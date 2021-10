Les non-monnayeurs ne comprennent pas : ce n’est pas au gouvernement

En fait pour eux, ça l’est. Les étatistes et les collectivistes sont avant tout des adeptes. Ils ne sont rien à moins qu’ils ne fassent partie d’un groupe. Mais à cause de cela, ils sont impuissants en tant qu’individus et ne peuvent même pas comprendre ou apprécier ce que signifie être un individu. etc, selon de quelle saveur de collectiviste nous parlons). Malheureusement, cela signifie aussi que les quelques opinions qu’ils sont assez courageux pour tenir sont également des opinions tenues par l’organisation la plus violente et la plus puissante de la planète. C’est pourquoi nous avons cette situation paradoxale où des nounous apparemment impuissantes et des bêta-mâles dirigent la vie de tout le monde. Le gouvernement a réussi à infantiliser la population avec ses camps d’endoctrinement et ses nouvelles machines de propagande et de contrôle dans vos téléphones et tablettes.

Vous vous souvenez quand il était à la mode pour les parents de limiter le temps passé à la télévision pour les enfants ? Maintenant, les enfants de 4 ans ont des téléphones intelligents et des tablettes et un accès complet à tous les programmes de contrôle mental manipulateur sur terre 24h / 24 et 7j / 7. Et les parents sont assez stupides pour penser que la soi-disant « programmation pour enfants » est sans danger. Pas étonnant qu’ils soient impuissants accros au lait maternel. Cela aurait peut-être été mieux si Internet n’était pas passé d’un lieu d’expression libre et de partage des connaissances à une illusion largement centralisée et manipulatrice. Les enfants confondent « mondes virtuels » avec la variété et la diversité. Pour eux, Internet n’est qu’une partie du monde naturel dans lequel ils sont nés. C’est devenu une corruption insidieuse et une croissance maligne tout comme le gouvernement lui-même. Ignoré comme de nouveaux rideaux encadrant la fenêtre d’Overton.