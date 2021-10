Les notes de mise à jour d’Apex Legends incluent plus de défense contre les attaques par déni de service

La dernière mise à jour d’Apex Legends est maintenant disponible, apportant un certain nombre de correctifs et d’améliorations pour le jeu. Bien que ce ne soit pas la mise à jour la plus excitante, elle devrait néanmoins améliorer l’expérience de jeu dans son ensemble.

Une amélioration que Respawn a apportée au jeu est de rendre le jeu plus résistant aux attaques par déni de service. Le développeur a déjà travaillé sur des attaques DoS ; ils peuvent rendre l’expérience de jouer à un jeu extrêmement frustrante, car les attaquants tentent de forcer les joueurs à se déconnecter en inondant les serveurs de jeu de trafic. Apex a été en proie à des attaques DoS cette année, et Respawn a déployé des efforts importants pour contrer ces actions en juin. Les notes de mise à jour d’aujourd’hui suggèrent que le studio améliore encore ses défenses.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Apex Legends – Des histoires de cendres à cendres des Terres Lointaines

La mise à jour comprend également un assortiment de corrections de bogues diverses et d’améliorations des performances. Par exemple, Respawn a corrigé les exploits de mêlée et de rotation affectant le mini-pistolet mobile Sheila, et il a corrigé la couleur du corbeau sur la peau Niflheim Hundr de Bloodhound. Vous pouvez voir la liste complète des réglages ci-dessous.

Apex Legends est actuellement au milieu de son événement Monsters Within Halloween qui ajoute un tas de nouveaux skins et le mode Shadow Royale. De plus, Respawn a récemment révélé que Ash de Titanfall serait le prochain personnage d’Apex à sortir dans la saison 11.

Apex : Notes de mise à jour des légendes

Nous avons résolu un problème qui empêchait les joueurs de se préparer au hasard lors du matchmaking dans Classé. Correction de quelques problèmes qui provoquaient des blocages ou des plantages des poses de bannières animées. Protection améliorée contre les attaques DoS. Correction de problèmes d’audio et de rendu avec les navires de réapparition. Map RoomCorrection d’un problème avec Pathfinder ayant un temps de recharge constant de 30 secondes quelle que soit la distance dans ArenasPathfinder Beacons Le tracker scanné se met désormais à jour correctement. Correction d’exploits de mêlée et de spin-up liés au mobile Sheila. optimisations

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.