Les notes de mise à jour de la saison 11 d’Apex Legends publiées montrent un amour bien nécessaire pour Wattson

Respawn a publié les notes de mise à jour pour Apex Legends Saison 11: Escape. Les forces principales de Wattson peuvent enfin se réjouir, car la nouvelle saison apportera des améliorations substantielles aux capacités tactiques et ultimes de la légende du défenseur.

« Écartez Ash, c’est la saison de Wattson », écrit Respawn dans les notes de mise à jour de la saison 11 d’Apex Legends. « Son taux de victoire et son taux de victoire ont toujours été au-dessus de la moyenne. Cela peut être dû à une multitude de raisons; son style de jeu défensif est en corrélation avec des placements moyens plus élevés, les principaux de Wattson sont des fidèles inconditionnels et sa hitbox a été la plus petite du jeu depuis. Ajustement de la ligne de vie.

Lecture en cours: Apex Legends: Escape – Tout savoir sur la saison 11

Quoi qu’il en soit, la plupart des données de haut niveau que nous avons partagées ne correspondent pas à la perception. Jouez à quelques jeux en tant que Wattson et vous vous surprendrez souvent à vouloir plus de son kit. Le but de ces changements est de redistribuer son pouvoir invisible dans les parties de son kit qui façonnent le champ de bataille d’une manière unique. Nous voulions voir quels changements pourraient susciter plus de cohérence et d’efficacité dans son kit, et idéalement ancrer certaines des difficultés entourant la façon dont ses capacités fonctionnent. »

Ces ajustements font de Wattson un moyen de dissuasion plus efficace. Sa capacité tactique, Perimeter Defense, a été améliorée pour augmenter la rapidité avec laquelle Wattson peut ériger ses clôtures, ainsi que les dégâts qu’elles causent. De plus, sa capacité ultime, le pylône d’interception, a été améliorée afin qu’elle intercepte plus régulièrement les ordonnances entrantes et qu’elle recharge les boucliers corporels à un rythme plus rapide. Alors maintenant, lorsque Wattson entre dans les bunkers, elle peut plus facilement protéger son équipe, encourageant les ennemis à réfléchir à deux fois avant de pousser agressivement.

À tout le moins, ces buffs aideront Wattson à fermer les voies de rotation sur Storm Point, la nouvelle carte à venir sur Apex Legends dans la saison 11. Ces buffs aident également Wattson à devenir un contre-pouvoir potentiellement très efficace pour le nouveau personnage jouable de la saison 11, Ash, ainsi comme son combo de couple puissant avec Revenant.

Pour la liste complète des modifications apportées à Apex Legends dans la saison 11, consultez les notes de mise à jour, qui sont détaillées ci-dessous.

Notes de mise à jour Apex Legends Escape

Changements d’équilibre : Légendes

Wattson

GénéralAmélioration de la fiabilité et de la réactivité du placement des objets tactiques et ultimes de Wattson dans le monde. Wattson peut placer ses objets tactiques et ultimes sur des surfaces valides au-dessus du niveau des yeux de Wattson (dans une mesure raisonnable). Augmentation générale de la taille de la hitbox, pour compenser la suppression des faibles profil dans la mise à jour Legacy.Tactique – Défense périmétriqueAugmentation des dégâts lors du franchissement d’une clôture de 33%. (15 à 20)Augmentation de la durée de l’affaiblissement lors du franchissement d’une clôture de 100 %. (1,5 à 3 secondes)Augmentation de 100 % du temps alloué pour être touché à nouveau par un effet de clôture ultérieur. (0,5 à 1 seconde). Diminution du temps de recharge de 50 % (30 à 15 secondes). Augmentation de la portée de placement de 50 %. Diminution du délai entre la fermeture et la réactivation des clôtures après qu’un allié les traverse de 60 %. (1,0 -> 0,4 ​​seconde)Wattson se déplace désormais à une vitesse sans arme lors de la préparation/du placement des nœuds de clôture. Les nœuds de clôture peuvent désormais être placés dès que l’arme est prête, au lieu d’attendre la fin de l’animation.Ultime – Pylône d’interceptionLa sortie du pylône a été considérablement retravaillée. Réduction du nombre de pylônes actifs que Wattson peut placer de 3 à 1. Le pylône dure désormais pour toujours (au lieu de expirer après 90 secondes). Le pylône dispose désormais d’un pool de 250 boucliers qui peuvent être distribués aux joueurs à proximité, au lieu d’être effectivement infinis Boucliers.Augmentation du taux de recharge du bouclier du pylône de 150 % et lissage du taux de régénération. (2/seconde -> 5/seconde, ou plus précisément : 1/0,5 seconde -> 1/0,2 seconde) Lorsqu’un pylône n’a plus de boucliers, il ne recharge plus les boucliers des joueurs, mais peut toujours zapper les munitions entrantes.Prendre des dégâts tandis que la régénération des boucliers via le pylône retarde la régénération continue de 1 seconde. L’interface utilisateur au sol et les éléments HUD affichent désormais la quantité de boucliers qui restent dans le pylône. Faire un ping sur un pylône ami affichera désormais le pourcentage de boucliers restants dans le pylône. Ordnance-zapping a été modérément retravaillé. L’artillerie est maintenant zappée lorsque le pylône détecte qu’elle toucherait n’importe quelle surface à portée et dans la ligne de mire du pylône, au lieu d’être zappée dès qu’elle arrive à portée. Dans le cadre des changements, les problèmes actuels où le pylône ne t Les munitions zappées de manière fiable (en particulier concernant les capacités de frappe aérienne et les munitions qui rebondissent sur les surfaces proches du pylône) devraient maintenant être traitées.

Changements d’équilibre : armes/équipement

Rotation de largage de ravitaillement

Cette saison, le Triple-Take revient au butin au sol et le G7 Scout prend sa place. Le Scout entre dans le ravitaillement avec son vieil ami équipé de la gâchette Double-Tap. Triple Take – maintenant un tireur d’élite énergivore * Temps de charge de 0,8 -> 1,1 (valeur avant la caisse) Augmentation de la puissance à tous les niveaux (Base : 18, Blanc : 21, Bleu : 24, Violet : 27) Munitions consommées par tir augmentées à 3Ammo requis par tir augmenté à 3

Hop Ups

Double coque – Chaque cartouche chargée dans le Mastiff ou le Répéteur 30-30 est doublée.

Rotation entièrement équipée

Ajout : Répétiteur Mastiff 30-30, R-301, CAR, LongbowSupprimé : Peacekeeper, Rampage, RE-45, Flatline et Charge Rifle

EVA-8

Cadence de tir réduite de 2,1 à 2,0

Casque bleu

Taille de la pastille légèrement augmentée Temps d’étouffement réduit de 1,5 s à 1,25 s

Arc

Dégâts réduits de 60 à 55

L-STAR

Efficacité du canon réduite à tous les niveaux de rareté Taille de collision de projectile considérablement réduite Dégâts réduits de 18 à 17

Scout du G7

Dégâts augmentés de 34 à 36 Double tap ajouté à Supply Drop G7 Scout

Taux d’armes de largage de ravitaillement

Le taux d’armes de caisse de début de partie est passé de 25 % à 50 % Le taux d’arme de caisse de milieu de partie est passé de 50 % à 75 % Le taux d’arme de caisse de fin de partie est passé de 75 % à 100 %

Taux de butin d’or de la zone chaude

Augmentation de la quantité de butin d’or qui apparaît dans les zones chaudes

Artisanat

Augmentation des munitions provenant de la fabrication de munitions légères 20 → 60 munitions lourdes 20 → 60 munitions énergétiques 20 → 60 munitions de fusil de chasse 8 → 24 flèches 16 → 48 tireur d’élite 12 → 36 prix des munitions de fabrication augmenté de 5 à 10 par arme points d’armure Evo de la fabrication augmentés de 100 à 150 coût des points d’armure Evo augmenté de 45 à 50Remplacement d’un ensemble de tireurs d’élite par un ensemble de fusils de chasse avec les mises à jour de PNJ Dual ShellEnemy La santé des rôdeurs à travers le jeu est passée de 90 à 114 (Storm Point et World’s Edge) Les rôdeurs sur World’s Edge et les Flyers sur Kings Canyon récompensent désormais des points EVO (25 %)… armure

Arènes

Baisse de l’offre

La chute de ravitaillement atterrira désormais en dehors du premier anneau, si possible, et atterrira 10 secondes plus tôt. 1x blueRound 3 – 2x violet 1x bleu -> 3x violet La baisse de ravitaillement n’engendre plus le bleu Havoc ou Devotion ou l’or RE-45

Mises à jour des prix des armes

MozBleu 125 → 150 Violet 200 → 250P2020Bleu 75 → 50Violet 150 → 125RE45Base 200 → 150Blanc 150 → 100Bleu 250 → 200RôdeurBase 500 → 400Bleu 300 → 350Violet 400 → 350R99Base 500 → 450Bleu 250 → 300Violet 300 → 350

Qualité de vie

Interface utilisateur – les coéquipiers montreront désormais qu’ils sont en train de se relancer sur leurs balises de jeu dans le monde. Ajout d’un VO pour que les joueurs communiquent qu’ils n’ont plus de munitions. déverrouiller par défaut pour tous les comptes.

Corrections de bugs

UI/UX/Steam uniquement : Correction d’un problème où vos amis en ligne jouant à Apex ne comptaient pas dans le nombre total d’amis en ligne pendant les matchs. Correction d’un bug pour le placement d’un piège caustique sur un Seer Ultimate, qui pouvait empêcher l’Ultimate de subir des dégâts .Mise à jour du placement des charmes du skin Volt à déplacer vers le haut afin que les charmes deviennent plus visibles.Correction d’un bug avec les joueurs perdant des munitions supplémentaires du chargeur boosté si le joueur recharge avant d’atteindre la quantité de munitions de base.Vapeur : Correction d’un problème où si un joueur a une barre oblique dans leur nom, une barre oblique inverse sera automatiquement ajoutée juste avant. Légendes – Vente au détail – Frapper un ennemi avec des missiles tactiques Valk peut entraîner des dommages à la santé même avec des boucliers équipés. passer immédiatement à la phase de livraison directe. Correction audio pour les cas où la musique commence à jouer au milieu d’un match BR. Correction d’une erreur d’interface utilisateur qui montrait que le Legendary Prowler avait le tag « Shotgun » dans le jeu i nfo screen.Correction audio pour les cas où la VO pour les changements de carte double (joue les deux variantes en même temps).Correction audio pour Rampart Town Takeover où les distributeurs automatiques n’avaient pas de soundFX.Correction d’un bug où les amis Steam non-Crossplay jouant à Apex s’affichaient avec le texte de débogage. Suppression de la roche aléatoire flottant dans les airs dans World’s Edge. Correction d’un bug pour les cas où un joueur pouvait se lever et sauter dans un état renversé après qu’un ennemi ait commencé le finisseur et l’ait annulé. Correction d’un bug où les noms des joueurs seraient manquants à partir de la sélection Legend.Taille de la hitbox réduite pour les bidons de matériaux de fabrication afin de mieux s’adapter à sa forme.

Légendes

Rempart : correction des cas où le finisseur « No Mercy » de Rampart l’oblige à traverser la géométrie. tyroliennes beaucoup plus loin que prévu.Fuse : correction d’un bug avec son temps de recharge ultime étant le même avec ou sans casque doré.Seer Suppression de la possibilité pour les joueurs de sauter à pleine vitesse tout en utilisant Passive.Améliorations d’octane de Jump Pad soundFX

