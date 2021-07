Les notes créées avec iOS 15 et macOS 12 peuvent ne pas être disponibles dans les versions précédentes du système d’exploitation

Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 et de macOS Monterey, Apple a apporté de grands changements à son application Notes. Cependant, si vous avez déjà installé les dernières versions des systèmes d’exploitation sur vos appareils, sachez que certaines des notes n’apparaîtront pas sur les versions antérieures d’iOS ou de macOS.

Les mises à jour de l’application Notes la rendent plus avancée pour la collaboration de groupe et également plus facile à organiser et à trouver vos notes. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais mentionner d’autres personnes dans des notes partagées n’importe où dans le texte en utilisant le signe @ et le nom du collaborateur.

Apple a également enfin ajouté la prise en charge du balisage, vous pouvez donc ajouter des balises à votre texte, puis le trouver facilement via une nouvelle interface pour rechercher des notes balisées. Cependant, vous voudrez peut-être rester à l’écart de ces fonctionnalités pendant un certain temps si vous utilisez toujours un appareil exécutant des versions plus anciennes du système d’exploitation.

Si l’application Notes détecte un appareil dans votre compte iCloud exécutant une version antérieure à iOS 14.5 ou macOS Big Sur 11.3, elle vous avertira que les notes ou mentions étiquetées ne seront pas disponibles sur ces appareils. Fait intéressant, les dernières versions d’iOS 14 et de macOS Big Sur sont partiellement compatibles avec ces fonctionnalités.

iOS 15 et macOS Monterey sont actuellement disponibles en version bêta pour les développeurs et les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d’Apple. Les versions finales de ces mises à jour sont attendues cet automne.

H/T Felipe Ribeiro & Willian Max

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :