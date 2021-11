Les notaires suivent les affaires de 47 000 politiciens dans 3 000 entreprises

11/10/2021 à 08:20 CET

David Page

L’Espagne dispose d’un instrument spécialement conçu pour lutter contre la corruption des politiciens. Il a été créé il y a quatre ans, lorsque le Conseil général des notaires créé une base de données permettant d’identifier les personnalités politiques et les personnes avec lesquelles ils font affaire, et à laquelle les juges, les procureurs et les forces de sécurité de l’État peuvent accéder directement pour mener leurs enquêtes et leur travail de prévention des pratiques illégales.

Le Conseil des notaires, à travers son organe centralisé de prévention des blanchiment d’argent (OCP), a activé la base de données en novembre 2017 et est né avec un peu plus de 25 000 noms (14 641 étaient directement des politiciens et des fonctionnaires et 10 544 autres étaient leurs proches). Depuis lors, le registre a presque doublé de taille.

La base de données, avec laquelle s’articule la vigilance particulière que la législation impose sur les positions publiques pour lutter contre la corruption, dispose actuellement 47 000 personnes identifiées, comme confirmé à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sources de l’organisation notariale. Les multiples élections générales, régionales et municipales qui se sont tenues à cette époque ont déclenché le nombre de personnes à surveiller et le suivi de plus en plus exhaustif de leurs entreprises et relations d’affaires a également fait enrichir la base de données.

Selon les registres du Conseil général du notariat, 24 304 personnes ayant des responsabilités politiques et 22 634 proches collaborateurs sont actuellement surveillées pour leurs affaires dans 2 915 entreprises. Une personne ayant une responsabilité politique est considérée comme tout pparlementaires étatiques, autonomes ou municipaux, les hautes institutions de l’État (Chef de l’État, procureur général de l’État, chef de cabinet & mldr;), membres des gouvernements centraux, régionaux et locaux (dans les communes de plus de 50 000 habitants) et administrateurs de sociétés ouvertes. Et tous continuent d’avoir cette condition jusqu’à deux ans après avoir quitté leurs fonctions.

Pour lutter contre la figure des figures de proue, Les proches de ces agents publics sont également inclus dans la base de données des notaires, considérant comme tels ceux qui ont une relation d’affaires étroite (les représentants de leurs entreprises, les personnes qui reçoivent plus d’un don par an & mldr;).

La législation oblige les entités et organismes qui luttent contre le blanchiment d’argent à exercer une surveillance spéciale et spécifique des personnes ayant des responsabilités politiques et de leurs partenaires commerciaux. Les forces et organes de sécurité de l’État, les procureurs et les juges ont un accès direct aux informations contenues dans ce registre sur l’identité des personnes ayant des responsabilités politiques et des entreprises qu’elles contrôlent directement ou par des intermédiaires.

De vrais titres

L’Espagne dispose de deux gigantesques centres de données pour identifier les véritables propriétaires de plus de 2,5 millions d’entreprises et d’organisations, même si des sociétés écrans ou des hommes écrans sont utilisés pour le cacher ou le déguiser. Le Conseil Général du Notariat dispose d’une base de données des bénéficiaires effectifs et des Collège des registraires elle gère également son Registre de la propriété immobilière.

Un double instrument à la disposition de l’Agence des Impôts et des forces de sécurité dans leur lutte contre la fraude fiscale menée à travers des réseaux d’entreprises d’entités prétendument indépendantes. Il est considéré comme « vrai propriétaire & rdquor; d’une société aux personnes ou sociétés qui gèrent une société ou qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote.