Les normes de conformité assouplies pour les entreprises au milieu de la crise de Covid-19

Alors que le pays traverse une crise grave au milieu de la deuxième vague de Covid-19 alors que des verrouillages et des restrictions sont en cours dans plusieurs États, le régulateur du marché des valeurs mobilières SEBI a assoupli plusieurs normes de conformité pour les sociétés cotées et les acteurs du marché.

La Securities and Exchange Board of India (SEBI) a prolongé la date limite de dépôt des résultats financiers du trimestre et de la période financière terminée le 31 mars 2021 au 30 juin. Les dates limites initiales étaient respectivement le 15 et le 30 mai.

Dans une circulaire, le régulateur a déclaré: «SEBI reçoit des représentations d’entités cotées, d’organismes professionnels, d’associations industrielles, d’acteurs du marché, etc. demandant une prolongation des délais pour divers dépôts et un assouplissement de certaines obligations de conformité en vertu du règlement LODR, notamment en raison de deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et restrictions imposées par divers gouvernements d’États. »

Il a également déclaré que les entités cotées sont autorisées à utiliser des certifications de signature numérique pour l’authentification ou la certification des dépôts ou des soumissions faites aux bourses en vertu du règlement SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 pour tous les dépôts jusqu’au 31 décembre 2021.

En outre, SEBI a assoupli l’exigence de télécharger le formulaire de demande KYC (connaître votre client) et les documents justificatifs des clients sur le système de KRA dans les 10 jours ouvrables.

Il a déclaré que, jusqu’au 30 juin 2021, les documents peuvent être téléchargés sur le système de KRA dans les 15 jours ouvrables. Un délai de 30 jours est accordé à l’intermédiaire inscrit SEBI après le 30 juin 2021 pour éliminer l’arriéré.

Entre autres assouplissements, les délais de soumission du rapport d’audit interne pour le semestre se terminant en mars 2021, le certificat de valeur nette en négociation sur marge pour le segment CM et le certificat de valeur nette pour tous les membres pour le semestre se terminant en mars 2021 ont été prolongés jusqu’au 31 juillet 2021. .

En outre, en ce qui concerne le rapport d’audit interne semestriel (IAR) à soumettre par les CRR dans les 45 jours suivant la clôture du semestre, comme mandaté par NSDL et CDSL, SEBI a décidé que l’échéancier du 15 mai 2021 pour la soumission des L’IAR par ACR pour le semestre clos le 31 mars 2021 a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2021, compte tenu de la situation Covid-19.