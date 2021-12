Les normes de stockage de combustible pour les centrales électriques assouplies

Le ministère de l’Énergie de l’Union a approuvé les nouvelles normes de stockage du charbon pour les centrales électriques, ce qui leur donnera plus de flexibilité.

Conçues par la Central Electricity Authority (CEA), ces normes permettent de réduire les stocks de carburant pendant les périodes de faible demande et imposent des stocks plus importants pendant les saisons de forte demande. Le CEA a également proposé une pénalité pour les centrales électriques qui maintiendraient des stocks de combustible inférieurs aux prescriptions.

Les centrales situées en tête de puits devront désormais conserver un stock de charbon de 12 à 17 jours selon les mois de l’année, contre 15 jours actuellement. Les centrales situées loin des mines devront conserver 20 à 26 jours de stocks, contre 20 à 30 jours actuellement.

Conformément aux nouvelles normes, les besoins quotidiens en charbon de la centrale électrique à un jour donné seront calculés sur la base d’un facteur de charge de la centrale (PLF) de 85 %. Les normes actuelles déterminaient les volumes de stock de charbon en fonction du modèle de consommation moyenne de la centrale au cours des sept derniers jours à un minimum de 55% PLF. La nouvelle méthodologie implique que les centrales électriques qui ont des taux d’utilisation plus faibles devront stocker plus de charbon qu’auparavant.

En plus d’assurer un stock de charbon adéquat, les normes doivent être suivies par les centrales électriques pour éviter la répétition de la récente crise lorsqu’une capacité importante de la centrale a dû être fermée en raison des faibles stocks de charbon. Le ministère de l’électricité avait conseillé le 6 septembre au CEA de revoir les normes de stockage de charbon existantes et de proposer un mécanisme de sanction en cas de non-respect des paramètres prescrits.

Par la suite, lors d’une réunion tenue le 21 septembre entre les ministres de l’électricité, du charbon et des chemins de fer, il a été décidé de formuler de nouvelles normes de stockage selon les objectifs de production mensuels des centrales électriques.

Étant donné que la consommation de combustible pour toutes les centrales électriques situées au-delà de 500 km des mines de charbon est presque la même, les nouvelles exigences classent donc les unités non pas en fonction de la distance de la mine, mais simplement en tête de mine et sans tête de mine. Auparavant, les centrales électriques situées aux têtes de puits devaient conserver 15 jours de stock de charbon, tandis que l’exigence est passée à 20 jours pour les centrales situées à moins de 200 km des mines, 25 jours pour les stations à moins de 1 000 km et 30 jours pour les centrales situées plus loin loin des mines.

Les normes antérieures étaient applicables tout au long de l’année et ne tenaient pas compte du fait que l’approvisionnement et la consommation de carburant variaient au cours des différents mois. Selon les nouvelles normes, les centrales devront conserver des stocks importants entre février et juin (tête de mine : 17 jours, hors tête de mine : 26 jours), et en septembre, lorsque la production d’électricité à base de charbon est généralement la plus faible, les stocks de charbon peuvent descendre à 12 jours pour les centrales en tête de mine et à 20 jours pour les unités sans tête de mine.

Une utilisation plus élevée du charbon en juillet-septembre, des centrales électriques insuffisantes avant la mousson et un faible approvisionnement alternatif en charbon ont été attribués aux faibles niveaux de stock de combustible dans les centrales électriques, ce qui a entraîné un déficit d’approvisionnement en électricité atteignant 114,5 millions d’unités en octobre. 7. Le déficit de l’offre s’est par la suite atténué avec une augmentation de l’offre de charbon et une baisse de la demande d’électricité avec l’arrivée de l’hiver.

