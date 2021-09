Les non-conformistes, Keb ‘Mo’, Carla Thomas pour les Lifetime Americana Awards

Les non-conformistes, Keb’ Mo’ et Carla Thomas seront parmi les récipiendaires des Lifetime Achievement Awards aux Americana Honors 2021, qui auront lieu le 22 septembre au Ryman Auditorium à Nashville.

Célèbres pour un catalogue qui comprend des tubes tels que “Dance The Night Away” et “Here Comes My Baby”, les Mavericks ont récemment sorti l’Edición Deluxe de leur album En Español, en tête des charts, et sont au milieu d’une période de 60 dates aux États-Unis. tournée à l’appui. Le groupe sera reconnu par l’Americana Music Association avec le Trailblazer Award pour être « l’un des meilleurs groupes live au monde… et pour avoir réaffirmé l’héritage hispanique de la musique country dans les formats Americana ».

Le chanteur de blues et guitariste Keb’ Mo’, qui recevra le Performance Award, s’est bâti une réputation mondiale tant sur scène qu’en studio depuis la sortie de son premier album éponyme en 1994. La reine de Memphis Soul et vétéran de Stax Carla Thomas , chanteur de tubes indélébiles comme “Gee Whiz (Look At His Eyes)”, “BABY” et “Tramp”, le dernier avec Otis Redding, recevra le prix Inspiration.

La productrice et ingénieure lauréate d’un Grammy Trina Shoemaker sera récompensée par le prix Producteur/Arrangeur pour son travail avec un large éventail d’artistes tels que Sheryl Corbeau, Brandi Carlile, Josh Ritter et bien d’autres. Le chœur de l’Université Fisk, l’ensemble a cappella séculaire des Fisk Jubilee Singers, recevra le Legacy Award, présenté en partie par le National Museum of African American Music.

La cérémonie de remise des prix marquera le début de l’AmericanaFest de cette année, qui se déroulera du 22 au 25 septembre et présentera pas moins de 240 artistes autour de Nashville. Ils comprennent des noms tels que Hayes Carll, Jim Lauderdale, Kathleen Edwards, l’acteur-interprète Kiefer Sutherland, Langhorne Slim, Rodney Crowell, Allison Russell, Natalie Hemby et Steve Forbert.

Les visiteurs peuvent planifier leur voyage à l’aide de l’application mobile AmericanaFest de cette année, présentée par Transoceanic Records, dont les détails sont ici.