Les non-présentations des fans grimpent à 40 % dans un contexte de vente continue de billets de concert : rapport

Une salle de concert à Nosturi en Finlande, qui a depuis fermé ses portes. Crédit photo : WanderingTrad

Malgré le nombre substantiel d’annonces de tournées et de ventes de billets ces derniers mois – Live Nation a déclaré qu’il avait vendu au nord de 22 millions de laissez-passer pour des événements 2022 à la mi-octobre – les absences des fans sont de plus en plus courantes lors des concerts, selon un nouveau rapport.

Jusqu’à 40 pour cent des détenteurs de billets ne parviennent pas à se rendre à certains concerts, selon une analyse de The Guardian, qui a interrogé plusieurs promoteurs britanniques et professionnels de l’industrie musicale pour la pièce.

En plus de la référence de vente de billets susmentionnée de Live Nation, il convient de noter ici que le seul mois de décembre a vu Jack White, Tim McGraw, le comédien John Mulaney, Olivia Rodrigo, Eddie Vedder, Shinedown et Keith Urban annoncer une série de concerts pour l’année prochaine.

Pendant ce temps, les scalpers à but lucratif se sont concentrés sur les spectacles à guichets fermés du SoFi Stadium de BTS vers le début du mois, et des rapports la semaine dernière ont suggéré que les ventes de billets de la star country Morgan Wallen pour le Dangerous Tour avaient déjà dépassé les 700 000.

Malgré ce chiffre élevé des ventes de billets ainsi que les revenus considérables générés par les récentes tournées Live Nation, certains professionnels de l’industrie disent avoir remarqué un afflux important de non-présentations lors de concerts payants.

Le directeur artistique Graeme Stewart a déclaré au Guardian que le pourcentage de détenteurs de laissez-passer qui n’ont pas assisté à des concerts « était d’environ 5 % normalement », bien que le chiffre ait depuis grimpé jusqu’à « jusqu’à 40 % de non-présentations pour certains concerts ». De plus, la hausse des absences des clients dans les spectacles est « un énorme problème, et cela se produit pour tout ce qui est étiqueté », a également déclaré Stewart.

Will Rolfe de Pod Events a également placé le taux moyen de non-présentation pour les événements à 40 pour cent et a clairement indiqué que « cela a un réel effet d’entraînement ». Bien sûr, les salles de concert populaires ont subi des dommages financiers sans précédent en raison des restrictions liées au COVID-19, et il va de soi que les foules plus petites (et leur impact sur les ventes d’aliments et de boissons) auront le plus d’impact sur les établissements qui peuvent le moins se permettre des perturbations commerciales supplémentaires.

Fait intéressant, cependant, le cofondateur de Parklife, Sacha Lord, a indiqué que la tendance à la non-présentation avait un impact sur les artistes émergents comme sur les grands noms – un point important en ce qui concerne le calendrier de divertissement en direct résolument complet de 2022 et les ventes massives de billets.

«Nous constatons une forte baisse, même lors de spectacles très chauds et à guichets fermés. Cela se produit tous les soirs et affecte tous les artistes », a déclaré Lord, co-fondateur de The Warehouse Project, un adversaire virulent des augmentations de TVA pour le secteur de l’hôtellerie.

Enfin, en ce qui concerne les nuances de l’augmentation signalée du nombre de participants potentiels aux concerts, le fondateur et PDG de DICE, Phil Hutcheon, a reconnu : « Les gens retournent des billets beaucoup plus fréquemment maintenant qu’avant la pandémie. Le schéma que nous avons observé est qu’à chaque fois qu’un spectacle est déplacé, la personne qui a acheté le billet est beaucoup moins engagée à y assister. »

Le temps montrera l’étendue précise de la nouvelle tendance des fans à sauter les concerts pour lesquels ils ont acheté des billets.

Le fait qu’il existe une large sélection de concerts et de festivals de musique en 2022 – avec davantage d’événements annoncés quotidiennement – ​​pourrait également affecter la prévalence des non-présentations. Au moment de la rédaction de cet article, l’action Live Nation (NYSE : LYV) était en baisse de 4,3% par rapport à la clôture de vendredi (à 107,06 $ par action), au milieu des informations sur le prochain trimestre 2021 de la société basée à Beverly Hills et sur la répartition des bénéfices de l’année.