pro seront alimentés par la prochaine génération de silicium Apple, avec jusqu’à 10 cœurs de processeur, huit cœurs hautes performances et deux cœurs écoénergétiques. Côté graphisme, Apple devrait inclure deux variantes de sa prochaine puce, dont 16 et 32 ​​cœurs GPU.

Il y a eu un débat en cours concernant le nom du silicium Mac de nouvelle génération d’Apple. Certains ont émis l’hypothèse que la puce pourrait s’appeler « M1X », tandis que d’autres pensent qu’elle pourrait passer à « M2 » pour signifier le saut de performance le plus considérable par rapport au ‌M1‌. Cependant, dans une nouvelle tournure de l’intrigue, les nouvelles puces pourraient s’appeler « ‌M1‌ Pro » et « ‌M1‌ Max ».

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg note qu’un développeur Mac l’a informé que dans leurs journaux d’applications, les noms de puces « ‌M1‌ Pro » et « ‌M1‌ Max » sont apparus, aux côtés des mêmes résolutions d’écran pour les prochains MacBook Pro que MacRumors découvert dans la version bêta de macOS Monterey le mois dernier. Alors que les noms sont apparus dans les journaux d’applications, Gurman dit qu’Apple pourrait finalement ne pas adopter cette approche de nommage potentiellement déroutante.

Le développeur susmentionné m’a dit que de nouvelles puces MacBook Pro sont apparues dans les journaux sous les noms « M1 Pro » et « M1 Max ». Je ne dis pas qu’Apple suivra cette direction avec ses noms marketing réels, mais c’est une autre possibilité, quoique plus déroutante. Nous le saurons avec certitude dans à peu près 24 heures.

Dans le passé, Apple a ajouté « X » et « Z » à ses noms de puces pour représenter les itérations améliorées de la puce de base. Par exemple, avec l’iPad Pro 2018, Apple a étiqueté la puce « A12X », basée sur la puce A12 pour l’iPhone XS.

Apple devrait présenter les nouveaux MacBook Pro lors de son événement numérique lundi, avec le slogan « Unleashed ». Parallèlement aux nouveaux MacBook Pro, Apple pourrait envisager d’annoncer un Mac mini haut de gamme, les AirPod de troisième génération, et pourrait surprendre avec un iMac en silicium Apple plus grand, bien que cela soit moins probable. MacRumors aura une couverture approfondie de l’événement d’Apple, y compris un blog en direct sur notre site Web et des tweets via @MacRumorsLive sur Twitter.