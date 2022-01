Les notes de mise à jour de Call Of Duty: Warzone incluent un correctif pour la peau d’opérateur invisible

Raven Software a publié une mise à jour pour Call of Duty: Warzone le 5 janvier qui inclut une modification de l’événement public Firesale et un correctif pour la peau de l’opérateur invisible qui a causé de la frustration pendant les vacances.

Après le patch, l’événement public Firesale de Warzone durera désormais toute la durée du cercle pour lequel il devient actif. Auparavant, l’événement aléatoire ne durait qu’une brève durée au cours d’un cercle, mais les joueurs pourront désormais obtenir des remises à la station d’achat pour son intégralité.

Lecture en cours : Call of Duty : Vanguard & Warzone – La cinématique du Pacifique (Partie II)

Bien qu’il s’agisse d’une petite mise à jour qui laisse encore beaucoup de bugs et de problèmes de performances pour Caldera, elle corrige également le skin invisible de l’opérateur qui a tourmenté de nombreux matchs pendant les vacances. Auparavant, le skin de l’opérateur « Awoken » pour Francis n’était pas correctement visible à distance, laissant l’opérateur ne ressembler à rien de plus qu’à une tête flottante sur la carte. La mise à jour du 5 janvier devrait permettre aux joueurs de voir correctement leurs adversaires, même s’ils sont habillés comme la version Awoken de Francis.

Les notes de mise à jour mentionnent également que les problèmes de collision ont été corrigés avec divers éléments à travers Caldera qui ont permis aux joueurs de les exploiter, de les regarder ou de tirer à travers eux. Espérons que Warzone pourra obtenir encore plus d’améliorations avec la prochaine mise à jour Reloaded de la saison 1.

Les notes de mise à jour complètes peuvent être trouvées ci-dessous, telles que partagées par Raven Software.

Le contenu saisonnier de Call of Duty se poursuit alors que la grève se poursuit pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

JEU

Dans les modes Vanguard, l’événement public Firesale durera désormais toute la durée du cercle respectif par lequel il commence.

CORRECTIONS DE BOGUES

Correction de problèmes de collision avec divers éléments à travers Caldera permettant aux joueurs d’exploiter/de jeter un coup d’œil/de tirer à travers eux.Correction d’un problème provoquant l’apparition de chaque Loadout Drop exactement aux mêmes coordonnées XY. une certaine distance.

