Les normes de réglage de Gasly AlphaTauri doivent correspondre

Pierre Gasly ne peut jamais être accusé d’avoir adopté une position «verre à moitié vide» sur sa première moitié de cette saison de Formule 1.

Mais si le chauffeur d’AlphaTauri avait été plus négatif, personne non plus n’aurait pu lui en vouloir.

“Je pense que c’était probablement le meilleur début de saison que j’aie jamais eu en F1”, a déclaré le Français. « C’était vraiment réussi. Nous avons déjà réussi à décrocher un podium à Bakou cette année, ce qui a été le point culminant.

« Nous avons eu d’excellents samedis, d’excellentes qualifications, mettant la voiture en Q3 pour la plupart des courses et c’est une grande réussite.

“Je pense que le dimanche, ça a commencé moins bien, mais nous avons réussi à progresser et à combattre des voitures assez rapides – parfois la McLaren, parfois la Ferrari.”

C’est presque comme si Gasly s’adressait à une assemblée des actionnaires, telle était la tournure positive qu’il a donnée aux 11 premières courses.

Mais oh, comment cela aurait pu être tellement mieux – pour Gasly, son coéquipier Yuki Tsunoda et l’équipe AlphaTauri en général.

Tension et exaltation à Bakou pour @AlphaTauriF1 – alors que @PierreGASLY bat Charles Leclerc en P3, et une place sur le podium 👀😮🙌#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/R9fvAyPjao – Formule 1 (@F1) 7 juin 2021

Rien ne va jamais tout le temps en F1, bien sûr, même pour Mercedes. Mais quel que soit l’endroit où le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, passe ses vacances d’été – nous parierions beaucoup que ce n’est pas avec la fête qui se déroule à Mykonos – il doit penser que de nombreux points ont été perdus cette année.

L’AT02 est une voiture très rapide. Depuis les essais de pré-saison à Bahreïn, Tsunoda, qui est arrivé là-bas en tant que recrue passionnante de F1, a commencé à éclairer les écrans de chronométrage avec un secteur violet après l’autre.

Il s’est avéré qu’il activait le DRS plus longtemps qu’il n’aurait dû le faire, mais ce fut néanmoins un début impressionnant, tant pour le pilote que pour l’équipe. « Ce n’était que pour 200 mètres supplémentaires, officier, honnêtement… ça n’a pas pu faire plus de deux dixièmes de différence, n’est-ce pas ? »

La vitesse de la voiture a été évidente chaque fois que le rythme sur un seul tour a été le baromètre de la performance mais, comme Gasly l’a dit ci-dessus, les samedis ont été nettement plus forts que les dimanches pour AlphaTauri.

Oui, il y avait cet excellent P3 en Azerbaïdjan, tandis que Gasly a produit un entraînement exceptionnel pour repousser Lewis Hamilton et prendre P6 à Monaco. Mais nous revenons ensuite à ces courses où, dans le jargon du golf, ils « en ont laissé quelques-uns là-bas ».

Il y a eu des incidents dans le premier tour à Bahreïn et en Styrie avec respectivement Daniel Ricciardo et Charles Leclerc, ce qui signifie que les places de grille P5 et P6 n’ont absolument pas été récompensées.

A Imola, l’équipe a pris la mauvaise décision de partir en pneus pluie plein plutôt qu’en pneus intermédiaires et ayant terminé septième, le bon choix aurait sûrement rapporté plus de points.

Une crevaison tardive en Grande-Bretagne a fait sortir Gasly du top 10, tandis qu’en Hongrie, il a failli passer par le centre-ville de Budapest pour éviter la mêlée au premier virage et a produit une superbe récupération pour remporter la 5e place. Sans ce détour, tout aurait été possible.

Mais si Gasly mérite bien plus de points que son total cumulé de 50 – le même montant que Daniel Ricciardo, dont la saison s’avère tout sauf exceptionnelle – alors qu’en est-il de Tsunoda ?

C’est 18 points et un nombre plus élevé de bips sur le flux radio de l’équipe pour le jeune de 21 ans, le petit pot-de-vin, le plus jeune pilote de la grille qui a été tout sauf respectueux envers ses aînés depuis son arrivée sur les lieux.

“F *** ing idiot ce gars”, était l’évaluation flétrie de Tsunoda d’un rival lorsqu’il a été gêné lors des essais libres pour le Grand Prix d’Autriche.

Mais celui qui est sans péché, qu’il jette la première pierre. Après avoir été décrit par Ross Brawn comme « la meilleure recrue de F1 depuis des années » après le Grand Prix de Bahreïn – Lando Norris, George Russell et Charles Leclerc viennent d’entrer dans le chat – c’était presque comme si ces mots étaient allés directement à la tête de Tsunoda.

Un accident à Imola Q1 a été le premier d’une série d’incidents au cours desquels Tsunoda a été hors route et contrairement à son coéquipier, les qualifications ont été particulièrement difficiles – dans plus de la moitié des courses, il n’a pas réussi à le faire. jusqu’au Q2.

Bien sûr, Tost et Helmut Marko, qui supervisent la carrière de Tsunoda, diront que des erreurs de novice sont à prévoir. Il y en a eu trop, cependant, pour ceux d’entre nous qui, étant donné sa haute réputation, pensaient qu’il pourrait éclipser Gasly.

Cette prédiction a bien vieilli.

“C’est sur le terrain de Rugby n’est-ce pas ?” ?? une pause estivale pour vous tous, entrez dans les coulisses et rejoignez @yukitsunoda07 pour une partie de golf 👇 – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 13 août 2021

Sixième au classement des constructeurs, AlphaTauri doit se demander comment ils sont derrière Alpine compte tenu du rythme relatif de leurs voitures respectives. C’est pourtant très simple – tout est tombé pour Alpine en Hongrie la dernière fois qu’ils ont terminé premier et quatrième.

Pourtant, nous avons donné le mot d’ouverture à Gasly et le laisserons également terminer cette revue de mi-saison.

« Nous nous battons pour la cinquième place du championnat, ce qui n’était jamais arrivé pour l’équipe auparavant.

«Cela montre simplement que nous vivons une excellente année et c’est mon objectif personnel d’apporter cette position à ces gars et ce serait une première.

“C’est une saison assez excitante jusqu’à présent pour nous.”

Si AlphaTauri peut exploiter son potentiel incontestable, le verre à moitié plein de Gasly pourrait bien déborder de la substance pétillante à la fin de la campagne pour un travail bien fait.