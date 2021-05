Les non-métros seront les prochains moteurs de croissance de l’immobilier commercial

La création de bureaux satellites dans les villes non métropolitaines stimulera également les investissements institutionnels dans les centres de données de ces sites.

Le secteur de l’immobilier commercial en Inde subit une sorte de métamorphose. Le marché des bureaux en particulier, qui a atteint son apogée en 2019, a été fortement impacté par Covid-19 et le verrouillage qui a suivi. En 2020, l’absorption nette des espaces de bureaux a chuté d’environ 45% à 25,5 millions de pieds carrés, tandis que les nouvelles livraisons se sont élevées à 36,4 millions de pieds carrés, soit une baisse de 27%. En conséquence, les acteurs de l’immobilier ont dû repenser leurs stratégies à mesure que les demandes des consommateurs évoluaient. Plusieurs précautions Covid ont dû être adaptées aux propriétés existantes. Les nouvelles propriétés devaient s’adapter rapidement aux normes de l’industrie, car leur résilience était en jeu.

Avec l’ouverture progressive de l’économie après le verrouillage, le marché global de l’immobilier de bureaux du pays au troisième trimestre 2020 a augmenté d’environ 64% par rapport au deuxième trimestre 2020. La croissance du secteur de l’immobilier commercial peut être attribuée à ses solides fondamentaux. Bengaluru et Hyderabad ont dominé l’absorption globale, Bengaluru contribuant à plus de 30% de l’absorption totale des espaces de bureaux du pays et à plus de 9 millions de pieds carrés de pré-engagement. Une grande partie de l’absorption a été tirée par les secteurs de l’industrie, de la fabrication, de la santé et du commerce électronique. Le déploiement du vaccin devrait donner un nouvel élan aux secteurs.

Ce que nous nous attendons à voir dans les trimestres à venir, dont les pousses vertes sont déjà visibles, c’est le passage de vastes zones de travail consolidées à un modèle en étoile qui comprend des bureaux à domicile, un espace de travail flexible, des bureaux satellites et un siège central. Alors que le travail à domicile assurait la continuité des activités pendant le verrouillage, les employeurs ont réalisé que la possibilité d’accomplir un travail à distance était plus étendue et faisable qu’on ne le pensait auparavant. Les entreprises informatiques, qui représentent environ 40% des locataires de bureaux en Inde, ont réalisé que les employés, principalement des villes non métropolitaines, étaient confrontés à des problèmes de connectivité, de bande passante et à l’impossibilité physique d’intégrer un espace de travail à la maison sur une longue période. Les organisations cherchent maintenant de plus en plus à se lier avec des espaces de coworking ou à mettre en place des espaces de bureaux équipés.

Au cours de cette phase, nous avons également remarqué qu’une grande partie des employés qui avaient déménagé dans les villes de niveau 1 pour un emploi sont retournés vers des emplacements de niveau 2 et 3 pour travailler à domicile. Cette migration inversée a révélé que les employés préféreraient travailler à partir de villes de niveau 2 ou 3 s’ils en avaient l’opportunité. Le travail à distance a également permis aux organisations d’exploiter les talents d’un plus grand bassin, par exemple les femmes qui avaient pris des pauses maternité, les personnes qui devaient s’occuper des personnes âgées à domicile, etc. Cela ne fait qu’accroître la satisfaction au travail et réduire l’attrition, augmentant ainsi la productivité. Cette tendance offrira des opportunités aux acteurs immobiliers de premier plan d’étendre leurs opérations dans les villes non métropolitaines.

Les principaux acteurs ayant une expérience dans la gestion d’espaces de bureau haut de gamme de catégorie A pour les entreprises de technologie de l’information et d’autres sociétés de services auront l’avantage sur les autres acteurs, étant donné que les entreprises informatiques ont besoin de spécifications de construction précises telles que la connexion de données haute vitesse sécurisée, le plug-and-play fonctionnalités, etc. Cela stimulera également la croissance des espaces de coworking dans les villes non métropolitaines. Actuellement, de nombreux espaces de coworking sont axés sur les marchés haut de gamme, mais avec le retour des consommateurs dans leur ville natale et les petites entreprises essayant de minimiser les dépenses, les espaces de coworking sont apparus comme le choix évident. À mesure que les espaces de coworking pénètrent dans différentes zones géographiques, les développeurs sont susceptibles de modifier le prix de leurs produits et services offerts pour rester compétitifs.

En outre, la création de bureaux satellites dans les villes non métropolitaines stimulera également les investissements institutionnels dans les centres de données de ces sites. Ces centres doivent fournir une infrastructure de données très robuste, y compris des connexions à haut débit ininterrompues et sécurisées à ces endroits. Pour un marché qui devrait se surperformer au cours des cinq à six prochaines années et offrir une opportunité d’investissement de plus de 5 milliards de dollars d’ici 2025, les centres de données des villes non métropolitaines joueront un rôle fondamental dans sa croissance.

Cette croissance attendue peut être attribuée indirectement à la pandémie, qui a contraint les entreprises à changer de stratégie et à explorer divers nouveaux modèles. Le changement étant constant, il est nécessaire pour une entreprise, surtout dans ce contexte actuel, d’être agile afin de scénariser sa réussite.

(Par Subrata KC Sharma, COO – Commercial, Brigade Enterprises Ltd)

