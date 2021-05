Les notes de la NBA plongent à nouveau – En baisse de 13% par rapport à la saison désastreuse de l’année dernière ⋆ .

par Cristina Laila, The Gateway Pundit:

Les joueurs de la NBA prennent un genou pendant l’hymne national, image à l’écran

Réveillez-vous, faites faillite.

Les notes de la NBA continuent de baisser au milieu de l’attaque de la marionnette chinoise LeBron James contre la police.

Les notes de la NBA sont en baisse de 13% par rapport à la saison désastreuse de l’année dernière, qui entre dans la dernière semaine de la saison régulière 2020-2021.

OutKick a rapporté:

Les notes de la NBA sont pires que ce que nous pensions le mois dernier lorsque nous avons découvert qu’elles étaient pires que ce que nous pensions. À l’approche de la dernière semaine de la saison 2020-21, la NBA a accueilli en moyenne 1,4 million de téléspectateurs sur ESPN, ABC et TNT, en baisse de 13% par rapport à la désastreuse saison de bulles interrompue par COVID de l’année dernière.

Les défenseurs de la NBA – à ESPN, Bleacher Report, USA Today et tous les autres médias sportifs – sont à court d’excuses. «C’est la bulle», ont-ils crié l’année dernière lorsque les cotes ont chuté. Ne vous y trompez pas, les déclins de la NBA ont sans aucun doute atteint le siège. À l’approche de la saison 2020-21, les matchs de la NBA sur ABC – le partenaire de diffusion le plus important de la ligue – étaient en baisse de 45% depuis 2011-12. Oui, 45%. Dans le même laps de temps, les émissions de la NBA sur TNT étaient en baisse de 40% et ESPN de 20%.