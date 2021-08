Les nonnes de Mère Teresa s’échappent de Kaboul avec des orphelins, nous montrant comment vivre .

Une tapisserie représentant Mère Teresa de Calcutta est vue sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 4 septembre 2016. (Stefano Rellandini/.)

Amour! Cela et la foi vont de pair.

À la veille du 111e anniversaire de Mère Teresa de Calcutta, cinq Missionnaires de la Charité sont arrivées à Rome de Kaboul avec 14 enfants afghans handicapés. Les sœurs, membres de la communauté religieuse Mère Teresa fondée en 1950 et avec laquelle elle a vécu jusqu’à sa mort en 1997, dirigent un orphelinat pour enfants depuis 2006 en Afghanistan. C’est l’Italie qui les a fait sortir du pays lorsque les talibans ont pris le dessus.

Mère Teresa pourrait nous aider pendant ces jours violents et incertains. Le journaliste britannique Malcolm Muggeridge l’a interviewée pour un documentaire télévisé de 1969 et un livre de 1971, tous deux intitulés “Something Beautiful for God”. Muggeridge était un sceptique de la religion à l’époque – il deviendrait finalement catholique – mais était hypnotisé par la “lumière divine” qu’il voyait dans et autour du travail des Missionnaires de la Charité, qui se sont consacrés à Dieu et au service des plus pauvres de la pauvres.

Au cours de leurs discussions, Muggeridge a demandé à Mère Teresa si l’un des « problèmes » de notre temps était que nous insistions toujours sur « qu’il doit y avoir une solution collective ». Muggeridge songea que l’homme moderne dirait : « Il y a Mère Teresa, elle sauve tant de gens, elle aide tant de gens, elle sauve tant d’enfants. Mais ce n’est qu’une puce ; ce n’est rien; il doit y avoir une autre façon de le faire. Et son sentiment à ce sujet le rend moins enclin à se lancer comme vous le souhaitez dans le genre de travail que vous faites.

“Je ne suis pas d’accord avec la grande façon de faire les choses”, a répondu Mère Teresa. « Pour nous, ce qui compte, c’est un individu. Pour arriver à aimer la personne, nous devons entrer en contact étroit avec elle. Si nous attendons d’avoir les chiffres, alors nous serons perdus dans les chiffres. Et nous ne pourrons jamais montrer cet amour et ce respect pour la personne. Je crois en personne à personne; chaque personne est Christ pour moi, et puisqu’il n’y a qu’un seul Jésus, cette personne n’est qu’une seule personne au monde pour moi à ce moment-là.

“Je suis sûr que c’est vrai”, a répondu Muggeridge, “mais la difficulté que je vois est de savoir comment faire comprendre à ces personnes dont l’esprit s’est formé dans les circonstances d’aujourd’hui.” Si cela était difficile à traiter pour les humains en 1968, combien plus en 2021, lorsque nous sommes perdus en nombre lorsque nous regardons la dernière mise à jour de l’actualité sur notre téléphone. La réponse de Mère Teresa est cependant intemporelle : « Je crois que les gens d’aujourd’hui ne pensent pas que les pauvres sont comme eux en tant qu’êtres humains. Ils les méprisent. Mais s’ils avaient un profond respect pour la dignité des pauvres, je suis sûr que ce serait . . . facile pour eux de se rapprocher d’eux, et de voir qu’eux aussi sont les enfants de Dieu, et qu’ils ont autant droit aux choses de la vie, de l’amour et des services que n’importe qui d’autre.

Alors que nous approchons de la fête du Travail et d’un semblant de « normal » après les fermetures de coronavirus, cela semble critique : « En ces temps de développement, tout le monde est pressé et tout le monde est pressé, et sur le chemin il y a des gens qui tombent, qui ne sont pas capable de rivaliser. Ce sont ceux que nous voulons aimer, servir et prendre soin de nous. Bon sang, voyons-nous ça dans les rues de Manhattan. Des gens marchant sur des toxicomanes et ignorant les sans-abri.

Mère Teresa a rapidement ajouté : « Nous pensons nous-mêmes que ce que nous faisons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’était pas dans l’océan, je pense que l’océan le sera moins à cause de la goutte manquante. »

Mère Teresa croyait que la foi manquait dans le monde « parce qu’il y a tant d’égoïsme et tant de gain que pour soi. Mais la foi pour être vraie doit être un amour généreux. L’amour et la foi vont de pair. Ils se complètent. » Elle a dit qu’entrer en contact avec les gens était l’endroit où Dieu serait trouvé.

En tant que familles, communautés et églises, posons-nous des questions sur la façon dont nous pouvons aider les orphelins et les veuves – d’à côté, piégés dans des familles d’accueil ou exilés par les talibans ? Y a-t-il quelque chose de beau que nous pouvons faire dans lequel nous pourrions en apprendre un peu sur Dieu à une époque où l’aumônier en chef à Harvard est athée ? Nous n’avons pas besoin de diplômes de l’Ivy League pour apprécier la puissante sagesse de Mère Teresa sur l’amour. Vous et moi pourrions ne pas être en mesure de réparer l’Afghanistan ou même des choses plus proches de chez nous. Mais nous pouvons aimer de manière plus radicale.

Cette chronique est basée sur celle disponible auprès de la Newspaper Enterprise Association d’Andrews McMeel Universal.