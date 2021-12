Les notes des joueurs alors que le maître des passes de Tottenham impressionne Conte mais la lenteur de la finition coûte cher lors du tirage au sort de Southampton

Tottenham avait trois buts refusés car ils ne pouvaient pas capitaliser sur le carton rouge de Southampton en première mi-temps, se contentant finalement d’un match nul 1-1.

Southampton a dominé les premières étapes du match avant James Ward-Prowse a terminé de manière fantastique, coupant le ballon à travers le but d’Hugo Lloris et dans le coin.

Harry Kane a répondu avec une pénalité pour porter le score à 1-1 pour Antonio Conté, peu après que Mohammed Salisu ait reçu un deuxième carton jaune pour un tacle sur Son Heung-min.

En seconde période, les Spurs ont dominé et alors qu’ils avaient le ballon dans le filet deux fois de plus, les deux efforts ont été rejetés et les Saints ont par ailleurs creusé pour conserver un bon point.

Quant à savoir qui s’est démarqué, la passe du milieu de terrain de Tottenham, Harry Winks, a été brillante et il était également impressionnant en possession. À l’autre bout, les défenseurs de Southampton ont bien fait de garder les Spurs à l’écart après avoir effectué trois remplacements offensifs.

Southampton

Fraser Forster : A sauvé un coup franc de Kane et un tir de Son en première mi-temps, mais sa distribution a été un gaspillage à deux reprises. A sauvé un effort de Matt Doherty après avoir eu un peu de chance lorsque l’effort bizarre de l’arrière latéral a été exclu pour une faute. J’ai bien fini le jeu. 6.

Yan Valéry : A fait un certain nombre d’interceptions vitales lorsque les Spurs ont menacé de faire la transition vers le haut du terrain et ont tiré à côté du poteau. Fortement impliqué dans le maintien du niveau de Southampton en seconde période. 6.

Jan Bednarek : A gardé Kane silencieux en première mi-temps, intensifiant pour rencontrer et traiter avec le capitaine anglais. Il était le meilleur défenseur des Saints en seconde période alors qu’ils tenaient bon pour un match nul. 6.

Mohammed Salsu : Le plus faible des défenseurs de Southampton en première mi-temps. Désireux d’intensifier et de défendre comme Bednarek, mais s’est trompé et a été expulsé après 40 minutes pour un deuxième carton jaune. 3.

Kyle Walker-Peters : Dangereux sur le côté droit de l’attaque de Southampton dans les premiers stades, mais carton jaune pour un remorqueur sur Sergio Reguilon. A eu du mal à être aussi menaçant en seconde période, mais a douloureusement mis son visage dans la ligne de mire pour bloquer un tir à l’autre extrémité. 6.

Stuart Armstrong : Il poursuivait son retour de blessure et semblait stable au milieu de terrain, s’avançant parfois sur la gauche. Quelques belles touches et passes par la suite. 5.

James Ward-Prowse : A montré une excellente gamme de passes dès le début avant de trancher le ballon parfaitement devant Lloris pour le premier but. Plus calme en seconde période suite au carton rouge de Southampton. sept.

Ibrahima Diallo : Comme Valéry, au bon endroit au bon moment pour taper le ballon à quelques reprises. A eu du mal à maîtriser la bataille du milieu de terrain en seconde période alors que les Spurs jouaient large et sur le dessus. 5.

Romain Perraud : Il a parfois semblé une menace à gauche de l’attaque des Saints et a causé quelques problèmes à Emerson Royal. De l’autre côté, il tient Dele Alli à distance pour stopper une échappée. Impliqué plus défensivement qu’offensivement après la pause. 5.

Shane Long : A jeté un coup d’œil à un centre de Walker-Peters, mais c’était sa seule véritable contribution en première mi-temps. Comme en première mi-temps, n’a eu aucune chance directe après la pause. 4.

Adam Armstrong : A fait beaucoup de points sur la gauche mais, comme Long, n’a pas eu d’occasions nettes en première mi-temps. Carton jaune après la pause. 4.

Suppléants :

Armando Broja (sur pour Long, 71): A fait une bonne course vers l’avant à Ben Davies et a vu un tir bloqué tard. 4.

Nathan Redmond (pour Armstrong, 83): N / A

Tottenham

Hugo Lloris : Je n’ai rien pu faire avec la finition de Ward-Prowse et n’avait pas grand-chose d’autre à faire en première mi-temps. De même calme pendant la majeure partie de la seconde mi-temps alors que les Spurs dominaient le ballon. 6.

Davinson Sanchez : A fait quelques bons tacles, mais sa passe aurait pu être meilleure en première mi-temps. Il n’a pas eu grand-chose à faire en seconde période mais a intercepté au besoin, en particulier contre Broja en fin de match. 5.

Éric Dier : N’a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps, malgré la domination de Southampton. J’ai essayé quelques passes jusqu’à Kane en vain. A fait quelques belles interceptions et tacles après la pause. 6.

Ben Davies : Bonne tête pour son but de hors-jeu, même s’il a été refusé. De l’autre côté, il a bien fait de couvrir le terrain et d’intercepter sur une échappée de Southampton. Impressionné après la pause avec un bon centre bas et un tacle pour arrêter une échappée de Southampton. 6.

Emerson Royal : J’ai fait quelques pâtés de maisons sur la gauche et j’ai ressenti la colère des fans des Saints pour avoir subi un défi particulier. Cela ne pouvait pas vraiment trop affecter la seconde mi-temps. 5.

Harry fait un clin d’œil : Le maître des passes de Tottenham tout au long et il était également solide en possession. A remporté le ballon à plusieurs reprises, y compris après une erreur de possession. A joué quelques passes mignonnes, mais la plus importante a été sa passe décisive pour Son qui a conduit au penalty. A joué un autre excellent ballon pour un deuxième but de Kane qui était juste hors-jeu, avant de préparer Son et Doherty pour d’autres occasions. sept.

Pierre-Emile Hojbjerg : Solide au milieu de terrain et défendu quand il en avait besoin. 5.

Sergio Reguilon : J’ai eu un début chancelant avec quelques touches médiocres. Impliqué de haut en bas du côté gauche dans une bataille avec Walker-Peters tout en essayant de faire avancer les Spurs. Sorti à la mi-temps après avoir reçu un carton jaune. 5.

Dele Alli : A eu un démarrage lent et n’a jamais vraiment démarré. Il n’a pas ajouté grand-chose au lien offensif entre lui, Kane et Son. 5.

Harry Kane : A envoyé Forster dans l’autre sens avec son fantastique penalty. Avant cela, il a montré un bon jeu de hold-up mais sa passe dans Son et Reguilon n’était pas toujours précise. Un deuxième but avait été exclu pour hors-jeu après une excellente première touche et une belle finition et sa passe était plus précise en seconde mi-temps. sept.

Fils Heung-min : Très calme au début en raison des difficultés des Spurs à se lier en attaque, mais a fini par remporter le penalty dans le défi avec Salisu avant la pause. Fortement impliqué dans la seconde mi-temps avec des tirs et des passes, mais n’a pas pu trouver la touche finale. sept.

Suppléants :

Matt Doherty (pour Reguilon, 46 ans) : Il a eu deux chances nettes de marquer grâce aux passes de Winks et Son, mais sa finition lente a laissé tomber Tottenham. Faites également quelques croix de la gauche. 4.

Lucas Moura (pour Alli, 62 ans) : Une présence vive lors de la combinaison avec Kane and Son et son tir direct sur Forster a été sauvé. 5.

Bryan Gil (pour Emerson Royal, 77) : Ses centres lui posaient parfois problème et il avait un tir sauvé à la mort. 5.